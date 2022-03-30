復活節2022｜酒店復活節Staycation優惠合集 半島豪華客房買一晚送一晚/JW萬豪推家庭度假Plan 人均$985起

下個月就是復活節！隨著肺炎疫情開始緩和，不同酒店都推出復活節限定的Staycation優惠，以下為大家整理各大酒店的最新Staycation優惠，其中半島酒店豪華客房買一晚送一晚，JW萬豪更推出家庭度假Plan！

復活節 Staycation 優惠｜半島酒店「春日愜意」住宿禮遇 香港半島酒店推出復活節「春日愜意」住宿禮遇，由即日至2022年4月30日，以每房每晚$4,480（已含10%服務費），即人均$2464入住豪華客房，除可於大堂茶座享用雙人早餐外，更可獲享1,000港元的餐飲消費額。住宿禮遇包括： -豪華客房住宿

-於大堂茶座享用半島早餐套餐

-1,000港元餐飲消費額，於入住期間在酒店餐廳使用（不適用於今佐日本料理、半島精品店與咖啡廳、半島酒店餐飲遙距下單服務，酒店餐廳私人包廂及酒店宴會服務） 可選擇以下其中一項尊貴禮遇：

-入住豪華客房，可享第二晚免費住宿

-保證升級至高級海景套房住宿一晚，以及晚間香氛沐浴體驗 預訂期限：由2022年3月25日至4月30日

入住期限：由2022年3月25日至4月30日

預訂網址：https://www.peninsula.com/zh/hong-kong/special-offers/rooms/spring-escapade-staycation-offer

復活節Staycation優惠｜香港文華東方酒店「復活節住宿體驗」 香港文華東方酒店推出3個不同Staycation優惠： 「復活節住宿體驗」 由即日起至2022年4月16日，定價由每晚$4,015（已含10%服務費）起，住宿禮遇包括：

-復活節趣味活動（包括兒童瑜伽、復活節創意小遊戲及扭氣球表演、朱古力復活蛋裝飾工作坊等）

-於退房日，兩位成人可於The Aubrey或文華扒房及酒吧享用早午餐

-於客房享用雙人三道菜晚餐套餐

入住文華閣客房或套房之賓客可專享雙人文華閣專屬禮遇 「復活節早午餐住宿體驗」 有效期由即日起至2022年4月17日，定價由每晚$3,575（已含10%服務費）起，住宿禮遇包括：

-復活節趣味活動（包括兒童瑜伽、復活節創意小遊戲及扭氣球表演、朱古力復活蛋裝飾工作坊等）

-於Café Causette或快船廊享用每日雙人早餐

-於入住當日，兩位成人可於The Aubrey或文華扒房及酒吧享用早午餐

-入住文華閣客房或套房之賓客可專享雙人文華閣專屬禮遇 「享受奢華住宿體驗」 定價由每晚$3149起，專屬禮遇包括：

-復活節趣味活動（包括兒童瑜伽、鬼口水動手樂、復活節創意小遊戲及扭氣球表演、電影角、親親復活兔、復活節尋蛋樂、朱古力復活蛋裝飾工作坊）

-於酒店餐廳用餐可享8折優惠（不適用於庫克廳及宴會，上限人數為6人。）

-專享雙人文華閣專屬禮遇

復活節Staycation優惠｜文華扒房及酒吧復活節烤餐 於2022年4月15日至16日復活節假期期間，文華扒房及酒吧將供應特色三道菜品酒午餐或早午餐，如慢烤USDA頂級牛助肉和威靈頓牛排。於復活節週日，大家更可盡享餐廳馳名烤肉菜單中的各款美饌，包括法國藍龍蝦雞尾酒、自家製煙熏三文魚、美國WBI頂級西冷牛排和龍脷魚。 復活節三道菜品酒午餐及早午餐分別於2022年4月15日及16日供應；定價為成人每位$867，小童每位$537。復活節週日烤肉菜單於2022年4月17日供應，定價為成人每位1637，小童每位$757。賓客亦可額外付費以享無限暢飲 Ruinart Blanc de Blancs 香檳、精選雞尾酒和餐酒。

（已含10%服務費）

復活節Staycation優惠｜復活節自助午餐+ 節日主題下午茶 + 復活節外送服務 文華東方於2022年4月15日至16日推出自助午餐，而4月17日更有週日自助早午餐，復活節自助午餐定價為成人每位$768，小童每位$471；復活節週日自助早午餐定價為成人每位$989，小童每位$581。大家更可以額外加每位$482無限暢飲香檳及餐酒。 另外快船廊及Café Causette亦將提供節日主題下午茶，有齊一系列鹹點和甜點，包括法式蘑菇松露酥皮盒、青檸撻和雲呢拿紅果慕絲，加上新鮮焗製的英式鬆餅等。復活節雙人下午茶於2022年4月15日至18日期間供應，定價為$779。 如果想在家慶祝，酒店亦提供外送服務，包括烤肉、美國頂級威靈頓牛排、粵菜及日式居酒屋料理等，可選擇自取或外賣直送。