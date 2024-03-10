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生活
2024-03-10 18:00:00

復活節2024｜半島精品店呈獻「蓓蕾綻放」系列！復活兔青金桔椰子蛋糕/朱古力禮盒

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復活節2024｜半島精品店呈獻「蓓蕾綻放」系列！復活兔青金桔椰子蛋糕/朱古力禮盒

復活節2024｜半島精品店呈獻「蓓蕾綻放」系列！復活兔青金桔椰子蛋糕/朱古力禮盒

復活節2024｜冬季霜雪退盡之後，迎來春夏，大自然以色彩、鮮花、風味和香氣，聲勢浩大的來提醒人世間的四季更迭。當大家在傳頌著新的開始、願望和夢想時，半島精品店呈獻「蓓蕾綻放」系列，把這個令人愉悅的時刻精緻明確地展現。

沉醉於春天的迷人魅力中，欣賞法國藝術家Agathe Singer 繁花似錦的浪漫插畫。Agathe 透過每一朵盡情綻放的花揭開了一個關於友誼、親情和愛情的故事。黃玫瑰是友誼和喜樂的象徵，火焰蘭燃點浪漫和激情，而深邃迷人的山茶花則代表著欽佩、愛慕和忠誠。

隨著蝴蝶的翅膀優雅地搖曳，飛進時令鮮果和花卉的國度裡。在半島精品店，有豐盛的禮物選擇之外，也有融入當季風味的手工精緻美食，琳瑯滿目。盡情享用甜美的朱古力糖果，品嚐鬆香牛油夾餅和美味曲奇，配以清新的水果茶，益發精神抖擻。

復活節蛋糕2024｜半島精品店 復活兔青金桔椰子蛋糕

復活節臨近，除了各式精品朱古力和美點以季節性禮盒盛外 (由$128至$598)，半島精品店更推出復活兔青金桔椰子蛋糕（$538採用了酸爽的青金桔糖霜，配以豐盈的慕絲和香滑的椰子忌廉。特別加入香脆榛子配酥皮朱古力粟米片，增添口感，與風味和諧結合，令您回味再三可於3月14日起在 官網預訂，並於3月21日起在精品店發售。

踏上這段以甜蜜、喜樂和愉悅交織在一起精彩旅程，半島精品店的蓓蕾綻放」系列，猶如藝術和美食結合的一段舞曲，把春天的美艷和夏天的繁茂在歌頌快樂人生的和諧芭蕾舞中呈現，可於3月21日起在 官網選購，並於3月28日起在精品店發售。以當季的美好去犒勞自己或與身邊摯愛好友分享。

半島精品店與咖啡廳

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

電話：+852 2696 6969

營業時間：上午10:00至晚上7:00

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