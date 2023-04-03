復活節好去處│漫畫大師利志達 「海港城美術館」舉行《大道其中》展覽

以風格強烈的細膩筆法和懾人構圖著稱的香港著名漫畫家利志達，從事漫畫創作逾40年，廣受香港、日本、法國及歐美漫畫迷歡迎，享有「香港獨立漫畫之父」的美譽。
為紀念創作40年的里程碑，由即日至4月23日在「海港城美術館」舉行《大道其中》展覽，展出他於2023年繪畫的最新大型畫布作品，以及40年來從未曝光的珍藏黑白漫畫故事原稿及彩色插畫作品原稿，探索大師的創作歷程，以及感受他對漫畫的堅持與熱愛。同場發售利志達的最新作品《大道其中》個人畫集以及多款限量版精品，漫畫迷及藝術愛好者不容錯過。
從事漫畫創作逾40年 作品類型多變
利志達自1982年投稿到漫畫雜誌，1987年自資出版首本個人漫畫集《同門少年》，其後出版不輟，重要作品包括《黑俠》、《刺秦》、《石神》、《天妖記》及《特務K》等，也著有《香港新風景》、《眼劇場》及《刻毒》等多本短篇故事結集，作品類型多變，跨躍科幻、武俠、動作、愛情、懸疑及靈異等，時而驚險，時而奇情，時而稚趣，讓讀者大開眼界。
2016年，利志達參加法國「安古蘭國際漫畫展」所舉辦的「香港大法師——利志達個人展」，為首位在該著名漫畫展舉行展覽的香港漫畫家，也獲邀參加「當羅浮宮遇見漫畫」計劃，出版《蟾宮事變》，為香港第一人。
活動詳情
日期：即日至4月23日
時間：上午11:00至下午10:00
地點：海港城美術館(海港城海洋中心二階207號舖)