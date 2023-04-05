復活節好去處｜將軍澳單車一日遊 選購車手餐盒/單車館公園草地野餐/細看日落景致

周末四日悠長復活節假期，正值是春暖花開的日子，最適合一家大小踩單車向跨灣大橋出發，沿途感受微風送爽，讓身心好好充電！

隨著新跨灣大橋落成，愈來愈人喜歡將軍澳單車一日遊： 第一站：推介家長帶子女到將軍澳中心《小小賽車手養成基地》，進行熱身訓練兼補充裝備； 第二站：在商場內Green Common及Don't Yell At Me茶飲店購買「車手餐盒」補充能量準備出發！ 第三站：則到香港單車館公園草地野餐；醫肚後再到第四站將軍澳南海濱長廊散步，欣賞海邊美景； 最後來到有「蝴蝶橋」之稱的將軍澳跨灣大橋，沿海濱長廊一邊踏車馳騁，一邊細看日落璀璨景致！

第一站：小小賽車手養成基地

第一站，當然是做好熱身兼整理裝備︰帶著小車手到訪將軍澳中心的《小小賽車手養成基地》，參與「小小賽車手體驗」，在色彩繽紛的彩虹賽道上馳騁，同場亦設「車神發電站」，小朋友可透過踏單車啟動LED發光裝置，學習動能環保發電原理，成功點亮發光裝置，更可獲贈小禮品。 周末尚有「小小車神計時挑戰賽」，讓一眾小車手比拼時速，勝出者有機會贏得專業平衡車品牌STRIDER的型格頭盔作為戰利品。

第二站 ： 車手餐盒

有齊單車裝備，亦要想好醫肚良策，才可放心出發。商場內不少餐廳已為各位單車手準備了易於攜帶的「車手餐盒」，當中更有限定優惠。

第三站：香港單車館公園

在綠草如茵的中央草坪鋪起野餐墊，展開初春第一次野餐。公園內的單車區域地上畫滿色彩繽紛的交通標誌，猶如一個小型交通安全城，絕對是個打卡位！

第四站：將軍澳南海濱長廊

食飽後向南出發，散步抵達全長約兩公里的將軍澳南海濱長廊，可選擇繼續漫步或再次踏上單車，於寬闊單車徑上共度親子好時光。

第五站：將軍澳跨灣大橋