復活節2024｜影灣園一日限定早午自助餐/花香春溢下午茶 為節日留下美好回憶

代表萬象更生的春日季節，淺水灣影灣園露台餐廳呈獻一系列春日滋味，包括一日限定的復活節星期日早午自助餐及令人耳目一新的「花香春溢下午茶」，保證食客有個心花怒放的用餐體驗。

踏入春意盎然的季節，露台餐廳悉心呈獻撲鼻芳香的「春意盎然下午茶」，於2024年3月20日至5月31日供應。以繁花似錦的春日景緻汲取靈感，專業廚師團隊搜羅一系列時令食材，以傳統三層架盛載各式各樣的小巧美點，開胃鹹點以波士頓龍蝦紫菜撻配茴香法式晶鑽魚子醬為首；香味濃郁的鴨鵝肝醬配無花果醬和多士叫人難忘；雞蛋香草玉卷配法式酸奶和魚子醬，營造豐富口感。

賣相令人賞心悅目的甜點增添繽紛春日色彩，亮點包括以蝴蝶翩翩飛舞點綴其上的紅莓慕絲配雲呢拿蛋白脆餅，質地輕盈雪白，讓春日充滿詩意；以透明精緻小杯盛載的鮮香芒果與椰子啫喱美妙結合，細膩口感清新沁甜，其果香餘韻縈繞於唇齒間；濃郁奶香的經典綠茶意式芝士蛋糕，代表初春的淡綠色彩特別清爽優雅。獨門秘方烤製而成的原味及提子味英式鬆餅，配搭甜度適中的忌廉及果醬，視覺及味覺體驗均洋溢著春日意境。

「花香春溢下午茶」售價為平日每位港幣348元/每兩位港幣648元，以及週末及公眾假期每位港幣368元/每兩位港幣688元，包括半島系列精選名茶如格雷伯爵茶及大吉嶺茶等，或配以精選咖啡，額外可以港幣160元加配鮮榨果汁或Ruinart指定香檳一杯/港幣210元兩杯。