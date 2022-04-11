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2022-04-11 18:00:00

復活節好去處｜荃灣廣場山系YAMA市集 + 復活節美食

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復活節好去處｜荃灣廣場山系YAMA市集 + 復活節美食

復活節好去處｜荃灣廣場山系YAMA市集 + 復活節美食

復活節假期就快到，晚市暫時未開放，不少人都選擇郊遊親親大自然。荃灣廣場將由即日開始舉行山系YAMA市集及消費多重賞，準備戶外及露營用品、山系運動用品、文青手作小物、小盆栽、寵物健康食品及咖啡用品等，消費多重賞亦讓市民購物消費時賺取更多優惠，除了回贈率高達10%，每日更可賺取高達$2,400獎賞。

荃灣廣場特意為一眾山系潮人、Yama girl準備了山系YAMA市集，特意搜羅逾20個山系品牌及療癒小店進駐市集，包括Yama Girl 摯愛的運動瑜珈服裝、户外活動必備太陽眼鏡、露營裝備用品等等，無論想買齊裝備與摯愛好友復活節郊遊，抑或是復活節期間與一家大細共逛市集皆可，一眾山系潮人萬勿錯過。

山系YAMA市集精選攤位：

2nusunglesses FANCY $639 6dots Xpac登山背囊 $1,669 Bunnymate Official Lagom Top $380 Energetic Leggings $480 Harmony Coffee HK 對自己好啲掛耳咖啡套裝 $268 原木主意 Simply Wood 長方形食物托盤 - 連自定雕刻 $328 台灣迷你盆景 $188/1set

日期：48日至24

時間：早上1030分至晚上9

地點：荃灣廣場L1中庭

 

多間餐飲食肆齊推滋味復活節美食及氣球扭扭樂   齊享食買玩多重賞

荃灣廣場匯集逾30間環環球美饌佳餚，逾5,000平方呎的日本迴轉壽司名店壽司郎Sushiro荃灣分店即將進駐商場，粉絲們要密切留意。復活節假期期間，荃灣廣場更加設氣球扭扭樂，於41518日期間，The Point會員只須以200積分即可於現場換領造型汽球。

部份精選復活節美食：

復活小兔朱古力禮包 (6 件裝) 龍島 (L4樓層405號舖) MILO髒髒龍Twinkle Baker Décor (L2樓層216號舖) 雙重朱古力戚風大蛋糕 La Famille (L3樓層Kiosk 3C) 香濃黑芝麻軟心蛋糕 Arome Bakery (L3樓層339號舖) 氣球扭扭樂

荃灣廣場消費多重賞詳情：

1重賞        [星期一至日] 消費滿$2,000即賞$100商場贈券

2重賞        [星期五至日及公眾假期] 消費滿$5,000即賞$300商場贈券

3重賞        [星期五至日及公眾假期] 消費滿$8,000即賞$500商場贈券

4重賞        消費滿$15,000即賞$1,500商場贈券 (總名額300)

5重賞        任何消費滿$100，即享1小時免費泊車優惠

換領日期：即日起至52

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