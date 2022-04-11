復活節好去處｜荃灣廣場山系YAMA市集 + 復活節美食

復活節假期就快到，晚市暫時未開放，不少人都選擇郊遊親親大自然。荃灣廣場將由即日開始舉行山系YAMA市集及消費多重賞，準備戶外及露營用品、山系運動用品、文青手作小物、小盆栽、寵物健康食品及咖啡用品等，消費多重賞亦讓市民購物消費時賺取更多優惠，除了回贈率高達10%，每日更可賺取高達$2,400獎賞。

荃灣廣場特意為一眾山系潮人、Yama girl準備了山系YAMA市集，特意搜羅逾20個山系品牌及療癒小店進駐市集，包括Yama Girl 摯愛的運動瑜珈服裝、户外活動必備太陽眼鏡、露營裝備用品等等，無論想買齊裝備與摯愛好友復活節郊遊，抑或是復活節期間與一家大細共逛市集皆可，一眾山系潮人萬勿錯過。 山系 YAMA 市集精選攤位：

日期：4月8日至24 日 時間：早上10時30分至晚上9時 地點：荃灣廣場L1中庭 多間餐飲食肆齊推滋味復活節美食及氣球扭扭樂 齊享食買玩多重賞 荃灣廣場匯集逾30間環環球美饌佳餚，逾5,000平方呎的日本迴轉壽司名店壽司郎Sushiro荃灣分店即將進駐商場，粉絲們要密切留意。復活節假期期間，荃灣廣場更加設氣球扭扭樂，於4月15至18日期間，The Point會員只須以200積分即可於現場換領造型汽球。 部份精選復活節美食：