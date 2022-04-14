復活節2022｜商場最新優惠合集 消費$2,000送$3,000／購物優惠低至1折

臨近復活節假期，不同商場都配合政府最新發放的消費券，推出不同購物及餐飲優惠。以下為大家總結多個商場的最新優惠合集，其中有商場消費$2,000送$3,000，購物優惠更低至1折！大家一於趁復活節假期，好好獎勵一下自己吧！

復活節商場優惠｜V city & V Walk 「 4 月15日全城爆買爆賞」 「爆買爆賞 · 高達150%回贈」 V city及V Walk近日推出「消費券 爆買爆賞」，The Point會員於4月15日以合資格之儲值支付工具包括WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通及Tap & Go拍住賞即日消費滿$2,000，即可換領總值$3,000的指定商場及商戶贈券/禮券，賺盡150%瘋狂回贈，同時可賺取會員積分，盡享雙重獎賞！ 而即日起，The Point會員以電子消費券即日消費滿$3,000，即可換領總值$2,000的指定商場及商戶贈券/禮券，同時可賺取會員積分。名額共300個。 「最高消費賞」 即日起至5月6日期間，The Point會員憑推廣期內於V city / V Walk任何商戶發出的有效電子貨幣消費發票，透過指定登記表格成功遞交及填妥資料 (當中須包括最少1張以電子消費券#消費滿$2,000的有效發票)，每個商場首名累積最高消費金額的會員均可獲贈iPhone 13 Pro 128GB (松嶺綠色)1部 (建議零售價$8,499)。 推廣期：即日起至5月6日

「智Net泊．$0消費賞」 只要即場透過指定QR Code 登記成為The Point新會員，並成功登記及啟動免觸式無感泊車支付，不但以後進出商場不用拍卡、一秒即過，更可輕鬆賺取高達$200 Point Dollar，於指定商戶可當$200現金使用。會員可獲賞25,000 The Point積分 (可兌換$100 Point Dollar)，每個商場各有100個名額。 推廣期：即日起至5月6日

換領時間：中午12時至下午10時

換領地點：V city MTR層顧客服務中心 / V Walk 2樓顧客服務中心 「同心齊抗疫」 The Point會員於V city / V Walk任何商戶即日以電子貨幣單一消費滿$300*，即可換領新冠病毒快速檢測套裝1盒。 推廣期：即日起至換完即止

換領時間：中午12時至下午10時

換領地點：V city MTR層顧客服務中心 / V Walk 2樓禮品換領處

名額：每個商場各500個 「外賣速速賞」 The Point會員於V city指定食肆惠顧外賣自取，並以電子貨幣單一消費滿$200，即可換領GOVEK一次性防護型成人口罩Level 3（藍/粉紅色）30片裝一盒。如交易中額外使用$10或以上Point Dollar付款(即包含電子貨幣滿＄200及Point Dollar消費$10)，更可獲贈艾草養生工房3D生薑足底或膝頭溫灸貼（一包兩片）。 The Point會員於V Walk指定食肆惠顧外賣自取，並以電子貨幣單一消費滿＄300，即可換領eefit依飛KN95能量口罩(20個)一盒。如交易中額外使用$10或以上Point Dollar付款(即包含電子貨幣滿$300及Point Dollar消費$10），更可獲贈PRIMAGEL PLUS酒精搓手液50毫升一支。

復活節商場優惠｜利園區「漫遊春日 邂逅美好」消費禮遇 利園區於今個春季推出「Savour the Spring Sensations漫遊春日 邂逅美好」消費禮遇，豐富獎賞將分兩個階段登場：第一階段的優惠將由即日起隨消費券同步放送，顧客只要於利園區內以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲高達12%消費回贈的電子優惠禮券。 適逢政府發放HK$5,000電子消費券，利園區限時開啟「Savour the Spring Sensations漫遊春日 邂逅美好」消費禮遇，分階段帶來豐厚優惠及獎賞。Lee Gardens Club會員於即日起至4月20日期間於利園區內消費滿指定金額，即可尊享高達12%消費回贈，獲取高達HK$600的電子優惠禮券！利園區電子優惠禮券適用於超過200間商戶，涵蓋時尚服飾、生活消閑、親子玩樂以及美酒佳餚等不同類別。禮遇數量有限，先到先得，換完即止。 日期：即日起至2022年4月20日

時間：11:00am – 10:30pm

地點：利園一期地下、希慎廣場一樓及利舞臺廣場一樓的禮賓部

復活節商場優惠｜東薈城名店倉 年度購物節「狂歡購物祭」 東薈城名店倉於4月15日至5月15日期間將舉辦年度感謝慶典「狂歡購物祭」，線上線下同步推出優惠。。CLUB CG 會員更可憑場內的有效即日電子貨幣消費參與「狂賞購物禮遇」換領指定商戶現金券及八達通額外獎賞。 三大「激賞折上折」血拼攻略：Outlet 折上折、買一送一及超值優惠套裝 場內 60 多個熱門零售及餐飲商戶提供超過400個精選優惠以「Outlet 折上折」、「買一送一」及「限定優惠套裝」等發售，包括Chloé、Coach Outlet、KENZO、Le Creuset、MARC JACOBS、NIKE OUTLET STORE等。 即睇「激賞折上折」精選優惠目錄：

「網賞星期二」 東薈城名店倉今年特意擴大網上優惠版圖，推動全新「網賞星期二」，一連四個星期二(4月19日、4月26日、5月3日及5月10日) 早上10時正SHOPPING+ 網上平台推出網上優惠。參與品牌多達16個，除了保留一如以往的6折電子商戶現金券，SHOPPING+更首次推出網上購貨功能，顧客可直接於網上平台選購各大名牌優惠低至1折的貨品。 「網賞星期二」精選優惠目錄：