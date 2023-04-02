復活節好去處│MOKO新世紀廣場 「港sick打工仔心聲展覽及打卡裝置」 盞鬼辦公室打卡場景發放共鳴

常說「香港人真係好鍾意返工」，8號風球除下會即時趕回公司。這些港「sick」打工仔成為80後插畫師Catco Wong、筆名「戴恭濟」(打工仔的諧音)的創作靈感，以嬉笑怒罵手法論盡職場眾生相。
有市集有扮靚產品
旺角MOKO新世紀廣場特於即日至4月10日，聯同「戴恭濟」獨家推出「港sick打工仔心聲展覽及打卡裝置」，利用押韻抵死的廣東話字句道盡打工仔心聲，並設置盞鬼辦公室打卡場景，與職場人同聲同氣，Fun享快樂！同場亦舉行「打工密語」市集，除了「戴恭濟」帶來一系列抵死搞笑的辦公室精品，市集上更有多款上班族必備的提神扮靚產品，為大家打打氣。
75折餐飲優惠 67折下午茶
為了替一眾留守大本營的打工仔打打氣，MOKO 貼心推出「MOKO Exclusive」，讓上班族盡享場內近30個高達75折的專屬餐飲優惠；超過30間環球餐飲商戶亦提供高達67折的下午茶醒神之選！更有64折獨家美容優惠及舒壓工作坊，勢必由內到外為大家放鬆心情。
員工眾生相攪笑打卡場景
MOKO特於商場中庭打造一個「戴恭濟僞術公司」場景，邀得插畫師筆下一眾主角到場，如最低層的「戴恭濟」、老細「魯貰」、財務部膠層「賈浩仁」、人力資源部老屎忽「呂迦方」、八卦是非精「史菲菁」，以及擦鞋清潔姐姐「賴馬」；以鬼馬幽默的方式將辦公室血淚史變身成絕對不能錯過的打卡熱點，而打工仔怎可能不產生共嗚！
30句啜核打工仔心聲語
展覽同場設有由「戴恭濟」親自創作的打工仔心聲，以記事簿形式展出，讓訪客逐頁翻開細讀。是次展出合共30句語錄，包括5個從未曝光的新作，配以趣怪圖象，包保令你會心微笑。尚有更多打工仔必睇「sad but true」的職場文化心聲，大家參觀後當然要連同盞鬼場景放上IG開心share，互相回味取暖！
必下載搞鬼貼地WhatsApp/ Signal Sticker
「戴恭濟」更為MOKO獨家設計了一套15款「港 sick 打工仔」WhatsApp/ Signal Sticker，以筆下盞鬼公司員工角色配合貼地句語，例如「老細我不想努力了」、「幫緊你幫緊你」及「WHY ME?!」等，詼諧地分享打工仔心情！大家可於MOKO Facebook/Instagram專頁透過指 定連結，或於展覽期內掃瞄場內二維碼便可免費下載，為沉悶的日常生活帶來一點歡笑！
「打工密語」市集及提神必備產品
除了設置搞鬼展覽場景及語錄給打工仔鬆一鬆，商場更在即日至4月10日期間，於場內中庭及L1舉行「打工密語」市集。「戴恭濟」帶來多款首次發售的人氣新產品，全部設計精緻趣怪必定要入手掃貨！同場另有辦公室必備提神美食及擺設精品，照顧上班一族所需。
活動詳情
「港sick打工仔心聲」展覽及打卡裝置
日期：即日至4月10日
時間：上午10時至晚上10時
地點：MOKO新世紀廣場MTR/F中庭
「打工密語」市集
日期：即日至4月10日
時間：上午11時30分至晚上9時
地點：MOKO新世紀廣場MTR/F中庭及L1長廊
查詢：2397-0790
網址：www.moko.com.hk
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