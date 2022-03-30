復活節2022｜酒店復活節Staycation優惠合集 半島豪華客房買一晚送一晚/JW萬豪推家庭度假Plan 人均$985起

下個月就是復活節！隨著肺炎疫情開始緩和，不同酒店都推出復活節限定的Staycation優惠，以下為大家整理各大酒店的最新Staycation優惠，其中半島酒店豪華客房買一晚送一晚，JW萬豪更推出家庭度假Plan！
復活節Staycation優惠｜半島酒店「春日愜意」住宿禮遇
香港半島酒店推出復活節「春日愜意」住宿禮遇，由即日至2022年4月30日，以每房每晚$4,480（已含10%服務費），即人均$2464入住豪華客房，除可於大堂茶座享用雙人早餐外，更可獲享1,000港元的餐飲消費額。住宿禮遇包括：
-豪華客房住宿
-於大堂茶座享用半島早餐套餐
-1,000港元餐飲消費額，於入住期間在酒店餐廳使用（不適用於今佐日本料理、半島精品店與咖啡廳、半島酒店餐飲遙距下單服務，酒店餐廳私人包廂及酒店宴會服務）
可選擇以下其中一項尊貴禮遇：
-入住豪華客房，可享第二晚免費住宿
-保證升級至高級海景套房住宿一晚，以及晚間香氛沐浴體驗
預訂期限：由2022年3月25日至4月30日
入住期限：由2022年3月25日至4月30日
預訂網址：https://www.peninsula.com/zh/hong-kong/special-offers/rooms/spring-escapade-staycation-offer
復活節Staycation優惠｜半島酒店 復活節餐飲+遙距下單服務
大堂茶座將於4月15日至18日期間供應由主廚何國雄精心設計的四道菜復活節午餐，菜式包括香脆日本太陽卵配青蔬菜他他及羅勒醬，另前菜及主菜均有兩款以供選擇，以及以斑蘭忌廉、蜜餞芒果、杏仁脆脆及熱情果雪芭製成的特色復活蛋甜品。套餐每位$647（已含10%服務費），配咖啡或茶。
如想在家都享用到半島美食，可透過半島餐飲遙距下單服務「PenFare at Home」，品嚐一系列由香港半島酒店米芝蓮星級廚師精心炮製的復活節精選美饌，包括復活節烤羊架配時令蔬菜及羊肉汁以及香橙蜜餞火腿配燒幼嫩甘筍等。另備有復活蛋蛋糕及甘筍忌廉芝士餅及杏仁脆脆等節日甜品。
有關詳情請瀏覽：https://www.peninsula.com/zh/hong-kong/special-offers/dining/peninsula-fare-at-home。
復活節Staycation優惠｜香港文華東方酒店「復活節住宿體驗」
香港文華東方酒店推出3個不同Staycation優惠：
「復活節住宿體驗」
由即日起至2022年4月16日，定價由每晚$4,015（已含10%服務費）起，住宿禮遇包括：
-復活節趣味活動（包括兒童瑜伽、復活節創意小遊戲及扭氣球表演、朱古力復活蛋裝飾工作坊等）
-於退房日，兩位成人可於The Aubrey或文華扒房及酒吧享用早午餐
-於客房享用雙人三道菜晚餐套餐
入住文華閣客房或套房之賓客可專享雙人文華閣專屬禮遇
「復活節早午餐住宿體驗」
有效期由即日起至2022年4月17日，定價由每晚$3,575（已含10%服務費）起，住宿禮遇包括：
-復活節趣味活動（包括兒童瑜伽、復活節創意小遊戲及扭氣球表演、朱古力復活蛋裝飾工作坊等）
-於Café Causette或快船廊享用每日雙人早餐
-於入住當日，兩位成人可於The Aubrey或文華扒房及酒吧享用早午餐
-入住文華閣客房或套房之賓客可專享雙人文華閣專屬禮遇
「享受奢華住宿體驗」
定價由每晚$3149起，專屬禮遇包括：
-復活節趣味活動（包括兒童瑜伽、鬼口水動手樂、復活節創意小遊戲及扭氣球表演、電影角、親親復活兔、復活節尋蛋樂、朱古力復活蛋裝飾工作坊）
-於酒店餐廳用餐可享8折優惠（不適用於庫克廳及宴會，上限人數為6人。）
-專享雙人文華閣專屬禮遇
復活節Staycation優惠｜文華扒房及酒吧復活節烤餐
於2022年4月15日至16日復活節假期期間，文華扒房及酒吧將供應特色三道菜品酒午餐或早午餐，如慢烤USDA頂級牛助肉和威靈頓牛排。於復活節週日，大家更可盡享餐廳馳名烤肉菜單中的各款美饌，包括法國藍龍蝦雞尾酒、自家製煙熏三文魚、美國WBI頂級西冷牛排和龍脷魚。
復活節三道菜品酒午餐及早午餐分別於2022年4月15日及16日供應；定價為成人每位$867，小童每位$537。復活節週日烤肉菜單於2022年4月17日供應，定價為成人每位1637，小童每位$757。賓客亦可額外付費以享無限暢飲 Ruinart Blanc de Blancs 香檳、精選雞尾酒和餐酒。
（已含10%服務費）
復活節Staycation優惠｜復活節自助午餐+節日主題下午茶+復活節外送服務
文華東方於2022年4月15日至16日推出自助午餐，而4月17日更有週日自助早午餐，復活節自助午餐定價為成人每位$768，小童每位$471；復活節週日自助早午餐定價為成人每位$989，小童每位$581。大家更可以額外加每位$482無限暢飲香檳及餐酒。
另外快船廊及Café Causette亦將提供節日主題下午茶，有齊一系列鹹點和甜點，包括法式蘑菇松露酥皮盒、青檸撻和雲呢拿紅果慕絲，加上新鮮焗製的英式鬆餅等。復活節雙人下午茶於2022年4月15日至18日期間供應，定價為$779。
如果想在家慶祝，酒店亦提供外送服務，包括烤肉、美國頂級威靈頓牛排、粵菜及日式居酒屋料理等，可選擇自取或外賣直送。
復活節Staycation優惠｜香港JW萬豪酒店 JW雙倍喜悅
香港JW萬豪酒店由即日起至5月31日，推出「JW雙倍喜悅」家庭度假住宿優惠，每晚由$3,938（已含10%服務費）起，包括：
-入住兩間相連客房一晚，包括一間特大床房和一間雙床房
-星期一至四入住更可延長住宿至24小時，最遲退房時間為下午2時（公眾假期除外及視乎客房供應情況而定）
-JW 咖啡室自助早餐4位
-於入住當日在客房享用迎賓小食，以及3至4人份的繽紛晚餐拼盤
-房內兒童活動，包括棋盤遊戲、美術小手工和有獎尋蛋遊戲，以換取軟雪糕和曲奇
另有，「JW雙倍喜悅」住宿優惠每晚由$3,938（已含10%服務費）起，包括：
-入住兩間相連客房一晚，包括一間特大床房和一間雙床房
-星期一至四入住更可延長住宿至24小時，最遲退房時間為下午2時（公眾假期除外及視乎客房供應情況而定）
-JW 咖啡室自助早餐4位
-港幣1,200元餐飲消費額，於酒店餐廳或客房內享用餐膳
-於客房內享用精選紅酒一瓶