復活節2022｜9大復活節甜品推薦 小兔造型蛋糕/ Paul Lafayet馬卡龍禮盒 KKDay買仲有折！

下個月就是復活節，受到疫情影響，雖然大家仍未可以出遊，但仍可以有儀式感地慶祝！以下為大家介紹多款復活節限定主題甜品，有動物造型蛋糕、馬卡龍禮盒、雪糕火鍋等。

復活節甜品｜ 港島海逸君綽酒店 4 月限定 復活節小雞造型蛋糕 （外賣自取） 港島海逸君綽酒店的Harbour Grand Café推出復活節限定蛋糕，內餡是白朱古力綠茶味，以小雞為造型，非常可愛！另設有其他款式蛋糕可供選擇，如：焙茶柚子朱古力慕絲蛋糕、大吉嶺茶配檸檬柚子蛋糕、 巴斯克芝士蛋糕等。 KKday優惠：HK$313

換領日期：即日至2022年4月30日 (需於四十八小時前預訂)

換領地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店3樓Harbour Grand Cafe

換領時間：12:00 noon - 22:00 p.m.

復活節甜品｜ 荃灣西如心酒店 復活節新品 / 獨家蛋糕二人套餐 （堂食 / 外賣自取） 如心酒店集團甜點品牌 Nina Patisserie推出多款復活節新品，包括復活小兔蛋糕、趣怪煎蛋朱古力撻及朱古力復活蛋。其中復活小兔蛋糕設計成立體的可愛小兔，內餡則是芒果朱古力慕絲蛋糕。以榛子朱古力蛋白甜餅作餅底，內層有香滑的雲呢拿慕絲、芒果忌廉及黑朱古力慕絲，配搭酸甜清新的芒果啫喱，口感豐富！另外大家亦可以選擇上獨家蛋糕二人套餐，包括件裝蛋糕（2件）、馬卡龍（2件）、咖啡或茶（2杯）。 復活小兔蛋糕—芒果朱古力慕絲蛋糕（原價HK$338）

KKday優惠：HK$288 趣怪煎蛋朱古力撻—芒果朱古力慕絲撻（原價HK$45）

KKday優惠：HK$39 朱古力復活蛋（原價HK$268）

KKday優惠：HK$228 網上獨家蛋糕二人套餐（原價HK214）

KKday優惠：HK$168 換領時間：星期一至五 08:00 - 20:00 / 星期六、日及公眾假期 09:00 - 21:00

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店地下

復活節甜品｜ 香港海洋公園萬豪酒店 復活節限定杏桃牛奶朱古力慕絲蛋糕 （外賣自取） 位於海洋公園的萬豪酒店，推出復活節限定蛋糕。杏桃牛奶朱古力口味的慕絲蛋糕，選用清新的法國杏桃，配合法國Valrhona Jivara 40% 牛奶朱古力製作而成的香濃軟滑幕絲，加上鬆脆餅底豐富口感，酸甜不膩。 杏桃牛奶朱古力慕絲蛋糕1磅（原價HK$428）

KKday優惠：HK$360 杏桃牛奶朱古力慕絲糕點 2件起（原價HK$58）

KKday優惠：HK$52 銷售日期：由即日起至2022年4月14日

領取日期：2022年4月1日至4月17日

自取時間：12:00pm - 7:00pm

自取地點：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣地下- Marina Kitchen

復活節甜品｜ Paul Lafayet 限量復活節馬卡龍禮盒 （門市自取） 復活節標誌著春天的開始，Paul Lafayet準備了復活節限定馬卡龍禮盒，每件馬卡龍均由來自法國的頂級廚師團隊人手製作，更可以自行選擇喜歡的口味，用來送禮或自用都非常適合。 Paul Lafayet 復活節馬卡龍禮盒12件裝（原價HK$308）

KKday優惠: HK$262 換領地址：Paul Lafayet分店（中環IFC/銅鑼灣時代廣場/灣仔/尖沙咀 K11/尖沙咀海港城/旺角新世紀廣場/觀塘apm/沙田新城市廣場/葵芳新都會廣場/元朗形點）

換領時間：11:00 a.m. - 22:00 p.m.

復活節甜品｜ 香港維港凱悅尚萃酒店蛋糕 （外賣自取） The Farmhouse咖啡廳提供4款精美蛋糕，包括紅桑子黑朱古力慕絲蛋糕、熱情果白朱古力慕絲蛋糕、藍莓芝士蛋糕。 Kday優惠：HK$270

換領日期：即日至2022年6月30日

換領地址：香港北角北角邨里1號The Farmhouse咖啡廳

復活節甜品｜ 尖沙咀凱悅酒店蛋糕優惠 （外賣自取） 由尖沙咀凱悅酒店首席餅師Gary Lau精心設計，以新鮮的材料製作多款精緻美味的蛋糕卷及法式千層酥。從經典港式奶茶口味到充滿異國風情的馬來西亞榴蓮口味。 紐約芝士蛋糕（1磅）

KKday優惠：HK$290 草莓拿破崙（1磅）

KKday優惠：HK$290 千層酥（馬達加斯加雲呢拿及鮮莓/70%厄瓜多爾朱古力/港式奶茶）

KKday優惠： HK$268 蛋糕卷（貓山王榴槤/泰式芒果糯米/栗子山）

KKday優惠：HK$238 訂購期限：請於48小時前訂購，每張訂單只適用於訂購一個蛋糕卷

提取地點：香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層咖啡廳

提取時間：11am - 8pm