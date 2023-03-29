復活節好去處│挪亞方舟連串融合S.T.E.A.M元素任務 潮玩室內無人機/3D打印模型/入住飛行奇遇記主題客房

挪亞方舟在今個復活節號召全城潮玩族齊來勇闖「智潮復活島」！

另外，挪亞方舟度假酒店為大家帶來「飛行奇遇記」主題客房，滿載航空領域的玩味元素，讓遊客可延續飛行的奇趣體驗。酒店亦推出「復活節海鮮自助餐」、「茶寐饗宴環球海鮮自助晚餐」及「宇治醇逸海景下午茶」等特色美饌，以豐味佳餚齊來擁抱歡欣復活節。

「 3D 模型打印創意工房」：以 3D 打印科技，轉化回收塑膠成小巧精緻的 3D 可動模型。

「 3D 模型打印創意工房」：以 3D 打印科技，轉化回收塑膠成小巧精緻的 3D 可動模型。

皮藝坊」：結合極速激光技術與手藝，打造獨一無二的皮製飾物；

皮藝坊」：結合極速激光技術與手藝，打造獨一無二的皮製飾物；

「激 FUN 皮藝坊」：結合極速激光技術與手藝，打造獨一無二的皮製飾物；

「激 FUN 皮藝坊」：結合極速激光技術與手藝，打造獨一無二的皮製飾物；

透過食用印刷技術自製個人化的「記憶棉花糖」，帶來滿口甜趣滋味；

透過食用印刷技術自製個人化的「記憶棉花糖」，帶來滿口甜趣滋味；

透過食用印刷技術自製個人化的「記憶棉花糖」，帶來滿口甜趣滋味；

透過食用印刷技術自製個人化的「記憶棉花糖」，帶來滿口甜趣滋味；

全城潮玩的「激智無人機挑戰賽」：讓參加者駕駛「飛」一般刺激的實體無人機穿越重重障礙，並體驗無人機足球運動；

全城潮玩的「激智無人機挑戰賽」：讓參加者駕駛「飛」一般刺激的實體無人機穿越重重障礙，並體驗無人機足球運動；

全城潮玩的「激智無人機挑戰賽」：讓參加者駕駛「飛」一般刺激的實體無人機穿越重重障礙，並體驗無人機足球運動；

全城潮玩的「激智無人機挑戰賽」：讓參加者駕駛「飛」一般刺激的實體無人機穿越重重障礙，並體驗無人機足球運動；

挪亞方舟由4月1日至10日(星期六、日及公眾假期)推出「智潮復活島」特別活動，具探究精神的大小潮玩族，活用創科智慧，解鎖一連串融合S.T.E.A.M元素任務，包括：

「激智無人機挑戰賽」

即場考驗大小朋友的智慧與眼界，於室內駕駛「飛」一般刺激的無人機，勇闖重重障礙的飛行賽道，適合4歲或以上之人士參予；更可體驗無人機足球運動，施展渾身解數進行比賽，將「足球」飛進對方 的龍門即可贏取分數，適合6歲或以上之人士參予。參加者亦可以第一身視角，投入虛擬無人機旅程，來個極速飛馳，盡情急轉與飄移。

日期：4月7至10日

協辦機構：香港無人機運動總會(HKDSA)

以上不同類別各需遊戲代幣：6個