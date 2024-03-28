復活節好去處｜廣州熱雪奇蹟超抵優惠 全球第2大室內滑雪場 娛雪+馬戲低至每人均HK$204起

位於廣州的廣州熱雪奇蹟（原廣州融創雪世界）是港人北上的熱門旅遊景點，座擁全球第2大室內滑雪場，滑雪場佔地近7.5萬平方米，另外亦有豐富冰上游樂體驗，包括冰上碰碰車、冰上自行車、鬱金香滑道等，大人小朋友都啱玩！Klook現推出獨家港人優惠套餐，娛雪+馬戲低至每人均HK$204起，今個復活節假期一於去滑雪啦！
套餐1：【Klook專享 | 港澳台及海外遊客專享】雙人2小時娛雪+雙人融創樂園馬戲票
（馬戲停演日期：18/3、25/3、3/4）
Klook價：HK$407起（平均每人：HK$204起；原價：HK$ 859）
*價格隨匯率浮動，請參考活動頁面價錢為準。
套餐包括：
•雪世界2小時娛雪常規權益2份，含娛雪裝備,自遊玩日起2日內遊玩一次有效，不限場次
•雪服+雪地鞋+儲物櫃
•融創樂園馬戲觀演票2張，可於適用日期起兩日內遊玩一 次
日期：3月30日至4月7日
立即預訂
套餐2：【Klook專享 | 港澳台及海外遊客專享】雙人不限時滑雪票+雙人融創樂園馬戲票
（馬戲停演日期：18/3、25/3、3/4）
Klook價：HK$939起（平均每人：HK$470起；原價：HK$1,855）
*價格隨匯率浮動，請參考活動頁面價錢為準。
套餐包括：
•廣州熱雪奇蹟中/高級道不限時滑雪門票2張。自遊玩日起2日內遊玩一次有效
•滑雪服+滑雪鞋+頭盔+滑雪板+滑雪杖（僅雙板配備雪仗）+儲物櫃
•滑雪區域不限雪道暢滑
•使用魔毯+纜車
•融創樂園馬戲觀演票2張，可於適用日期起兩日內遊玩一次
日期：3月30日至4月7日