復活節2024｜利園區復活節親子之旅「藝趣歷奇」 首個大型Messy Play專區/超20款藝術主題工作坊/全新玩樂空間“Playdot”

利園區一直致力打造一站式親子玩樂、休閒、購物空間及節日體驗，為延續近期熾熱的藝術月氛圍，利園區將於3月29日至4月7日期間舉辦「藝趣歷奇」親子體驗之旅，一連十日舉行以藝術為主題的一系列活動環節，當中最曯目必定是利園區首個大型復活節限定Messy ARTventure，並透過各個藝術工作坊及互動遊戲，將藝術融入小朋友之日常生活，全方位啟發他們的創造力，同時締造歡樂親子時刻。
三大體驗區超過20款藝術主題工作坊
「藝趣歷奇」設三大體驗區，分別位於利園二期的2樓兒童專區、18樓全新親子玩樂休閒空間“Playdot”、以及希慎廣場 4樓Urban Park。場內超過20款藝術主題工作坊，內容涵蓋視藝手工、互動表演、綠色再生創作與食物藝術等四大元素，適合不同年齡的小朋友與家長一起參與。為了貫徹利園區可持續發展理念，部分工作坊亦兼具環保元素，鼓勵小朋友利用環保再生物料進行DIY，將舊物升級再造；場內同時設有復活節主題裝置，當中包括以可回收紙張製作的3D紙藝打卡位，增添節日氣氛。
體驗區一：大型Messy Play專區
利園區首個大型Messy ARTventure將於3月31日登陸利園區！ 希慎廣場 4樓Urban Park被悉心打造成創意Messy Play專區，同時段可容納40位小朋友共同參與各種藝術感觀體驗。近年盛行的Messy Play主張透過孩子的自主探索與無框架的思維模式，刺激其感官發展。是次Messy ARTventure活動由專業導師設計及指導，利用專用顏料筆、噴墨、可食用染色粟粉等，小朋友可於T-shirt、畫板、透明畫膜及大型畫布裝置上發揮創意，以互動形式合力完成藝術創作，從中享受遊戲與塗鴉的樂趣。
體驗區二：Playdot復活節限定體驗
另一歷奇體驗區位於利園二期18樓的全新親子玩樂休閒空間Playdot。是次「藝趣歷奇」Playdot復活節限定體驗提供超過10款期間限定親子工作坊，包括創意戲劇角色探險、藝術家烘焙坊、復活節音樂課、繽紛復活畫室、創意復活蛋等，場內還準備了復活節經典遊戲彩蛋尋寶，在多個復活蛋中收藏了缺失的詞語，讓小朋友通過藝術主題的拼字遊戲，學習有關復活節的知識。
Playdot自去年開幕以來深受家長及小朋友歡迎，整個大型室內遊樂空間佔地超過7,500尺，利用天然無毒的木材及優質物料打造，符合歐洲遊樂設備和遊樂空間安全標準，同時將自然元素帶入都市空間。家長與孩子於參加工作坊之餘亦能同時體驗場內多個玩樂休閒設施，包括閱讀區、攀爬架、滑梯、投影區、家長休閒區等，激發孩子們的感官體驗，孕育社想像力、溝通和創意能力。
體驗區三：利園二期兒童專區
利園二期2樓兒童專區及利園區提供多款工作坊，包括近4米寬巨型創意塗鴉牆、獨家Clixo® 玩具工作坊、手作「復活」帽子、創藝玻璃花園、童趣窩夫裝飾工作坊等*。小朋友亦可參加藝「探」歷奇尋寶活動，於利園二期2樓的換領歷奇地圖，根據路線指示到指定商戶尋寶之互動遊戲，贏取小禮物歡度復活節。
利園區雲集超過40家國際知名星級童裝、益智玩具、優質兒童傢俱、生活精品及兒童遊戲與學習品牌等商戶，連同近110家餐飲食肆，集合兒童生活、休閒空間及優質購物店舖於一身，一站式滿足家庭生活與購物需要，成為港島區最齊全的消閒據點。
「藝趣歷奇」活動詳情：