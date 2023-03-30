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2023-03-30 17:29:49

復活節好去處│春日放電嘉年華 D•PARK全新8千呎CHILDLIKE童心樂園進駐

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免費體驗由最年輕長洲包山王獨家設計的JUST CLIMB香港攀石牆，亦設有兒童及青少年恆常班讓小朋友大展身手！

復活節將至D•PARK春日放電嘉年華帶來白紙復活節市集，聯同本地插畫家Johnee一齊製作獨家復活節「他媽哥池嘔兔機」。同時，3大新店及人氣食肆新登場，包括全新8千呎CHILDLIKE童心樂園首次進駐、D•PARK獨家推出復活兔期間限定阿波蘿乳酪雪糕及人氣食肆「丼丼屋×鳥開」新界區首間分店。

全新8,000呎、11大主題區、4大全港獨家體驗的CHILDLIKE童心樂園將於4月中旬首次登 D•PARK，帶來全港首個Uniqlo x Lego及角落生物款式TMix & Match造型攝影館、水上漂流、VR跳彈床、充氣彈床＋WAR GAME

《白紙市集》聯乘人氣插畫師Johnee Lau一齊製作獨家復活節「他媽哥池嘔兔機」，大家可以出題給Johnee即場畫各行各業嘔兔明信片，跟你一起嘔晒啲煩惱出來。

《白紙市集》聯乘人氣插畫師Johnee Lau一 齊製作獨家復活節「他媽哥池嘔兔機」。

活動詳情

D•PARK春日放電嘉年華
日期：3月31日─5月4日

獨家《白紙市集 x Johnee Lau─怎麼可以嘔兔兔》復活節市集
日期：4月5─10日
時間：1pm - 8pm
地點：荃灣D‧PARK L1中庭

全港商場首個JUST CLIMB兒童及青少年攀石牆及恆常班
日期：逢星期五、六及日
歲數組別：4-6歲及7-11歲
時間：10am – 8pm(每節1小時，共8節)
地點：荃灣D‧PARK L1
獎賞先到先得，換完即止。

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