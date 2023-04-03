復活節好去處│漫畫大師利志達 「海港城美術館」舉行《大道其中》展覽

以風格強烈的細膩筆法和懾人構圖著稱的香港著名漫畫家利志達，從事漫畫創作逾40年，廣受香港、日本、法國及歐美漫畫迷歡迎，享有「香港獨立漫畫之父」的美譽。

為紀念創作40年的里程碑，由即日至4月23日在「海港城美術館」舉行《大道其中》展覽，展出他於2023年繪畫的最新大型畫布作品，以及40年來從未曝光的珍藏黑白漫畫故事原稿及彩色插畫作品原稿，探索大師的創作歷程，以及感受他對漫畫的堅持與熱愛。同場發售利志達的最新作品《大道其中》個人畫集以及多款限量版精品，漫畫迷及藝術愛好者不容錯過。