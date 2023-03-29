復活節好去處│奧海城食、買、玩全攻略 麥田捕手x癲噹市集/Jumptopia室內彈跳嘉年華/多間食肆推期間限定優惠

奧海城在今個復活節假期為大家提供一站式消閒娛樂及「放電」精彩活動！由4月4日至5月3日期間，舉辦多個適合一家大細、三五知己的消閒活動，包括︰「麥田捕手x癲噹──復活節嘉年華市集」及「Jumptopia室內彈跳嘉年華」。此外，場內多間食肆推出限定優惠，務求讓大家可以盡興而歸。
麥田捕手市集 「癲噹」粉絲及文青盡情購物
麥田捕手將聯同本地著名插畫公仔「癲噹」合辦復活節嘉年華市集，當中除了各樣手作首飾、食品及產品外，還設「癲噹」期間限定店及打卡位，一次過滿足粉絲多個願望。
麥田捕手x癲噹──復活節嘉年華市集
日期︰4月4日至4月17日(星期二至星期一)
時間︰12nn – 9pm
地點︰奧海城2期地下主題中庭
親手設計及製作獨一無二復活節場景
在4月5日至10日期，場內更設復活節場景手作工作坊。S + REWARDS或Olympian Kids會員可以憑點數參與工作坊一次，親手製作獨一無二的復活節場景裝飾，不論是親子、情侶或手作達人都一樣適合參與。
日期：4月5日至10日
時間：2pm─3pm/3:30pm─4:30pm/5pm─6pm(每節8人)
地點：奧海城2期地下主題中庭
參加辦法：會員登入S+REWARDS手機應用程式以點數預留名額
S+REWARDS會員：25點數
Olympian Kids電子勳章持有人：20點數
開始換領時間：3月28日(星期二)，12noon
Jumptopia糖果世界5米巨型滑梯 挑戰小朋友膽量
今年兒童節適逢復活節假期，家長們要開始計劃「放電」活動。極具人氣的吹氣城堡嘉年華「Jumptopia Candy Paradise糖果世界」將於4月7日至5月3日期間來到奧海城！場內除設深受小朋友歡迎的波波池外，更有高達5米巨型滑梯，具膽量的小朋友絕不能錯過！完成挑戰更可到繽紛糖果隧道打卡及Kiztopia遊戲競技場，暢玩各個迷你遊戲，小朋友一定樂而忘返！
日期︰4月7日至5月3日(星期五至星期三)
地點︰奧海城2期地下活動大堂(近英國馬莎)
收費：單次入場(每節25分鐘)
時間︰10am─8pm(每日共20節)
(只限7-16/4、22-23/4、29/4-1/5)；
一大一小收費$138
另一時段：1pm─8pm(每日共14節)
(只限17-21/4、24-28/4、2-3/5)；
一大一小收費$78
多間食肆推限定優惠
奧海城內多間食肆推限定優惠，大家可隨時補充體力後再玩過！