復活節好去處（持續更新）│大人細路都要放電！狂野派對+餐廳+自助餐+調酒工作坊+BBQ合集

復活節長假期快將展開，連同清明節紅日，請一天假就可以放足六日，要給自己和小朋友唞唞氣放放電，就要提早計劃食乜玩乜！

復活節好去處│ Eaton Food Hall 都有表演睇 美食廣場都有得慶祝復活節，唔一定去酒店，經濟實惠，大人小朋友都開心！Eaton HK內的Eaton Food Hall將由4月8日至4月29日的星期六或日，帶來扭氣球、面部彩繪及DJ現場打碟等活動，讓大人與小朋友一同輕鬆度過愉快週末！專門供應意粉及漢堡包的花樣年華，首次推出兒童套餐，有炸雞塊配薯條、迷你牛肉漢堡配薯條及炸魚薯條；而主打優質烤肉的 The Meat Co.亦推出全新烤肉選擇，包括紐西蘭羊臀肉（$168）及秘製香草燒春雞（$78），每款烤肉均免費配搭香脆炸薯條、椰菜絲沙律及自選醬汁一款，包括煙燻燒烤醬、法式伯那西醬汁、濃郁的藍芝士醬和阿根廷香辣青醬等，為烤肉增添額外滋味。 網站：https://www.eatonfoodhall.com/

復活節好去處│美利酒店Popinjays狂野兔派對＋彩蛋大搜查早午餐 香港美利酒店的 Garden Lounge及The Tai Pan兩間餐廳將於2023年4月9至10日推出彩蛋大搜查早午餐，讓一家大小盡享歡樂時光；一眾成年人則可於4月8日晚參加於天台酒吧 Popinjays舉辦的一場狂野兔派對，賓客可打扮成兔子或Hugh Hefner，全程投入於歌舞聲中，在復活節裡舞出真我。位於UG層的Garden Lounge和The Tai Pan將於2023年4月9至10日提供特色主題自助早午餐，呈獻一系列特色節慶美食。滋味推介有冰鎮海鮮、精選燻魚及火腿、即切烤肉、意大利經典復活節菜式Torta Pasqualina和手工中式燒味等。一眾小小冒險家更可以在餐廳旁的花園內玩轉親子樂，齊齊尋找復活節彩蛋。餐廳內將同時安排造型氣 球及藝術面部彩繪活動，部分餐廳同事更將打扮成復活兔造型，跟大小朋友拍照，賓客不容錯過！ 美利復活節彩蛋大搜查早午餐 日期：2023年4月9至10日（星期日及一） 時間：下午12時15分至2時30分（彩蛋大搜查：下午1時） 地點：UG層 Garden Lounge及The Tai Pan 價格：每位成人$898；每位小童$588（4歲以下兒童免費） 美利復活節狂野兔派對 日期：2023年4月8日（星期六） 時間：晚上8時至凌晨1時 地點：26樓Popinjays 價格：每位$398（包2杯指定飲品，不包括限定版雞尾酒） #所有價格須另加一服務費 預訂詳情及連結：https://bit.ly/PPJBunnyParty

復活節好去處│可愛甜點 181 Fortnum & Mason復活節兒童下午茶 於4月7日起至4月10日期間，181 Fortnum & Mason的兒童下午茶將換上精緻的復活節新裝！當中的甜點包括復活兔奶油甘筍蛋糕、士多啤梨法式軟糖、雲呢拿棒棒蛋糕，以及復活節朱古力蛋配鳥巢造型的椰子鬆餅，造型可愛，令節日滿載繽紛趣味。Fortnum & Mason K11 MUSEA 旗艦店更舉辦自製復活籃工作坊(40分鐘)中，小朋友可以發揮創意，在導師的帶領下打造獨一無二的可愛復活籃，完成後更可帶將Fortnum’s的復活節限定甜點帶回家。工作坊於4月7日至10日舉行，更多詳請請參閱K11 HK App或K11 MUSEA網站。 下午茶每位$288（價錢另收加一服務費，價目只適用於3至11歲小童） 尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 地下002&122號FORTNUM & MASON內│3916 8181

復活節好去處│ Man Mano 復活節4道菜家庭套餐 東涌東薈城名店倉意大利餐廳Man Mano，主打自家製手工意粉及意式家常美食，裝潢以意大利田園風格設計為藍本，適合一家小細去用餐！秉承意大利美食根源文化，店方推出具有意式韻調的復活節意式4道菜家庭套餐，於4月7日至4月10日、星期五至星期一的全日供應。



4道菜套餐的可供分享前菜有Proscuitto的14個月聖丹尼爾火腿；Focaccia意大利香草麵包配橄欖及橄欖油；Burrata水牛芝士配番茄及羅勒青醬；及Crocchetta蘑菇炸丸子配松露蛋黃醬。接著享用精選湯品是Il Brodetto Pasquale意大利傳統蛋花湯，以牛肉高湯加入雞蛋、歐芹及芝士多士。至於可共享的甜品，則有Aborio Pudding意式雲尼拿米布甸配車厘子凝乳及夏威夷果仁脆餅；及Tiramisu意大利芝士凍餅，由手指餅乾、濃縮咖啡、意式軟芝士及朱古力製成，奶香四溢且口感濃郁滑順。 Man Mano復活節4道菜家庭套餐 4月7日至4月10日、星期五至星期一的全日供應 兩位起每位$420，包括可供分享前菜、精選湯品、一道主菜及共享甜品 #需另加一服務費



東涌達東路20號東薈城名店倉4樓418號舖

3500 5885│manmano.com.hk

復活節好去處│上船尋寶 張保仔海盜及美人魚探險之旅 / Dim Sum Library +Aqua主理下午茶航遊 於4月5日（星期三）至4月10日（星期一）期間，帶同小朋友登上香港最著名的紅帆木船「張保仔」，展開船程約75分鐘的「海盜及美人魚探險之旅」，體驗全新互動遊戲，歡度精彩難忘的一天！在船上，小朋友將可學習航海常用的重要繩結，並於尋寶活動中尋找珍貴的黃金寶藏。每張票包括一杯無酒精飲料，而每位小朋友更可享用海洋魔法飲料一杯！當天小朋友可打扮成海盜或美人魚拍照留念，並可將專屬小小海盜及小小美人魚的紀念品帶回家！ 對美食愛好者而言，絕不能錯過張保仔下午茶航遊，品嘗由Dim Sum Library 配合來自 Aqua 餐廳的美味蛋糕和甜點，包括滋味點心、特製朱古力蛋撻、甜品及經典英式鬆餅；賓客亦可以$130享用一瓶迷你酩悅香檳，需提前預訂。 海盜及美人魚探險之旅 $180(成人)/$260(兒童) | 上午11時30分至下午12時45分期間航行 下午茶航遊 $399(成人)/$298(兒童) | （逢星期六）出發 上落船地點 | 尖沙咀1號碼頭或中環9號碼頭 2116 8821 | https://www.aqualuna.com.hk/

復活節好去處│ 帝都酒店 2+2 café復活節「童」樂慶典 2+2 café 特別推出復活節特色自助餐，奉上多款造型趣緻可愛的應節甜品，配搭即開生蠔、冰鎮海鮮、刺身壽司及各式熱葷等，引領賓客踏上環遊美食之旅。除此以外，小朋友更可參與復活節兒童遊戲環節，有機會贏取精美獎品！ 主食方面更目不暇給，一系列鮑魚菜式輪流供應，包括避風塘炒鮮鮑魚、燒大蝦配磯煮鮑魚及泰式黃咖哩大蝦鮑魚等，還有芝士菠菜焗生蠔、避風塘龍蝦鉗及燒澳洲牛肉眼等一一列陣，鮮香惹味令人食指大動。晚市時段更有主廚即席炮製的鮑魚龍蝦意大利飯，飽滿的飯粒盡吸兩者鮮味精華，教人一試難忘。復活節兒童遊戲環節品嚐自助餐的連串美饌後，每位惠顧復活節自助餐的小童更可參加遊戲環節乙次，累計飛鏢盤上得分，即有機會贏取精美獎品！ 全時段復活節自助午餐(12:00 – 14:30) 成人$328 小童$268 復活節下午茶自助餐(15:15 – 17:00) 成人：$288 小童：$228 全時段復活節自助晚餐 (18:00 – 22:00) 成人：$508 小童：$408 遊戲時段： 星期一至五 — 12:30 – 14:00, 18:00 – 21:00 星期六至日及公眾假期 — 12:30 – 17:00, 18:00 – 21:00 優惠只限每日首20位顧客； 只限5 - 11歲小童參加 優惠不能與其他優惠同時使用 沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓│2694 3886 www.royalpark.com.hk