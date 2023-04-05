復活節好去處│PMQ元創方「復活童心遊樂場」 3大超FUN遊戲任玩

復活節假期想找個讓動如脫兔的小朋友瘋狂放電、又適合一家大小玩樂的地方？由即日起至4月14日，PMQ元創方將舉辦「復活童心遊樂場」，帶來玩味十足的遊戲如「小車車大彩虹」、「扭身扭勢四腳爬爬大賽」以及復活節必玩的「捕捉彩蛋怪！」尋蛋遊戲，讓 小朋友度過一個充滿童趣的復活節假期！家長亦可以化身成為「大細路」，重拾童心和回憶，與小朋友在各式各樣的遊戲盡情玩樂，「玩」轉每個角落尋找童心與寶藏！完成3大遊戲任務，還可以獲取由PMQ商戶提供的豐富獎品！ 3 大超 FUN 遊戲任你玩 PMQ元創方為你準備3款大人和小朋友都喜愛的「小」遊戲，讓你們一起訓練體能和發揮無 窮創意，同時「大細路」們亦能重拾童年回憶，與眾「童」樂！

童年回憶進化：「小車車大彩虹」 誰說掉彩虹就只能擲小硬幣？來到打破傳統的「小車車大彩虹」，你或你的小朋友會坐上小車車，將自己化身硬幣瞄準彩虹出發！遊戲須由2人組隊完成，玩家先抽出1個指定目標色 塊，一名玩家坐上小車車，再由另一名玩家將之推到目標色塊範圍內並沒有砸界，即可成功 過關並獲得「任務印章」1個，每組玩家每輪有2次機會。 地點：PMQ元創方冬青圃

柔韌度挑戰：「扭身扭勢四腳爬爬大賽」 想試試自己的柔韌度能否與小朋友一較高下，就要來玩「扭身扭勢四腳爬爬大賽」！玩家首先轉動輪盤決定可接觸的色塊，然後在每次移動只能有一隻手掌／腳掌離開地面的情況下，以最快速度由起點到達終點。在限時內完成遊戲即可獲得「任務印章」1個。頭5名最快完成挑戰的玩家更可登上排行榜，屆時可以打卡向朋友炫耀自己彪炳的戰績！ 地點：PMQ元創方B座地下HG19室

彩蛋伏匿匿：「捕捉彩蛋怪！」尋蛋遊戲 尋蛋遊戲是復活節必玩的傳統活動之一。今個復活節，PMQ元創方場內將佈滿不同的彩蛋 怪，當中只有10隻彩蛋怪有數字標記，需要你們合力「捕捉彩蛋怪！」！玩家須根據任務卡上的3個數字，於PMQ元創方內尋找相應的3隻彩蛋怪，並把相應數字的彩蛋怪貼紙貼到任務卡上*，即可完成任務！ *參加者須於詢問處（B座地下近汽水機位置）向工作人員索取「復活童心遊樂場任務卡」及「復活童心遊樂場彩蛋貼紙」以參與遊戲。 地點：PMQ元創方A座及B座1至5樓公共空間