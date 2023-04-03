復活節好去處│太古城中心x誠品書店x誠品生活太古店 呈獻《來去迺夜市》入手多款100%台灣人氣伴手禮

台灣夜市向來是香港人與友結伴訪台時必到的地方之一，在夜市霓虹燈下邊走邊吃、暢玩各 式古早遊戲攤位，然而在人煙稠密的夜市裡，總難放緩腳步與好友拍照留影‥‥‥有見及此， 太古城中心聯同誠品書店及誠品生活太古店攜手呈獻《來去迺夜市》，讓大家悠閒地漫遊夜市，與親朋好友感受《來去迺夜市》（一起逛夜市）的快樂！

台灣夜市向來是香港人與友結伴訪台時必到的地方之一，在夜市霓虹燈下邊走邊吃、暢玩各 式古早遊戲攤位，然而在人煙稠密的夜市裡，總難放緩腳步與好友拍照留影‥‥‥有見及此， 太古城中心聯同誠品書店及誠品生活太古店攜手呈獻《來去迺夜市》，讓大家悠閒地漫遊夜市，與親朋好友感受《來去迺夜市》（一起逛夜市）的快樂！

猶如一趟台灣輕旅行 由4月4日至5月7日期間，太古城中心二樓中庭及中橋將化身成為充滿台味的夜市，除了掛著大燈籠的台灣觀光夜市拱門，走進夜市裡還有人氣排檔、遊戲地攤、經典金句霓虹燈，以及誠品文青牆等打卡熱點。「誠品知味」更搜羅各式各樣的台灣伴手禮，讓大家猶如去了一趟台灣輕旅行，滿載而歸！太古城中心 X 誠品書店 X 誠品生活太古店期待與您「逗陣迺夜市」（結伴一起逛夜市），暢遊歡盡打卡區域、嚐盡台灣人氣滋味食品，將各式伴手禮帶回家，來一個悠閒台味之旅！

5 大特色打卡熱點 與親朋好友《來去迺夜市》，當然要先看地圖了解各個打卡熱點的位置！你會發現柱身都印有多個台灣經典地標，還有別具風味的瓷磚花紋，讓你走進最有台灣味的觀光夜市！

打卡點 1 ：台灣觀光夜市拱門 明亮又七彩繽紛的觀光夜市拱門猶如美食的風向儀，在無盡的黑夜中向你招手。大型拱門兩 旁掛著大紅燈籠和鮮豔的小燈籠，耀目搶眼之餘，亦是夜市最具標誌性的打卡熱點之一， 《來去迺夜市》的你一定要在拱門下打卡才算到過夜市喔！

打卡點 2 ：夜市排檔 往日大家在熙來攘往的夜市邊走邊吃，總是走馬看花般隨波而行。今次你可以在《來去迺夜市》停下腳步，細心欣賞夜市排檔五光十色的招牌文字設計與藝術，深入感受台灣最在 地的夜市文化。這裡有大家熟悉的魯肉飯、蚵仔煎、大腸包小腸及近年極受台灣人歡迎的地瓜球 排檔，你還可以擺拍一嘗當老闆的滋味，留下有趣的回憶！

打卡點 3 ：地攤遊戲 夜市裡最吸引之處，除了各式美食外，還有古早味濃的地攤遊戲！將彈珠台、電棒闖關、撈 金魚等經典遊戲復刻到港。你可以在攤位裡盡情打卡拍照或大顯身手，與另一半重溫童年或 拍拖的回憶！

打卡點 4 ：經典金句霓虹燈 香港人出國旅行總愛在機場打卡並寫上一句「天氣不似預期但要走總要飛」，台灣人也有不少屬於他們的金句，甚至與夜市息息相關。《來去迺夜市》裡的霓虹燈拍照區集結台灣年輕人常用的金句，總有一句能共鳴，快來尋找屬於你的夜市金句吧！

打卡點 5 ：小店景緻及文青牆 台灣亦深受文青喜愛的地方，簡約的佈置與裝飾都是文青最愛的打卡熱點。《來去迺夜市》有小店單車場景、幸福巴士站及以中文字部首配合夜市小食圖案的文青牆，讓你拍下一張又一張既休閒又具文藝氣息的照片。