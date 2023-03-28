復活節好去處│YM²裕民坊 X PeeKaBoo Playhouse 推出《泡泡彈跳復活節》 任你玩充氣滑梯/飄浮復活彩蛋/魔幻泡泡

YM²裕民坊 X PeeKaBoo Playhouse呈獻《泡泡彈跳復活節》，有豐富的遊戲及節目。

YM²裕民坊於2023年3月29日至4月16日一連19日，聯同人氣兒童遊樂場森林探索樂園Jungle Kidventure所屬品牌PeeKaBoo Playhouse推出的《泡泡彈跳復活節》Jump Jump Easter，讓一家大細玩轉復活節，樂而忘返！活動將設置大型充氣彈床及攤位設施，引進3大主題遊戲——「糖果滑梯彈床」、「飄浮復活彩蛋」及「魔幻泡泡屋」，及4大活動及工作坊——「搗蛋百厭星」、「彩蛋小匠人」、「夢幻棉花糖」及「彩繪體驗」。

「飄浮復活彩蛋」是另一大型充氣遊戲設置，整個空間滿佈五顏六色的汽球。讓小朋友激發「電兔」潛能，於彈床上瘋狂蹦跳之餘，同時更可盡情捕捉飄浮中的汽球，沉浸在忘我的玩樂時光。汽球更印有獨特的復活節圖案，令整個空間更有節日氣氛。 費用：HK$60/12分鐘

「魔幻泡泡屋」備有不同的泡泡製造器具，小朋友可發揮創意，任意變出不同形狀的泡泡。泡泡水以天然植物油提煉而成，家長可以放心讓小朋友盡情做泡泡。小朋友被源源不絕的透明泡泡包圍，仿如置身於魔幻境界，必定樂上半天！ 費用：HK$60/12分鐘

寓學習於娛樂 讓孩子從玩樂中體驗復活節傳統 充氣遊樂設施旁邊則設有多項活動及工作坊——包括「搗蛋百厭星」、「彩蛋小匠人」、「夢幻棉花糖」、「彩繪體驗」等等，讓孩子透過各種體驗吸收復活節的傳統文化，同時訓練思考及手腳機能，智趣俱備！ 「搗蛋百厭星」是個投擲遊戲，遊戲裝置設有多個洞穴，小朋友把復活彩蛋投進洞穴即可獲得小禮物。遊戲考驗小孩手眼協調，家長從旁協助及鼓勵，親子體驗更深刻。 費用：HK$20/位

「彩繪體驗」，專業導師為參加者的面部或手部繪上充滿美感而應節的圖案，讓你在社交媒體的打卡照片更精彩，同時令整個體驗更有嘉年華狂歡氣氛。 費用：HK$70或HK$80/位

「夢幻棉花糖」機是一台全自動棉花糖製作機，提供超過20款棉花糖造型。小朋友可根據自己的喜好，捲出心愛的棉花糖。完成後，一家人分享甜絲絲的味道，留下甜蜜愉快的回憶。 費用：HK$50/個

消費滿指定金額 即獲優惠券或遊戲券 凡於YM²裕民坊商戶以電子貨幣即日消費滿HK$100或以上，即可換領棉花糖HK$10優惠券；消費滿HK$300或以上，即可換領價值HK$60的主題遊戲券。此外，顧客亦可即場購買個別遊戲及活動券，讓小朋友暢玩每款精彩遊戲及工作坊。連串豐盛活動，一家大細度過一個既充實又難忘的復活節假期，留下寶貴快樂的回憶！

YM² 裕民坊 X PeeKaBoo Playhouse 《泡泡彈跳復活節》 Jump Jump Easter 日期：2023年3月29日至4月16日 地點：九龍觀塘協和街33號YM² 裕民坊L1中庭 時間：11am – 7:30pm 同場加映 ：裕民市集彩蛋尋寶 日期：2023年4月7日至4月10日 時間：11am – 5pm