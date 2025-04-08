復活節好去處2025｜PMQ玩嘢祭 雲集逾30潮玩品牌 推會場限定玩具+公仔盲盒

各位熱愛收集潮玩的粉絲有福了！中環PMQ將於復活節舉辦「 PMQ玩嘢祭」，集合超過30個來自亞洲不同地區的潮玩品牌及單位，以「玩具便利店」為主題，展出及發售一系列潮流玩具。PMQ更推出會場限定4大必搶限定玩具及迷你搪膠公仔盲盒，絕對是一眾潮玩粉絲的節日必去地點！

PMQ 玩嘢祭以「玩具便利店」為主題。

4大必搶限定玩具+ 搪膠公仔 PMQ將於4月18至21日期間，以「玩具便利店」為主題舉辦「PMQ玩嘢祭」。場內集結多位來自澳門、首爾、深圳及新加坡原創潮流玩具品牌及單位，滿足不同粉絲的需求。PMQ攜手本地設計單位Club Babo、Don’t Cry In The Morning、LeeeeeeToy及Mr.Giraffe，特別推出4款期間限定產品及迷你搪膠公仔盲盒，將便利店文化融合設計之中，玩具分別是經典樽裝「麥精」造型的Flat Cat、Soda熊寶寶、港式蛋撻玩具LEEEEEEGG TART及便利店員工Mr. Giraffe；限量迷你搪膠公仔盲盒則以便利店常見美食為設計靈感，推出4款可愛迷你公仔，當中1款更為神秘隱藏版本！

除了一系列的限定公仔盲盒及玩具外，現場設「『膠』友自由斟」分享會及「『膠』工課工作坊」。多位不同背景及資歷的玩具人將現身分享不同行內趣事。粉絲更能親手製作玩具，過足自己的玩具癮。

詳情可瀏覽官網。