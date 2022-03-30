復活節2022｜9大復活節甜品推薦 小兔造型蛋糕/ Paul Lafayet馬卡龍禮盒 KKDay買仲有折！

下個月就是復活節，受到疫情影響，雖然大家仍未可以出遊，但仍可以有儀式感地慶祝！以下為大家介紹多款復活節限定主題甜品，有動物造型蛋糕、馬卡龍禮盒、雪糕火鍋等。
復活節甜品｜港島海逸君綽酒店 4月限定復活節小雞造型蛋糕（外賣自取）
港島海逸君綽酒店的Harbour Grand Café推出復活節限定蛋糕，內餡是白朱古力綠茶味，以小雞為造型，非常可愛！另設有其他款式蛋糕可供選擇，如：焙茶柚子朱古力慕絲蛋糕、大吉嶺茶配檸檬柚子蛋糕、 巴斯克芝士蛋糕等。
KKday優惠：HK$313
換領日期：即日至2022年4月30日 (需於四十八小時前預訂)
換領地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店3樓Harbour Grand Cafe
換領時間：12:00 noon - 22:00 p.m.
復活節甜品｜荃灣西如心酒店 復活節新品/獨家蛋糕二人套餐（堂食/外賣自取）
如心酒店集團甜點品牌 Nina Patisserie推出多款復活節新品，包括復活小兔蛋糕、趣怪煎蛋朱古力撻及朱古力復活蛋。其中復活小兔蛋糕設計成立體的可愛小兔，內餡則是芒果朱古力慕絲蛋糕。以榛子朱古力蛋白甜餅作餅底，內層有香滑的雲呢拿慕絲、芒果忌廉及黑朱古力慕絲，配搭酸甜清新的芒果啫喱，口感豐富！另外大家亦可以選擇上獨家蛋糕二人套餐，包括件裝蛋糕（2件）、馬卡龍（2件）、咖啡或茶（2杯）。
復活小兔蛋糕—芒果朱古力慕絲蛋糕（原價HK$338）
KKday優惠：HK$288
趣怪煎蛋朱古力撻—芒果朱古力慕絲撻（原價HK$45）
KKday優惠：HK$39
朱古力復活蛋（原價HK$268）
KKday優惠：HK$228
網上獨家蛋糕二人套餐（原價HK214）
KKday優惠：HK$168
換領時間：星期一至五 08:00 - 20:00 / 星期六、日及公眾假期 09:00 - 21:00
地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店地下
復活節甜品｜香港海洋公園萬豪酒店 復活節限定杏桃牛奶朱古力慕絲蛋糕（外賣自取）
位於海洋公園的萬豪酒店，推出復活節限定蛋糕。杏桃牛奶朱古力口味的慕絲蛋糕，選用清新的法國杏桃，配合法國Valrhona Jivara 40% 牛奶朱古力製作而成的香濃軟滑幕絲，加上鬆脆餅底豐富口感，酸甜不膩。
杏桃牛奶朱古力慕絲蛋糕1磅（原價HK$428）
KKday優惠：HK$360
杏桃牛奶朱古力慕絲糕點 2件起（原價HK$58）
KKday優惠：HK$52
銷售日期：由即日起至2022年4月14日
領取日期：2022年4月1日至4月17日
自取時間：12:00pm - 7:00pm
自取地點：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣地下- Marina Kitchen
復活節甜品｜Paul Lafayet 限量復活節馬卡龍禮盒（門市自取）
復活節標誌著春天的開始，Paul Lafayet準備了復活節限定馬卡龍禮盒，每件馬卡龍均由來自法國的頂級廚師團隊人手製作，更可以自行選擇喜歡的口味，用來送禮或自用都非常適合。
Paul Lafayet 復活節馬卡龍禮盒12件裝（原價HK$308）
KKday優惠: HK$262
換領地址：Paul Lafayet分店（中環IFC/銅鑼灣時代廣場/灣仔/尖沙咀 K11/尖沙咀海港城/旺角新世紀廣場/觀塘apm/沙田新城市廣場/葵芳新都會廣場/元朗形點）
換領時間：11:00 a.m. - 22:00 p.m.
復活節甜品｜Häagen-Dazs雪糕火鍋兌換券（門市自取）
Haagan Dazs的雪糕向來深受大家歡迎！今次它們推出櫻桃小丸子系列的雪糕火鍋，可選擇選櫻桃小丸子/花輪同學/野口同學造型的火鍋。另有普通款可選擇，只要吃完將玻璃火鍋爐放入通花底座，就一秒變成充滿夢幻歐洲氣息的蠟燭座！
KKday優惠：HK$399起
換領日期：即日至2022年4月28日
換領時間：中午12點至晚上9點
換領地點：指定Häagen-Dazs分店
復活節甜品｜香港維港凱悅尚萃酒店蛋糕（外賣自取）
The Farmhouse咖啡廳提供4款精美蛋糕，包括紅桑子黑朱古力慕絲蛋糕、熱情果白朱古力慕絲蛋糕、藍莓芝士蛋糕。
Kday優惠：HK$270
換領日期：即日至2022年6月30日
換領地址：香港北角北角邨里1號The Farmhouse咖啡廳
復活節甜品｜沙田凱悅酒店 招牌沙田蘋果批/沙田蜂蜜蛋糕/蛋糕鮮花禮盒（外賣自取）
沙田凱悅酒店推出多款特色甜點，包括採用沙田本地養蜂場出產的天然蜜糖特製的「沙田蘋果批」及「沙田蜂蜜蛋糕」。另設有鮮雜果忌廉蛋糕、草莓忌廉蛋糕、芒果忌廉蛋糕、栗子忌廉蛋糕。
沙田蘋果批（原價HK$340）
KKday優惠: HK$289
沙田蜂蜜蛋糕（原價HK$180）
KKday優惠: HK$153
自取地址：香港沙田凱悅酒店 沙田澤祥街18號
復活節甜品｜尖沙咀凱悅酒店蛋糕優惠（外賣自取）
由尖沙咀凱悅酒店首席餅師Gary Lau精心設計，以新鮮的材料製作多款精緻美味的蛋糕卷及法式千層酥。從經典港式奶茶口味到充滿異國風情的馬來西亞榴蓮口味。
紐約芝士蛋糕（1磅）
KKday優惠：HK$290
草莓拿破崙（1磅）
KKday優惠：HK$290
千層酥（馬達加斯加雲呢拿及鮮莓/70%厄瓜多爾朱古力/港式奶茶）
KKday優惠： HK$268
蛋糕卷（貓山王榴槤/泰式芒果糯米/栗子山）
KKday優惠：HK$238
訂購期限：請於48小時前訂購，每張訂單只適用於訂購一個蛋糕卷
提取地點：香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層咖啡廳
提取時間：11am - 8pm
復活節甜品｜AW甜品 藍帶餅師主理法式蛋糕（門市自取/送貨）
AW甜品推出多款蛋糕優惠，包括流心珍珠奶茶戚風蛋糕、伯爵茶雙重芝士蛋糕等。其中皇牌產品—泡芙塔蛋糕有伯爵茶流心餡及台灣鳳梨兩款不同口味，一共有10-12粒泡芙，泡芙內充滿了香滑流心餡，可以逐粒用手取下，不用刀刀叉叉，非常方便。
原個蛋糕 - 珍珠奶茶戚風蛋糕
KKday優惠: HK$473起
AW 原個蛋糕 - 伯爵茶雙重芝士蛋糕 5寸
KKday優惠: HK$498起
AW 原個蛋糕 - 泡芙塔蛋糕 - 伯爵茶流心餡
KKday優惠: HK$559起
台灣鳳梨 泡芙塔蛋糕
KKday優惠: HK$688起
自取地點：新界荃灣荃灣東德士古道168號德豐工業中心