復活節2024｜利園區復活節親子之旅「藝趣歷奇」 首個大型Messy Play專區/超20款藝術主題工作坊/全新玩樂空間“Playdot”

利園區一直致力打造一站式親子玩樂、休閒、購物空間及節日體驗，為延續近期熾熱的藝術月氛圍，利園區將於3月29日至4月7日期間舉辦「藝趣歷奇」親子體驗之旅，一連十日舉行以藝術為主題的一系列活動環節，當中最曯目必定是利園區首個大型復活節限定Messy ARTventure，並透過各個藝術工作坊及互動遊戲，將藝術融入小朋友之日常生活，全方位啟發他們的創造力，同時締造歡樂親子時刻。

三大體驗區超過 20 款藝術主題工作坊

「藝趣歷奇」設三大體驗區，分別位於利園二期的2樓兒童專區、18樓全新親子玩樂休閒空間“Playdot”、以及希慎廣場 4樓Urban Park。場內超過20款藝術主題工作坊，內容涵蓋視藝手工、互動表演、綠色再生創作與食物藝術等四大元素，適合不同年齡的小朋友與家長一起參與。為了貫徹利園區可持續發展理念，部分工作坊亦兼具環保元素，鼓勵小朋友利用環保再生物料進行DIY，將舊物升級再造；場內同時設有復活節主題裝置，當中包括以可回收紙張製作的3D紙藝打卡位，增添節日氣氛。