復活節好去處│挪亞方舟連串融合S.T.E.A.M元素任務 潮玩室內無人機/3D打印模型/入住飛行奇遇記主題客房

挪亞方舟由4月1日至10日(星期六、日及公眾假期)推出「智潮復活島」特別活動，具探究精神的大小潮玩族，活用創科智慧，解鎖一連串融合S.T.E.A.M元素任務，包括：
- 全城潮玩的「激智無人機挑戰賽」：讓參加者駕駛「飛」一般刺激的實體無人機穿越重重障礙，並體驗無人機足球運動；
- 透過食用印刷技術自製個人化的「記憶棉花糖」，帶來滿口甜趣滋味；
- 「激FUN皮藝坊」：結合極速激光技術與手藝，打造獨一無二的皮製飾物；
- 「3D模型打印創意工房」：以3D打印科技，轉化回收塑膠成小巧精緻的3D可動模型。
另外，挪亞方舟度假酒店為大家帶來「飛行奇遇記」主題客房，滿載航空領域的玩味元素，讓遊客可延續飛行的奇趣體驗。酒店亦推出「復活節海鮮自助餐」、「茶寐饗宴環球海鮮自助晚餐」及「宇治醇逸海景下午茶」等特色美饌，以豐味佳餚齊來擁抱歡欣復活節。
「激智無人機挑戰賽」
即場考驗大小朋友的智慧與眼界，於室內駕駛「飛」一般刺激的無人機，勇闖重重障礙的飛行賽道，適合4歲或以上之人士參予；更可體驗無人機足球運動，施展渾身解數進行比賽，將「足球」飛進對方 的龍門即可贏取分數，適合6歲或以上之人士參予。參加者亦可以第一身視角，投入虛擬無人機旅程，來個極速飛馳，盡情急轉與飄移。
日期：4月7至10日
協辦機構：香港無人機運動總會(HKDSA)
以上不同類別各需遊戲代幣：6個
「記憶棉花糖 DIY」
想創作獨一無二的小甜點？即場透過食用印刷技術，將滿滿回憶感的自拍照，呈現在超治癒的棉花糖上，成為個人化美點；更可將它化作心思小禮物，與摯愛共享專屬甜趣滋味！
所需遊戲代幣：6個
參加者須自備精美相片
「激FUN皮藝坊」
運用極速的激光工藝技術，再結合傳統手藝元素，打造成別出心裁的皮製飾物，呈現不同動物如兔仔、獅子及花貓等萌趣造型。皮製飾物更可添上名字及祝賀語句，展現個人專屬風格。
所需遊戲代幣：6個
適合5歲或以上之人士
「3D模型打印創意工房」
既可親身體會如何運用回收的塑膠，瞬間轉化成3D打印物料的奇妙過程，可挑選喜愛的打印物料顏色及動物款式，即場製作迷你有趣的3D可動模型，模型更可變身成精美相片夾及便條夾。
所需遊戲代幣：6個
適合5歲或以上之人士
協辦機構：香港基督少年軍
「『掃』碼彩蛋尋寶樂」
潮玩一系列創意滿滿的體驗後，不如齊來展開尋寶之旅，遊歷馬灣小島的奇趣景點，發掘多個數碼復活彩蛋的藏寶地。別忘記以手機掃描彩蛋上的QR Code，答對問題，即有機會贏取精美禮品。
#二人同行入場，可獲贈尋寶樂遊戲卡1張
「飛行奇遇記」主題房滿載航空體驗
設有多間奇趣滿Fun的主題客房，包括精心設計的「飛行奇遇記」主題房，滿載航空領域的玩味元素，包括充滿探險懷舊情懷的飛機模型與行李箱、印滿飛行主題圖案的地氈及床舖、萌趣飛機與白雲造型的軟綿綿攬枕，甚至維妙維肖的航班資訊板，一家人盡情打卡，為奇趣飛行旅程作留念。
房價由$2,168起(如以2位客人入住計)，包一晚主題客房住宿、晚餐或自助晚餐(視乎入住日子而定)、挪亞方舟兩天門票、啤啤熊之友製作室及「飛凡小機師訓練營」等活動。其他六大特色主題客房住宿套票有關詳情及預約，可查閱：
網站：www.noahsarkhotel.com.hk
查詢：3411 8823
酒店豐盛閣餐廳特別巧製了一系列滋味的環球美饌，包括復活節海鮮自助餐、宇治醇逸海景下午茶、以及茶寐饗宴環球海鮮自助晚餐。查詢：3411 8836