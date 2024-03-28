復活節好去處｜廣州熱雪奇蹟超抵優惠 全球第2大室內滑雪場 娛雪+馬戲低至每人均HK$204起

位於廣州的廣州熱雪奇蹟（原廣州融創雪世界）是港人北上的熱門旅遊景點，座擁全球第2大室內滑雪場，滑雪場佔地近7.5萬平方米，另外亦有豐富冰上游樂體驗，包括冰上碰碰車、冰上自行車、鬱金香滑道等，大人小朋友都啱玩！Klook現推出獨家港人優惠套餐，娛雪+馬戲低至每人均HK$204起，今個復活節假期一於去滑雪啦！