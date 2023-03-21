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2023-03-21 08:30:00

復活節好去處︱復活節親子活動 維港帽子巡遊

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帽子巡遊途經炮台山至灣仔4個沿岸主題區，一家老少可吹著海風參加巡遊。

還有兩星期就到復活節，發展局和海濱事務委員，將於未來兩個周末，在六大海濱共享空間，舉辦《維港復活節帽子巡遊2023》(《帽子巡遊》)，這個包括帽子巡遊帽子工作坊活動歡迎市民帶同繫上牽繩的寵物出席，以炮台山「東岸公園主題區」為起點，一口氣暢遊銅鑼灣「活力避風塘主題區」、灣仔「水上運動及康樂主題區」和灣仔「HarbourChill海濱休閒站」，於港島北連綿的維港海岸線一同漫

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今個周末學DIY造帽

3月25日率先於堅尼地城卑路乍灣海濱長廊，或荃灣海濱長廊舉行的《維港復活節帽子工作坊》，導師指導每一位市民，以大會提供的DIY物料包，設計兼製作獨一無二的靚靚帽子。市民更可自攜環保物料，發揮無限創意和想像力，為與巡遊作好準備，完成工作坊可取證書及換取小禮物，而且費用全免

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4月2日維港Hat Parade巡遊

4月2日舉行由東岸公園出發的Hat Parade巡遊，市民可戴上五色絢爛的帽子打卡一番，青年啦啦隊、專業舞蹈員和青少年舞蹈團隊於首站準備好精彩揭幕表演，萌爆粉紅復活兔兔公仔和小丑亦陪你在維港醉人景致下漫步暢遊更可帶同繫上牽繩的寵物一同參加。而首100位完成全程四大checkpoint，並於「帽子巡遊小冊子」集齊印花的參加者，亦可證書及小禮品。

 

《維港復活節帽子工作坊》詳情：

日期：325(下午2至5時)

地點：卑路乍灣海濱長廊、荃灣海濱長廊

費用：全免

報名及查詢：http://bitly.ws/BDz9

 

《維港復活節帽子巡遊2023》詳情：

日期：42(下午2至6時)

地點：炮台山東岸公園主題區出發，至灣仔HarbourChill海濱休閒站。

費用：全免

報名：http://bitly.ws/BDz9

查詢：https://www.hfc.org.hk/tc/hss/Easter2023

 

 

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紅磡Pop Up二份一遊樂場

此外，4月7至10日，前紅磡舉行《Pop Up二份一遊樂場復活節特別版》，這個充滿復活節特色活動，大會先行創造半個遊樂場，其餘一半交由小朋友接手，運用不同物資和工具，玩出屬於小朋友的遊樂場。

 

日期：4月7至10日(上午10至下午6時，每節兩小時)

地點：4月7日至10

費用：全免

報名及查詢：https://www.facebook.com/PlayrightHK/

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