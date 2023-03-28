復活節好去處｜室內室外活動合集！全港最大姆明期間限定店/尋蛋行動/8千呎Jumptopia樂園/小遊戲贏獎品/Monchhichi限量產品

2023復活節只需請一日假，就能享受長達6日的假期。除了飛去外地旅遊外，今個復活節本地仍有不少好去處，適合長假期四圍出動打卡。今次為大家整合復活節室內室外好去處合集，當中可與人氣罐頭豬LuLu、Moomin等卡通人物一齊過節，亦有大館大型年度花卉主題市集以及表演藝術季，還有各類復活節打卡位及小遊戲，齊集食買玩多個元素，無論是大小朋友，都能透過一個充滿童真的復活節。

復活節好去處｜ 全港最大姆明期間限定店 售賣逾300款姆明精品

元朗YOHO MALL在今個復活節舉行全港最大的姆明期間限定店「MOOMIN x山下菓子期間限定店」，售賣超過300款國內外姆明主題精品，當中有逾100款獨賣產品及專門為今次活動全新推出之會場限定精品，包括一系列以環保物料製造的減塑產品 — 姆明環保摺疊杯、姆明一族環保食物袋、姆明及史力奇竹纖碟等，一眾姆明粉絲又是時候入手為春日郊遊露營做好準備。另甜品站將率先發售5款聯乘甜品，包括姆明、小美及史力奇造型的牛奶布丁、馬卡龍棒、曲奇餅、布丁燒及芝士蛋糕。 期間限定店以姆明家鄉「姆明谷」作設計藍圖，售賣產品的小屋亦以鮮黃色木板打造而成，充滿北歐格調。期間限定店旁設有森系打卡位，包括首次於香港亮相的3米高的特大版姆明，而旁邊還有姆明家族父母與歌妮坐在草地上Chill住享受大自然，相信定能滿足一眾姆明迷！ MOOMIN x山下菓子期間限定店 日期：3月23日至4月14日 時間：11:00am至9:00pm 地點：YOHO MALL I 中庭

復活節好去處｜ LuLu豬春日櫻花祭7大打卡位任影

除呆萌的姆明外，可愛的LuLu豬亦將登陸沙田新城市廣場！LuLu豬帶同新角色「豬咪」打造粉紅色浪漫櫻花祭，設7大打卡位，包括一座4米高「櫻之LuLu豬」、「落「櫻」水晶球扭蛋機」與LuLu豬及豬咪在櫻花樹下野餐的「櫻の花見會」等，打卡一流。櫻花祭亦設期間限定店，率先發售全新罐頭豬LuLu櫻花主題限量版模型、櫻花主題系列盲盒、櫻花水晶球、櫻花隨行杯等，方便選購復活節禮物。 新城市廣場x LuLu豬春日櫻花祭 日期：4月3日至5月14日 時間：12noon至10:00pm 地點： 新城市廣場1期3樓拱型玻璃天幕廣場、1樓東翼及3期3樓

復活節好去處｜ 復活兔兔擴香石工作坊、嘆埋COVA下午茶

COVA聯同手作教室Myosotis Flower，於4月8及9日在尖沙咀海港城港威商場店合辦藝術工作坊，屆時參加者可用塑膠彩親手為兔兔擴香石上色，再用保鮮花裝飾，創造出獨一無二的家品，為家居添置復活節氣息。在製作兔兔擴香石的同時，參加者亦可品嚐COVA下午茶，一嚐水牛芝士伴巴馬火腿、鵝肝圓撻、Tiramisu、水果圓撻等美食，為復活節假期劃上完美句號。 COVA X Myosotis Flower 復活兔兔擴香石工作坊 日期： 4月8日至4月9日 時間： 2:30pm至4:00pm；4:30pm至6:00pm 地點： 尖沙咀海港城港威商場地下G315號舖 COVA Caffe & Ristorante 參加費：$788/2位 預約連結：請按此

復活節好去處｜ 花見大館2023大型年度花卉主題市集

大館年度盛事「花見大館2023」將於4月4日至10日舉行，為期一星期的大型年度花卉主題市集，將有十多個本地品牌參與，提供可持續發展相關的花藝及園藝選擇、不破壞生態環境及不經動物測試的生活好物，與及以本地種植農作物製成的產品等。市集將以多角度呈現繁花美態，讓大家沉浸於滿眼花海美境，亦舉行森林系可持續概念工作坊，包括竹藝工作坊、本地果釀茶菌工作坊，發掘可持續發展的無限可能。 花見大館2023 日期：4月4日至4月10日 時間：3pm-8pm 地點：大館檢閱廣場 (Parade Ground) [Klook獨家] 花見大館2023──大館 X「二回」竹藝工作坊 | 中環

價錢：$200 SHOP NOW [Klook獨家] 花見大館2023──大館 X「餘果香港」本地果釀茶菌工作坊 | 中環 價錢：$150 SHOP NOW

復活節好去處｜ 大館表演藝術季7大表演藝術作品

大館表演藝術季：SPOTLIGHT今年邀請香港和內地優秀及新晉藝術家合作，帶來7大表演藝術作品。表演作品包括音樂人盧宜均與劉榮豐的黑色幽默港式歌廳音樂劇《圍盧豐咪》、舞蹈家楊怡孜伙拍視覺藝術家周俊輝、流動影像設計師黃漢樑、聲景設計師劉曉江，融合舞蹈、影像及聲音的原創新作《寬容的樹》，以及由詞人周耀輝、作曲家鄧慧中，聯同視覺藝術家陳惠立、歌手iii (Iris Liu)、⾹港創樂團，以及年青歌者和聲音撿拾員的表演《從什麼時候開始》等，活動橫跨四個星期，適合一眾藝術愛好者、戲劇愛好者參加。 大館表演藝術季：SPOTLIGHT 日期： 4月7日至5月6日 地點：大館 SHOP NOW

復活節好去處｜ 荃灣廣場7大打卡場景+尋蛋行動

復活節是一個充滿童心的節日，荃灣廣場特別舉辦玩味十足的打卡場景「玩樂童「萌」」，屆時商場L5 PLAY GARDEN空中樂園將有7個可瘋狂打卡得意場景，包括攀架及吹氣裝置，以粉彩色調及圖案作基調，滿足大家的童心。商場亦提供「復活節尋蛋行動」，大家可收集復活蛋印章，即可換取復活節糖果及價值約HK$30商戶優惠券作獎賞，名額1,000個。 由4月7日至10日將舉行戶外呷啡歎音樂Glamping體驗，邀得曾參與全民造星IV的參加者Emiko徐嘉蔚、Chanjo 陳祖等大唱小清新歌曲，亦與咖啡店Noc Coffee Co.合作，提供優質咖啡及烘焙美食，讓大家在Glamping帳幕下Chill下。另商場亦聯同Super Motion Fitness & Yoga，於今個星期六及日(3月25及26日)舉辦Go Wellness 課堂，包括頌缽深度放鬆體驗、戶外瑜伽體驗。 玩樂童「萌」 日期：3月31日至5月 7日 地點：L5 PLAY GARDEN空中樂園 「復活節尋蛋行動」 日期：4月1日至30日 地點：荃灣廣場及L5 PLAY GARDEN空中樂園

復活節好去處｜ 荷里活廣場聯乘Kiztopia 全港首個室內Jumptopia樂園

荷里活廣場與新加坡大型親子遊樂中心Kiztopia合作，舉行全港首個室內Jumptopia樂園「Jumptopia Easter Carnival 復活節彈跳嘉年華」。商場由即日起化身成近8千呎躍動派對基地，設置3大充氣城堡，包括全球獨家登場的「Raby Easter Pool 復活兔波波池」、以HARIBO為主題的6米高金熊生日蛋糕造型彈床城堡「HARIBO Goldbear's Birthday with Honey 愉快的金熊生日派對」以及「Bell's Chocolatier Café 巧克力咖啡廳」甜點障礙賽，讓小朋友參與彈床等盡情放電。 荷里活廣場 x Kiztopia 「Jumptopia Easter Carnival 復活節彈跳嘉年華」 日期：即日至4月16日 地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場 開放時間／門票售價： 即日至24日、3月27日至31日 1:00pm-8:00pm：$58/1節、$108/2節 3月25日至26日、4月1日至16日 10:00am-8pm：$78/1節、$138/2節 SHOP NOW

復活節好去處｜ PMQ復活童心遊樂場大玩3大遊戲贏獎品

PMQ元創方舉辦「復活童心遊樂場」，帶來3款遊戲，包括「小車車大彩虹」、「扭身扭勢四腳爬爬大賽」及「捕捉彩蛋怪！」尋蛋遊戲；其中最具挑戰性相信是測試柔韌度的「扭身扭勢四腳爬爬大賽」，遊戲要求玩家首先轉動輪盤決定可接觸的色塊，然後在每次移動只能有一隻手掌／腳掌離開地面的情況下，以最快速度由起點到達終點，相信嬌小的小朋友一定具優勢。完成3大遊戲任務，更可參與拋圈圈小遊戲獲取豐富獎品，包括參與「畫花隻蛋」工作坊！ PMQ元創方復活童心遊樂場 日期：4月4日至4月14日 時間：11:00am - 6:00pm 詢問處地點：PMQ元創方B座地下近汽水機位置

復活節好去處｜如心廣場ｘ山下菓子限定店 率先買 Monchhichi 限量產品

華懋集團旗下的如心廣場，由即日至4月21日期間呈獻「Bunny Eggxellent出色蛋彈兔」：高達５米高的蛋彈兔在一期中庭歡迎大家前來打卡，還準備了「繽紛復活蛋池」，盡情感受被軟綿綿復活蛋包圍的療癒氛圍。商場更與山下菓子打造期間限定店，搶先公佈Monchhichi的全新限量產品，包括獨家限定Monchhichi & Chimutan復活兔造型的全新精品，及超過70款人氣產品：Monchhichi水晶麻雀、Monchhichi多士爐、太空主題手錶、防UV摺傘，還有換上趣緻可愛兔裝的Monchhichi，有中國宮廷風、日本和風、純真BB風等不同造型，更有Monchhichi甜點專櫃，一定成為粉絲的最新朝聖地。復活節當然要有復活蛋，商場已為大家特設富藝術色彩的蝶古巴特復活蛋（Decoupage Egg）DIY工作坊。 【如心廣場 ‧ Bunny Eggxellent 出色蛋彈兔】開放詳情： 日期：3月24日至4月21日 時間：上午10時至晚上10時 地點：如心廣場一期1/F中庭 【如心廣場ｘ山下菓子期間限定店】營業詳情： 日期： 3月24日至4月21日 時間：中午12時至晚上8時 地點：如心廣場一期１/F中庭

復活節好去處｜星街小區 x emmaAparty 復活兔打卡位

兔子是復活節象徵，星街小區趁著復活節，再次邀請台灣插畫品牌emmaAparty筆下的人氣兔子「肉包」，特別換上由可持續時裝設計團體Fashion Clinic設計的春日「升級」新裝，這套由升級回收材料製成的春裝用上俏皮可愛設計，搭配色彩繽紛的主色調，與象徵活力、生命力及重生的復活節不謀而合，為復活節的打卡活動增添活力，同時印證星街小區通過回收材料和推廣環保品牌和實踐對可持續發展的承諾。 星街小區 x emmaAparty 【 Refresh ． Easter ． Bunny 裝「新」復活兔】復活節藝術裝置詳情 日期：2023年3月28日至4月16日 地點：星街小區 （太古廣場三座外，包括永豐街及星街）

復活節好去處｜黃埔天地 觀星及 Oh ！野工作坊

紅磡黃埔天地時尚坊由2023年4月5日至10日，將變身為「黃埔Oh！野Easter Camp」，以野外與自然生活為主題，更會將星空投影到天幕。 為讓大家更投入「Oh！野生活」，黃埔天地特別於4月7至10日一連四天假期舉辦多項體驗活動。其中「Oh！野 觀星學堂」將帶領大家認識香港星夜，齊齊探索天文知識；另外亦有不同類型的「Oh！野 工作坊」，定能讓大人小朋友都樂在其中！工作坊包括 (1) 野外手沖咖啡，教大家於戶外沖出一杯香濃咖啡；(2) 紮染手作，隨意染出自己心儀的圖案和花紋；(3) 輕黏土動物，將復活兔變為黏土擺設；和 (4) DIY露營三角旗，讓小朋友自製三角旗裝飾。凡於黃埔天地任何商舖以最多兩組電子貨幣消費滿指定金額，憑即日之電子貨幣付款存根/交易紀錄頁面及對應商戶同日之機印發票，即可換領參加以上活動。顧客只需最低消費合共滿$200或以上即可換領參加觀星學堂一節；消費合共滿$300或以上即可換領參加工作坊一節。 凡於黃埔天地任何商舖電子貨幣消費滿$400或以上，憑即日之電子貨幣付款存根/交易紀錄頁面及對應商戶同日之單一機印發票，即可換領「Oh！野 營人露營燈」，數量有限，換完即止。 黃埔 Oh ！野 Easter Camp 活動詳情 市集日期：2023年4月5 – 10日 市集時間：中午12時至晚上7時 市集地點：時尚坊MTR層

復活節好去處｜西寶城 x 白雲先生 Easter Fluffy-land 西寶城聯乘白雲先生打造首個Easter Fluffy-land，白雲先生帶領一眾Fluffy House成員登陸西寶城，是次活動更是Fluffy House誕生十六週年的頭炮慶祝活動。由4月1日至4月21日期間，西寶城為大家帶來Fluffy House期間限定店，首次發售4款週年紀念禮品及7款白雲先生 x 丹尼船長期間限定爆谷，包括季節限定的草莓煉奶口味。 同場更有逾20檔主題市集，不同類型的展位售賣一系列會場限定甜點、特色手作美食、小型家電以及飾物等。信德集團旗下三大商場——西寶城、昇悅商場及昇御商場更推出消費換領優惠，送出總值逾$150,000的商戶優惠券。

復活節週末特色盆景工作坊 砌出專屬綿綿盆景裝飾 於西寶城指定商戶以電子貨幣單一消費滿$100或以上，即可參加復活節週末特色盆景工作坊1次，親手砌出專屬盆景，發揮創意之餘，更可治癒心靈。 復活節週末特色盆景工作坊 日期：2023年4月8日及4月9日 時間：下午2時至3時 及 下午4時至5時 地點：2樓Kiosk A (禮品換領處旁) 名額︰每節10人 換領詳情︰ 日期︰2023年4月1日至9日(逢星期六、日及公眾假期) 時間︰中午12時至晚上7時 地點:︰2樓禮品換領處

復活節週末特色盆景工作坊

復活節好去處｜置富 Malls x 吃貨恐龍 奇幻美食の旅 置富Malls由即日起至6月18日，邀請台灣人氣插畫社交平台及盲盒玩具品牌「狗狗的小跳步，繪蹦砰！」合作，聯乘「吃貨恐龍」日本童話系列，首臨置富Malls旗下3大商場跟香港朋友在復活節之前見面，啟動跨時空的「置富 Malls x 吃貨恐龍 奇幻美食の旅」。3大童話場景都是耳熟能詳的經典故事，包括馬鞍山廣場的桃太郎 航海美食探險記、天水圍+WOO嘉湖的浦島太郎 深海龍宮吃貨派對、紅磡置富都會金太郎 勇闖森林美食團，過一個吃貨復活節。置富 Malls同時準備多項禮品換領，包括限定版「吃貨恐龍一秒變身便攜袋連行李帶」、「吃貨恐龍『胖』遊行李喼保護套連行李牌」及「吃貨恐龍旅行收納袋套裝」。

復活節好去處｜ 數碼港商場與Hershey’s 復活節驚喜打造夢幻粉紅兔兔「朱古力工廠」 趣味夾公仔機