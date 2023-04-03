復活節好去處︱海洋公園《高達之父．大河原邦男 50 周年展》 《春日good show浪接浪》有舞有歌有電影

海洋公園踏入4月推出多項活動，先有《高達之父．大河原邦男50周年展》。而水上樂園的《春日good show浪接浪》，逢星期五、六、日，為各大小探險家，送上電影、攤位小遊戲、音樂和街頭表演多重娛樂。

《高達之父》展，除展出大河老師323幅畫作及手稿(包括 20 張真跡作品)，還有27 件模型/玩具、一幅已合併三幅分別專為上海展場、廣州展場和是次香港展場繪畫製作的畫作，還有香港展覽新作神高達插畫，由120個MS-06 Zaku II 組成的裝置藝術，絕對是動漫迷不容錯過。