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2023-04-05 15:34:45

復活節好去處｜將軍澳單車一日遊 選購車手餐盒/單車館公園草地野餐/細看日落景致

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「將軍澳單車一日遊」行程相當豐富，大人可以一展身手。

周末四日悠長復活節假期，正值是春暖花開的日子，最適合一家大小踩單車向跨灣大橋出發，沿途感受微風送爽，讓身心好好充電！
隨著新跨灣大橋落成，愈來愈人喜歡將軍澳單車一日遊：

第一站：推介家長帶子女到將軍澳中心《小小賽車手養成基地》，進行熱身訓練兼補充裝備；

第二站：在商場內Green Common及Don't Yell At Me茶飲店購買「車手餐盒」補充能量準備出發！

第三站：則到香港單車館公園草地野餐；醫肚後再到第四站將軍澳南海濱長廊散步，欣賞海邊美景；

最後來到有「蝴蝶橋」之稱的將軍澳跨灣大橋，沿海濱長廊一邊踏車馳騁，一邊細看日落璀璨景致！

第一站：小小賽車手養成基地

第一，當是做好熱身兼整備︰帶著小車手到訪將軍澳中心的《小小賽車手養成基地》與「小小賽車手體驗」色彩繽紛的彩虹賽道馳騁，同場亦設「車神發電站」，小朋友可透過踏單車啟動LED發光裝置，學習動能環保發電原理，成功點亮發光裝置，更可獲贈小禮品。

周末尚有「小小車神計時挑戰賽」，讓一眾小車手比拼時速，勝出者有機會贏得專業平衡車品牌STRIDER型格頭盔作為戰利品

第二站車手餐盒

有齊單車裝備亦要想好醫肚良策才可放心出發。商場內不少餐已為各位單車手準了易的「車手餐盒」當中更有限定優

第三站：香港單車館公園

在綠草如茵的中央草坪鋪起野餐墊展開初春第一次野餐。公園內的單車區地上畫滿的交誌，猶如一個小交通安全城是個打卡位

第四站：將軍澳南海濱長廊

食飽後向南出發散步抵全長約兩公里的將軍澳南海濱長廊，可選或再次踏上單車於寬闊單車徑上共度親子好時光。

第五站：將軍澳跨灣大橋

最後一站來到有「蝴蝶橋」之稱的將軍澳跨灣大橋，遠眺港島景致。

近月開幕的大橋除了行車線亦有齊單車徑、行人路及觀景台，是單車迷的最新打卡位吹著海風看日落遠眺港島景致是別處難尋的體驗。最沿著單車徑馳騁，回到將澳市中心大人小朋友也會覺這是充的一天

由即日至419日將軍澳中心推出多項單車及運動優惠，賺盡著數，包括Fit Anytime Challenge優惠」，於場內運動用品商戶消費滿$500，即可換領7天體驗證。另外，The Point會員憑5,000分及消費滿$10,000，即可把平衡車帶回家隨時踩！而出示單車照片再消費滿指定金額，更有機會獲得$880獎賞及4小時泊車券

查詢：3417 4328

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