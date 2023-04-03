復活節好去處︱海洋公園《高達之父．大河原邦男 50 周年展》 《春日good show浪接浪》有舞有歌有電影

海洋公園踏入4月推出多項活動，先有《高達之父．大河原邦男50周年展》。而水上樂園的《春日good show浪接浪》，逢星期五、六、日，為各大小探險家，送上電影、攤位小遊戲、音樂和街頭表演多重娛樂。
《高達之父》展，除展出大河老師323幅畫作及手稿(包括 20 張真跡作品)，還有27 件模型/玩具、一幅已合併三幅分別專為上海展場、廣州展場和是次香港展場繪畫製作的畫作，還有香港展覽新作神高達插畫，由120個MS-06 Zaku II 組成的裝置藝術，絕對是動漫迷不容錯過。
逢周末上演好戲 舞蹈與音樂表演
由今個周末開始，每個星期五下午5時和7時，水上樂園將播出多齣好戲，包括《Pet Pet當家》、《捉鬼敢死隊：魅來世界》及《怪獸與牠們的產地》等。有別傳統電影院觀看模式，戲迷可坐在大水泡上，一邊看電影、一邊享受在水中浮動的清涼滋味。
星期六、日大小朋友可投入音樂懷抱，一起「潛入」音樂遊戲攤位，或在水中隨波浪和音樂起舞。一班激浪舞蹈員會在每個星期六指定時間，於天海灣與湧浪灣表演「海浪狂舞」。此外，探險家可運用設置於不同角落、以可回收物料製成的敲擊樂器，創作一段又一段令人難忘的音樂旋律，而星期日更有敲擊樂表演和環保工作坊，等大家享受一個精彩春日音樂派對。