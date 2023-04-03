復活節好去處│韓國大熱卡通Pinkfong率領新成員Ninimo曝光海港城

韓國大熱卡通 Pinkfong變身復活節造型登陸海港城。

韓國大熱卡通Pinkfong會於復活節期間換上一身驚喜兔仔造型，親臨海港城和大家見面！今次Pinkfong更會帶領全新成員Ninimo首次訪港，由即日至23日在海港城聯手為大家送上「Pinkfong & Ninimo Funfair」。屆時位於海運大廈中庭開放三大親子攤位遊戲﹑展出兩大打卡位，以及開設「Pinkfong & Ninimo期間限定店」。Pinkfong與Ninimo更會於Funfair後變身，以全新造型於海港城跟大家一同慶祝母親節。

Pinkfong 及 Ninimo 紅遍韓國 早前更由韓國人氣女團NewJeans加持，與Baby Shark及Pinkfong勁歌熱舞，重新演繹Ninimo主題曲及製作舞蹈MV，短片至今在YouTube的觀看率已經近200萬。全新成員Ninimo由黃色貓咪Nini跟一直睡在Nini頭上的Mo合體而成，極度討厭青瓜，是Pinkfong形影不離的好朋友。今次Ninimo首度現身香港，希望和一眾小朋友見面，讓更多人認識Ninimo，一同締造美好的回憶。

玩攤位遊戲 免費換數字卡

大家可即場捐款$20換領遊戲卡玩攤位遊戲，包括Ring Toss﹑Cup Stack，以及Roll Ball。凡挑戰遊戲成功後便可於遊戲卡上獲得一個「✓」印章，成功挑戰所有遊戲可贏取Pinkfong & Ninimo數字卡一套，未能挑戰成功亦可獲贈 Pinkfong & Ninimo貼紙作為紀念。 遊戲卡所得款項將會全數撥捐Make-A-Wish願望成真基金，幫助病童實現願望。

兩大打卡位

Funfair的巨型LED大屏幕會播放Pinkfong及 Ninimo各種可愛又搞笑的互動短片，讓大家了解他們的性格特徵及生活日常，帶小朋友進入卡通故事世界。Pinkfong更會牽著Ninimo現身，跟大家影相留念。

期間限定店

Funfair設有期間限定店，出售各款限量的Pinkfong及Ninimo以及其他卡通 人物周邊商品，包括Pinkfong & Ninimo滑鼠墊﹑手機支架﹑T-shirt﹑環保袋等，所有Pinkfong & Ninimo精品都是首次於香港發售。