復活節好去處｜將軍澳單車一日遊 選購車手餐盒/單車館公園草地野餐/細看日落景致

周末四日悠長復活節假期，正值是春暖花開的日子，最適合一家大小踩單車向跨灣大橋出發，沿途感受微風送爽，讓身心好好充電！
隨著新跨灣大橋落成，愈來愈人喜歡將軍澳單車一日遊：
第一站：推介家長帶子女到將軍澳中心《小小賽車手養成基地》，進行熱身訓練兼補充裝備；
第二站：在商場內Green Common及Don't Yell At Me茶飲店購買「車手餐盒」補充能量準備出發！
第三站：則到香港單車館公園草地野餐；醫肚後再到第四站將軍澳南海濱長廊散步，欣賞海邊美景；
最後來到有「蝴蝶橋」之稱的將軍澳跨灣大橋，沿海濱長廊一邊踏車馳騁，一邊細看日落璀璨景致！
第一站：小小賽車手養成基地
第一站，當然是做好熱身兼整理裝備︰帶著小車手到訪將軍澳中心的《小小賽車手養成基地》，參與「小小賽車手體驗」，在色彩繽紛的彩虹賽道上馳騁，同場亦設「車神發電站」，小朋友可透過踏單車啟動LED發光裝置，學習動能環保發電原理，成功點亮發光裝置，更可獲贈小禮品。
周末尚有「小小車神計時挑戰賽」，讓一眾小車手比拼時速，勝出者有機會贏得專業平衡車品牌STRIDER的型格頭盔作為戰利品。
第二站：車手餐盒
有齊單車裝備，亦要想好醫肚良策，才可放心出發。商場內不少餐廳已為各位單車手準備了易於攜帶的「車手餐盒」，當中更有限定優惠。
第三站：香港單車館公園
在綠草如茵的中央草坪鋪起野餐墊，展開初春第一次野餐。公園內的單車區域地上畫滿色彩繽紛的交通標誌，猶如一個小型交通安全城，絕對是個打卡位！
第四站：將軍澳南海濱長廊
食飽後向南出發，散步抵達全長約兩公里的將軍澳南海濱長廊，可選擇繼續漫步或再次踏上單車，於寬闊單車徑上共度親子好時光。
第五站：將軍澳跨灣大橋
近月開幕的大橋除了行車線，亦有齊單車徑、行人路及觀景台，是單車迷的最新打卡位！吹著海風看日落，遠眺港島景致，是別處難尋的體驗。最後沿著單車徑馳騁，回到將軍澳市中心，大人小朋友也會覺得這是充實的一天！
由即日至4月19日將軍澳中心推出多項單車及運動優惠，賺盡著數，包括「Fit Anytime Challenge優惠」，於場內運動用品商戶消費滿$500，即可換領7天體驗證。另外，The Point會員憑5,000分及消費滿$10,000，即可把平衡車帶回家隨時踩！而出示單車照片再消費滿指定金額，更有機會獲得$880獎賞及4小時泊車券。
查詢：3417 4328