復古美學｜台灣設計品牌小島．ISLET 重啟老宅玻璃第二生命

在講求速度質效率的香港，要做好建築保育難度極高，台灣設計品牌「小島．ISLET」使用老宅改建拆卸下來的壓花玻璃，製作成杯墊、飾品盒及飾物等，將這些碎片重塑成每天都可觸手可及的記憶，為生活帶來美感與懷舊風格。

壓花玻璃是台灣60至70年代最受歡迎的門窗素材，其特色是「霧裡看花」的視覺感，既透光又不透視，可以保障家中私隱，故被廣泛使用在門窗上，也成為公認的台灣復古裝潢記憶。擁有立體紋路的壓花玻璃款式眾多，如十字花、鑽石花、香梨花、銀河花及最具標誌性的海棠花，是台灣最常見的玻璃紋路。時而勢易，壓花玻璃亦逐漸消失在台灣都市街景中，所幸的是有不少設計師透過文創方式，賦予玻璃第二生命，既可保留屬於老台灣的時代美學，更是展現對文化、環境的保護與尊重。

「小島．ISLET」使用老宅改建拆卸下來的壓花玻璃，轉成圖騰化身於商品中，並注入以海洋、山脈、礦石、植物等自然元素，藉由鑲嵌技術拆解再重組，成為杯墊、飾品盒、花瓶、線香座，甚至耳環飾物等不同的形式，融入日常生活之中。將這些經歲月洗禮的廢棄玻璃，承載新的價值變成藝術設計。

壓花玻璃商品每件都是獨一無二，每塊玻璃都是人手切割和打磨，再經由銅箔包邊、焊錫等鑲嵌過程，精瑩的壓花玻璃在陽光下，透出獨特光景，不論是收藏情懷、支持環保還是點綴自身，都值得被看見。

品牌最近加入亞洲設計網站 Pinkoi.com，由即日起至6月26日，於「小島．ISLET」單館購物滿$350，即享有港澳地區免運；結帳時輸入優惠碼 「@FreshSummer」，更可享購物滿$400減$30優惠。

「小島．ISLET」：https://hk.pinkoi.com/store/islet-studio