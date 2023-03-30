復活節好去處│炑八韓烤親子餐廳 嶄新韓服體驗 免費兒童工作坊

就快到復活節，家長們一定在計劃帶住小朋友四出玩樂！位於觀塘的親子餐廳「炑八韓烤親子餐廳」就最適合一家大細用餐及讓小朋友放電的地方。以韓屋為主的室內設計作藍圖，希望每個家庭猶如置身韓屋之間漫步。中間更設有獨立韓屋VIP房間適合多人數家庭聚會，是一個共聚天倫的好空間。入場的小朋友更有多套精緻的韓服免費提供租借，全部均由韓國購置，小朋友穿上後秒變韓仔韓妹，一眾家長更尤其喜愛在「韓屋」下為穿上韓服的子女打卡！

餐廳每個月推出不同類型的免費工作坊 韓系童心遊玩區內提供不同種類的玩具，如深受小朋友喜愛的角色扮演遊戲──小女生夢寐以求的化妝桌及小型廚房、小男生最愛玩的玩具車及滑梯，讓孩子在這裏瘋狂放電。 餐廳更在四月份推出一系列有關復活節主題的免費工作坊，當中的種類十分多元化，導師會教大家製作復活節兔仔花籃、兔仔飯團同一系列有關花系手工藝製作的工作坊。

推出多款可愛造型兒童餐 每個月餐廳就會推出不同類型的工作坊，現時大部分都是費用全免，只要在用餐訂位時報名就可以參加。每個月的月尾餐廳就會在官方的facebook內公佈下月的工作坊日程。每場工作坊的反應都十分熱烈，有得食又有得玩，盡享親子互動的時光。餐廳的大廚為哄小朋友開心更落足心思為兒童餐設計多款可愛造型，款款十分吸晴──有超人氣韓國公主蛋包飯城堡、蝸牛紫菜包飯及最新推出的髦髮的可愛獅子粉。每款食物採用新鮮蔬果，十分適合小朋友食用。