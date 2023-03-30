復活節好去處｜MegaBox聯乘AEON Crayola低至半價/設巨型蠟筆打卡

即日至4月16日，MegaBox聯乘AEON舉辦一連串復活節活動及展銷。著名美國創意繪畫藝術品牌Crayola聯同Hallmark及Smiggle舉行文具精品及玩具展，以「Crayola Colorful Easter」為主題，設有繪畫體驗區、打卡區及巨大蠟筆Mr.Tip見面會等活動，吸引一家大小。另日本品牌PILOT亦於MegaBox首設復活節限定文具店──百楽パーク，在港首度發售Frixion Ball Knock Zone產品，顧客更可免費參加遊戲，有機會獲得Frixion禮品！

Crayola Colorful Easter

Crayola粉絲必到「繪畫體驗區」，在大會提供的填色紙上，繪畫心中屬於自己獨一無二的Colorful Easter！現場有Crayola巨型蠟筆及將經典小熊變身為復活兔的Hallmark Forever Friends打卡位！於指定日子更可與Crayola Mr. Tip見面及可拍照留念，兼獲得小禮物！ 今次齊集小朋友喜歡的上學用品，包括澳洲知名文具品牌Smiggle色彩亮麗的書包、Crayola 系列顏色筆，更有媽媽喜愛的Hallmark精品擺設，場內各品牌均有購物優惠，部分產品低至半價。務求讓小朋友玩得開心，家長亦買得盡興！ Crayola Mr. Tip吉祥物見面會

日期：4月1, 2及7 - 10日(星期六、日及公眾假期)

時間：3:00pm–5:00pm

地點：L5中庭

復活節限定文具 店

日本品牌PILOT亦會首設復活節限定文具店─百楽パーク，發售全港首賣Frixion Ball Knock Zone，該產品榮獲「文房具屋さん大賞2023原子筆賞第1位」，更有雲石及木紋選擇，適合辦公室工作兼有品味的你，日本文具愛好者不要錯過！顧客於推廣期間讚好或追蹤MegaBox及PILOT的社交媒體，即可免費參加「御神籤x復活蛋祈願小遊戲」，參加者可透過參與小任務，體驗使用Frixion產品的樂趣，完成指定任務可獲得Frixion禮品1份。消費滿指定金額更可獲贈限定文件夾、日本版Pencase或Magic Print伸縮雨傘1把！ Pilot復活節限定文具店

日期：即日至4月16日

時間：11:00am – 9:00pm

地點：L5中庭 御神籤x復活蛋祈願小遊戲

日期：即日至4月16日

時間：12:00nn – 8:00pm

地點：L5中庭 Easter開心賞

MegaBox亦推出Easter FUN開心賞回饋顧客，消費滿$500即送Crayola 8支裝螢光色蠟筆；消費滿$800更可換領Crayola禮品套裝(包括：8支裝螢光色蠟筆及限定筆筒1個)

日期：即日起至4月10日

時間：12:00nn-10:00pm

地點：禮品換領/Mega Club專櫃@G (每日數量有限，換完即止)