復活節好去處（持續更新）│大人細路都要放電！狂野派對+餐廳+自助餐+調酒工作坊+BBQ合集

復活節長假期快將展開，連同清明節紅日，請一天假就可以放足六日，要給自己和小朋友唞唞氣放放電，就要提早計劃食乜玩乜！
復活節好去處│Eaton Food Hall都有表演睇
美食廣場都有得慶祝復活節，唔一定去酒店，經濟實惠，大人小朋友都開心！Eaton HK內的Eaton Food Hall將由4月8日至4月29日的星期六或日，帶來扭氣球、面部彩繪及DJ現場打碟等活動，讓大人與小朋友一同輕鬆度過愉快週末！專門供應意粉及漢堡包的花樣年華，首次推出兒童套餐，有炸雞塊配薯條、迷你牛肉漢堡配薯條及炸魚薯條；而主打優質烤肉的 The Meat Co.亦推出全新烤肉選擇，包括紐西蘭羊臀肉（$168）及秘製香草燒春雞（$78），每款烤肉均免費配搭香脆炸薯條、椰菜絲沙律及自選醬汁一款，包括煙燻燒烤醬、法式伯那西醬汁、濃郁的藍芝士醬和阿根廷香辣青醬等，為烤肉增添額外滋味。
復活節好去處│美利酒店Popinjays狂野兔派對＋彩蛋大搜查早午餐
香港美利酒店的 Garden Lounge及The Tai Pan兩間餐廳將於2023年4月9至10日推出彩蛋大搜查早午餐，讓一家大小盡享歡樂時光；一眾成年人則可於4月8日晚參加於天台酒吧 Popinjays舉辦的一場狂野兔派對，賓客可打扮成兔子或Hugh Hefner，全程投入於歌舞聲中，在復活節裡舞出真我。位於UG層的Garden Lounge和The Tai Pan將於2023年4月9至10日提供特色主題自助早午餐，呈獻一系列特色節慶美食。滋味推介有冰鎮海鮮、精選燻魚及火腿、即切烤肉、意大利經典復活節菜式Torta Pasqualina和手工中式燒味等。一眾小小冒險家更可以在餐廳旁的花園內玩轉親子樂，齊齊尋找復活節彩蛋。餐廳內將同時安排造型氣 球及藝術面部彩繪活動，部分餐廳同事更將打扮成復活兔造型，跟大小朋友拍照，賓客不容錯過！
美利復活節彩蛋大搜查早午餐
日期：2023年4月9至10日（星期日及一）
時間：下午12時15分至2時30分（彩蛋大搜查：下午1時）
地點：UG層 Garden Lounge及The Tai Pan
價格：每位成人$898；每位小童$588（4歲以下兒童免費）
美利復活節狂野兔派對
日期：2023年4月8日（星期六）
時間：晚上8時至凌晨1時
地點：26樓Popinjays
價格：每位$398（包2杯指定飲品，不包括限定版雞尾酒）
#所有價格須另加一服務費
預訂詳情及連結：https://bit.ly/PPJBunnyParty
復活節好去處│可愛甜點 181 Fortnum & Mason復活節兒童下午茶
於4月7日起至4月10日期間，181 Fortnum & Mason的兒童下午茶將換上精緻的復活節新裝！當中的甜點包括復活兔奶油甘筍蛋糕、士多啤梨法式軟糖、雲呢拿棒棒蛋糕，以及復活節朱古力蛋配鳥巢造型的椰子鬆餅，造型可愛，令節日滿載繽紛趣味。Fortnum & Mason K11 MUSEA 旗艦店更舉辦自製復活籃工作坊(40分鐘)中，小朋友可以發揮創意，在導師的帶領下打造獨一無二的可愛復活籃，完成後更可帶將Fortnum’s的復活節限定甜點帶回家。工作坊於4月7日至10日舉行，更多詳請請參閱K11 HK App或K11 MUSEA網站。
下午茶每位$288（價錢另收加一服務費，價目只適用於3至11歲小童）
尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 地下002&122號FORTNUM & MASON內│3916 8181
復活節好去處│Feather & Bone便攜式環保爐BBQ套餐 有爐有炭有埋肉／參加實用調酒工作坊
如果想約朋友野餐但同時想BBQ，可試試全新Feather & Bone CASUSGRILL™無火環保燒烤爐，$226已有爐有炭，只需簡單設置即可提供1至1.5小時，最高可達400°C的便攜式燒烤體驗；另備有燒烤爐及內含各種精選烤肉的美食套裝，$998包括一個CASUSGRILL™燒烤爐、8塊FAB招牌香草羊排、4塊草飼牛肉漢堡扒、4個波特菇、直布羅陀香腸和160克的Paysan Breton車打芝士，照顧不同口味。
另外，Feather & Bone推出有趣而實用調酒工作坊「Barossa Boss Wine-Blending Class」。由位於澳洲巴羅薩谷(Barossa Valley) 的Auld Family Wines酒莊及本地葡萄酒及啤酒進口商Black Type Distribution創始人Jock Auld主持，參加者可以透過工作坊品嚐到酒莊最受歡迎的出產及了解更多有關品酒的知識，課堂中每人還可一試親手調製屬於自己口味的紅酒，並將成品帶回家與三五知己細味嘗，每一位完成工作坊的參加者均會獲得一張證書。
參加者可於Feather & Bone旗下銅鑼灣及荃灣西店以優惠價$300/位預訂兩道菜晚餐(包括主菜和甜品)，並在下課後於餐廳內享用([email protected])。
復活節好去處│Man Mano復活節4道菜家庭套餐
東涌東薈城名店倉意大利餐廳Man Mano，主打自家製手工意粉及意式家常美食，裝潢以意大利田園風格設計為藍本，適合一家小細去用餐！秉承意大利美食根源文化，店方推出具有意式韻調的復活節意式4道菜家庭套餐，於4月7日至4月10日、星期五至星期一的全日供應。
4道菜套餐的可供分享前菜有Proscuitto的14個月聖丹尼爾火腿；Focaccia意大利香草麵包配橄欖及橄欖油；Burrata水牛芝士配番茄及羅勒青醬；及Crocchetta蘑菇炸丸子配松露蛋黃醬。接著享用精選湯品是Il Brodetto Pasquale意大利傳統蛋花湯，以牛肉高湯加入雞蛋、歐芹及芝士多士。至於可共享的甜品，則有Aborio Pudding意式雲尼拿米布甸配車厘子凝乳及夏威夷果仁脆餅；及Tiramisu意大利芝士凍餅，由手指餅乾、濃縮咖啡、意式軟芝士及朱古力製成，奶香四溢且口感濃郁滑順。
Man Mano復活節4道菜家庭套餐
4月7日至4月10日、星期五至星期一的全日供應
兩位起每位$420，包括可供分享前菜、精選湯品、一道主菜及共享甜品
#需另加一服務費
東涌達東路20號東薈城名店倉4樓418號舖
3500 5885│manmano.com.hk
復活節好去處│上船尋寶 張保仔海盜及美人魚探險之旅 /Dim Sum Library +Aqua主理下午茶航遊
於4月5日（星期三）至4月10日（星期一）期間，帶同小朋友登上香港最著名的紅帆木船「張保仔」，展開船程約75分鐘的「海盜及美人魚探險之旅」，體驗全新互動遊戲，歡度精彩難忘的一天！在船上，小朋友將可學習航海常用的重要繩結，並於尋寶活動中尋找珍貴的黃金寶藏。每張票包括一杯無酒精飲料，而每位小朋友更可享用海洋魔法飲料一杯！當天小朋友可打扮成海盜或美人魚拍照留念，並可將專屬小小海盜及小小美人魚的紀念品帶回家！
對美食愛好者而言，絕不能錯過張保仔下午茶航遊，品嘗由Dim Sum Library 配合來自 Aqua 餐廳的美味蛋糕和甜點，包括滋味點心、特製朱古力蛋撻、甜品及經典英式鬆餅；賓客亦可以$130享用一瓶迷你酩悅香檳，需提前預訂。
海盜及美人魚探險之旅
$180(成人)/$260(兒童) | 上午11時30分至下午12時45分期間航行
下午茶航遊
$399(成人)/$298(兒童) | （逢星期六）出發
上落船地點 | 尖沙咀1號碼頭或中環9號碼頭
2116 8821 | https://www.aqualuna.com.hk/
復活節好去處│帝都酒店 2+2 café復活節「童」樂慶典
2+2 café 特別推出復活節特色自助餐，奉上多款造型趣緻可愛的應節甜品，配搭即開生蠔、冰鎮海鮮、刺身壽司及各式熱葷等，引領賓客踏上環遊美食之旅。除此以外，小朋友更可參與復活節兒童遊戲環節，有機會贏取精美獎品！
主食方面更目不暇給，一系列鮑魚菜式輪流供應，包括避風塘炒鮮鮑魚、燒大蝦配磯煮鮑魚及泰式黃咖哩大蝦鮑魚等，還有芝士菠菜焗生蠔、避風塘龍蝦鉗及燒澳洲牛肉眼等一一列陣，鮮香惹味令人食指大動。晚市時段更有主廚即席炮製的鮑魚龍蝦意大利飯，飽滿的飯粒盡吸兩者鮮味精華，教人一試難忘。復活節兒童遊戲環節品嚐自助餐的連串美饌後，每位惠顧復活節自助餐的小童更可參加遊戲環節乙次，累計飛鏢盤上得分，即有機會贏取精美獎品！
全時段復活節自助午餐(12:00 – 14:30) 成人$328 小童$268
復活節下午茶自助餐(15:15 – 17:00) 成人：$288 小童：$228
全時段復活節自助晚餐 (18:00 – 22:00) 成人：$508 小童：$408
遊戲時段：
星期一至五 — 12:30 – 14:00, 18:00 – 21:00
星期六至日及公眾假期 — 12:30 – 17:00, 18:00 – 21:00
優惠只限每日首20位顧客； 只限5 - 11歲小童參加
優惠不能與其他優惠同時使用
沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓│2694 3886
復活節好去處│黃竹坑及觀塘I-O-N復活節自助餐
如心酒店集團於不同餐廳推出多款復活節美饌及活動，當中而位於黃竹坑及觀塘的 I-O-N 則推出復活節自助餐，無限量供應冷凍海鮮、冷盤、沙律及熱葷等。當中少不了一系列應節菜式，包括魔鬼蛋伴魚籽醬、即切燒火腿、佛羅倫斯焗帶子等輪流供應，晚上更預備開心果脆皮焗羊排伴櫻桃砵酒汁、夏威夷漬三文魚柳伴燒烤醬等。每位惠顧黃竹坑 I-O-N 自助晚餐的食客可獲半邊芝士焗龍蝦一份，而惠顧觀塘 I-O-N 自助晚餐，每位食客均可享香煎紅蝦一份、蠔皇鮑魚炆香菇一份及 品嚐是日即煮菜式。
甜品控更不可錯過一系列香甜誘人的甜品，包括小巧兔子造型的杯子蛋糕、傳統蜜糖甘筍蛋糕等，而為滿足一眾小朋友，現場特設兒童小天地，預備了壽司、迷你熱狗、薯條及炸雞翼等多款深受小朋友喜愛的小吃。而於指定時段會邀請在場小朋友一同敲開巨型朱古力復活蛋外殼，另舉辦多項親子活動及表演，包括魔術表演、手部繪彩、扭氣球及尋找復活蛋活動，讓小朋友尋找隱藏於餐廳內的復活蛋，盡享歡樂難忘的假期。
黃竹坑 I-O-N
復活節早午自助餐 4 月 5、7 - 10 日 | 11:30am - 2:30pm 成人 $428 | 小童 $328 | 長者 $368
復活節晚市自助餐 4 月 4 - 10 日 | 6:30pm - 9:30pm 成人 $568 | 小童 $428 | 長者 $468
黃竹坑道 55 號 南灣如心酒店 P3 樓 3968 8833 或 6793 4223 (WhatsApp)
觀塘 I-O-N
復活節自助午餐 4 月 5、7 - 10 日 | 12pm - 2:30pm 成人 $428 | 小童 $328 | 長者 $368
復活節自助晚餐 4 月 4 - 10 日 | 6:30pm - 9:30pm 成人 $568 | 小童 $428 | 長者 $468
觀塘創業街 38 號 九龍東如心酒店 2 樓 3968 8222 或 6508 0975 (WhatsApp)