復活節好去處│MOKO新世紀廣場 「港sick打工仔心聲展覽及打卡裝置」 盞鬼辦公室打卡場景發放共鳴

常說「香港人真係好鍾意返工」，8號風球除下會即時趕回公司。這些港「sick」打工仔成為80後插畫師Catco Wong、筆名「戴恭濟」(打工仔的諧音)的創作靈感，以嬉笑怒罵手法論盡職場眾生相。

有市集有 扮靚產品

旺角MOKO新世紀廣場特於即日至4月10日，聯同「戴恭濟」獨家推出「港sick打工仔心聲展覽及打卡裝置」，利用押韻抵死的廣東話字句道盡打工仔心聲，並設置盞鬼辦公室打卡場景，與職場人同聲同氣，Fun享快樂！同場亦舉行「打工密語」市集，除了「戴恭濟」帶來一系列抵死搞笑的辦公室精品，市集上更有多款上班族必備的提神扮靚產品，為大家打打氣。