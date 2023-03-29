復活節好去處│奧海城食、買、玩全攻略 麥田捕手x癲噹市集/Jumptopia室內彈跳嘉年華/多間食肆推期間限定優惠

奧海城在今個復活節假期為大家提供一站式消閒娛樂及「放電」精彩活動。

奧海城在今個復活節假期為大家提供一站式消閒娛樂及「放電」精彩活動！由4月4日至5月3日期間，舉辦多個適合一家大細、三五知己的消閒活動，包括︰「麥田捕手x癲噹──復活節嘉年華市集」及「Jumptopia室內彈跳嘉年華」。此外，場內多間食肆推出限定優惠，務求讓大家可以盡興而歸。

麥田捕手市集 「癲噹」粉絲及文青盡情購物

麥田捕手將聯同本地著名插畫公仔「癲噹」合辦復活節嘉年華市集，當中除了各樣手作首飾、食品及產品外，還設「癲噹」期間限定店及打卡位，一次過滿足粉絲多個願望。

親手設計及製作獨一無二復活節場景

在4月5日至10日期，場內更設復活節場景手作工作坊。S + REWARDS或Olympian Kids會員可以憑點數參與工作坊一次，親手製作獨一無二的復活節場景裝飾，不論是親子、情侶或手作達人都一樣適合參與。

日期：4月5日至10日

時間：2pm─3pm/3:30pm─4:30pm/5pm─6pm(每節8人)

地點：奧海城2期地下主題中庭

參加辦法：會員登入S+REWARDS手機應用程式以點數預留名額

S+REWARDS會員：25點數

Olympian Kids電子勳章持有人：20點數

開始換領時間：3月28日(星期二)，12noon