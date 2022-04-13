復活節2022｜Market Place 繽FUN滋味復活節 自製復活蛋疫下苦中一點甜

復活節將近，MARKET PLACE 特別為大人和小孩分別精挑細選兩款復活節朱古力禮物，包括Baileys海鹽焦糖復活蛋和松露朱古力套裝，以及Choc on Choc自製復活蛋套裝，希望大家在疫情的籠罩下，仍能品嚐到生活中的一點甜。

Baileys 海鹽焦糖復活蛋和松露朱古力套裝 巨型的Baileys海鹽焦糖復活蛋以奶香味濃的Baileys香甜奶酒溶入幼滑香醇的朱古力之中，再配搭焦香微鹹、甜而不膩的海鹽焦糖脆脆，帶來層次豐富的絕頂滋味；而四顆方型海鹽焦糖松露朱古力入口綿密即化，每一口都帶來充滿Baileys香甜奶酒的味蕾享受！巨型復活蛋和松露朱古力同樣綴有璀璨閃爍的金箔，矜貴奢華的同時帶來迷醉微醺的惬意享受，亦是為Bailey愛好者而設的絕佳復活節禮物，現於指定 MARKET PLACE 有售。（港幣$180）