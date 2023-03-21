復活節好去處︱復活節親子活動 維港帽子巡遊

還有兩星期就到復活節，發展局和海濱事務委員，將於未來兩個周末，在六大海濱共享空間，舉辦《維港復活節帽子巡遊2023》(《帽子巡遊》)，這個包括帽子巡遊及帽子工作坊私活動，歡迎市民帶同繫上牽繩的寵物出席，以炮台山「東岸公園主題區」為起點，一口氣暢遊銅鑼灣「活力避風塘主題區」、灣仔「水上運動及康樂主題區」和灣仔「HarbourChill海濱休閒站」，於港島北連綿的維港海岸線一同漫步。

今個周末學 DIY 造帽 3月25日率先於堅尼地城卑路乍灣海濱長廊，或荃灣海濱長廊舉行的《維港復活節帽子工作坊》，導師指導每一位市民，以大會提供的DIY物料包，設計兼製作獨一無二的靚靚帽子。市民更可自攜環保物料，發揮無限創意和想像力，為參與巡遊作好準備，完成工作坊可領取證書及換取小禮物，而且費用全免。

4 月2日 維港 Hat Parade 巡遊 4月2日舉行由東岸公園出發的Hat Parade巡遊，市民可戴上五色絢爛的帽子打卡一番，青年啦啦隊、專業舞蹈員和青少年舞蹈團隊於首站準備好精彩揭幕表演，萌爆粉紅復活兔兔公仔和小丑亦陪你在維港醉人景致下漫步暢遊，更可帶同繫上牽繩的寵物一同參加。而首100位完成全程四大checkpoint，並於「帽子巡遊小冊子」集齊印花的參加者，亦可領取證書及小禮品。 《維港復活節帽子工作坊》詳情： 日期： 3 月 25 日 ( 下午2至5時) 地點： 卑路乍灣海濱長廊、荃灣海濱長廊 費用： 全免 報名及查詢： http://bitly.ws/BDz9 《維港復活節帽子巡遊2023》 詳情： 日期： 4 月 2 日 ( 下午2至6時) 地點： 炮台山東岸公園主題區出發，至 灣仔HarbourChill海濱休閒站。 費用： 全免 報名： http://bitly.ws/BDz9 查詢： https://www.hfc.org.hk/tc/hss/Easter2023