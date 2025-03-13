復活節好去處2025｜黃金海岸復活節設10大遊戲區 佔地逾5萬平方呎 Free Play任玩擲雞蛋/遊樂車

復活節將至，不少家長開始計劃假期行程，與子女留下回憶。黃金海岸首度聯乘智樂兒童遊樂協會，舉辦以自由遊戲Free Play為主題的「智趣樂玩復活節」。活動將於超過5萬平方呎的大草坪上設置10大遊戲區域，焦點項目必屬由5.5噸貨車改裝而成的「智樂遊樂車」，車上特設多種遊戲設施，讓小朋友盡情享受遊戲的樂趣。

10大遊戲區主打Free play！

智趣樂玩復活節將於4月18日至21日期間於黃金海岸大草坪上舉行，活動主打「到處走、到處玩」，將復活節及大自然元素融入活動之中。10個遊戲專區以4大概念設計主題，當中包括：發掘遊戲可能性的「智樂遊樂車」及「兔子蹦蹦樂」、利用環境及木造道具打造的「冒險挑戰區」及「充氣彈跳區」、以復活節為主軸的「創意彩蛋區」、「雞蛋投擲區」、「水管滾滾樂」及「禾稈草農場」，以及讓孩子發揮創意的「想像搭建區」及「塗鴉世界」。

活動期望，小朋友可發揮想像力，透過合作及獨立享受每個遊戲的樂趣及成就感。每組入場人士將獲贈1套優惠券，可於商場指定餐廳享受9折等不同優惠。商場另設復活節市集，雲集超過40間本地手作品牌及工作坊，渡過精彩節日！