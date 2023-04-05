復活節好去處│菲仕蘭「環保遊牧場」登陸新港城中心 讓小朋友發揮創造力

一連4日復活節假期(4月7日至10日)荷蘭皇家菲仕蘭(菲仕蘭)將於馬鞍山新港城中心舉行「環保遊牧場」活動，打造全港首個以高達99%可回收或重用物料搭建的商場活動，當中包括3個實體遊戲區及1個電子互動遊戲，將菲仕蘭獨特的「由一根草至一杯奶」(from grass to glass)價值鏈，由自家農場至品質檢測，到產品分銷整個流程，以可持續方式呈現眼前。

為了讓大家體驗菲仕蘭如何透過「由一根草至一杯奶」積極實踐「自然滋養」使命及可持續發展的核心價值，「環保遊牧場」特設不同區域，幼童與家長可自由探索，體驗自家農場放牧採奶、品質檢測、包裝運送至零售回收整個流程，並透過可回收、可重用或升級再造的物料及遊戲刺激小朋友感觀，啟發想像及創造力。完成活動後即賞價值$80菲仕蘭禮品包。

活動詳情

日期：4月7日至10日(星期五至一)

時間：中午12時至晚上6時30分(每節30分鐘)

(每日上午11時開始即場接受登記)

地點：馬鞍山新港城中心L2天幕廣場

參加詳情：

1. 現場登記，免費入場。

2. 每位18歲以上成年人每次只可陪同一位2歲或以上小童進場。

入場名額及禮品包數量有限，先到先得，額滿即止。



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