復活節2024｜影灣園一日限定早午自助餐/花香春溢下午茶 為節日留下美好回憶

代表萬象更生的春日季節，淺水灣影灣園露台餐廳呈獻一系列春日滋味，包括一日限定的復活節星期日早午自助餐及令人耳目一新的「花香春溢下午茶」，保證食客有個心花怒放的用餐體驗。
樂慶復活節星期日早午自助餐
在愜意的香港淺水灣畔下，露台餐廳廚師團隊糅合傳統美饌和嶄新口味，於2024年3月31日上午11時至下午3時呈獻期間限定的復活節早午自助餐，主廚悉心準備豐盛海鮮拼盤，包括阿拉斯加帝王蟹腳、波士頓龍蝦、加拿大扇貝和鮮蝦，經典開胃前菜如以烤黃鰭吞拿魚希臘沙律、地中海意大利麵粒沙律配辣香腸和烤蝦、俄羅斯沙律配慢煮雞胸、烤北京烤鴨配法式青豆沙律及洋蔥甜椒醬；香氣撲鼻的即席炮製香煎鵝肝配法國佩里戈爾黑松露汁和紅莓醬、西班牙黑毛豬火腿及多元化亞洲美饌。另外，主菜選擇包括以復活節為題的香草烤澳洲羊鞍配法式燉菜及燒焗原隻蜜味火腿等。意猶未盡者，團隊更巧製一系列精緻甜品，亮點有橙酒梳乎厘、即製班㦸及雪糕等，滿足一眾甜食愛好者，締造無與倫比的用餐體驗。品嚐美食過後，在場魔術師更即席表演，增添節日氣氛，歡迎在復活節主題的裝飾旁拍照，留下美好回憶。復活節星期日早午自助餐成人每位港幣1,088元及小童港幣658元（3至11歲）。立即預約。
露台餐廳呈獻「花香春溢下午茶」
踏入春意盎然的季節，露台餐廳悉心呈獻撲鼻芳香的「春意盎然下午茶」，於2024年3月20日至5月31日供應。以繁花似錦的春日景緻汲取靈感，專業廚師團隊搜羅一系列時令食材，以傳統三層架盛載各式各樣的小巧美點，開胃鹹點以波士頓龍蝦紫菜撻配茴香法式晶鑽魚子醬為首；香味濃郁的鴨鵝肝醬配無花果醬和多士叫人難忘；雞蛋香草玉卷配法式酸奶和魚子醬，營造豐富口感。
賣相令人賞心悅目的甜點增添繽紛春日色彩，亮點包括以蝴蝶翩翩飛舞點綴其上的紅莓慕絲配雲呢拿蛋白脆餅，質地輕盈雪白，讓春日充滿詩意；以透明精緻小杯盛載的鮮香芒果與椰子啫喱美妙結合，細膩口感清新沁甜，其果香餘韻縈繞於唇齒間；濃郁奶香的經典綠茶意式芝士蛋糕，代表初春的淡綠色彩特別清爽優雅。獨門秘方烤製而成的原味及提子味英式鬆餅，配搭甜度適中的忌廉及果醬，視覺及味覺體驗均洋溢著春日意境。
「花香春溢下午茶」售價為平日每位港幣348元/每兩位港幣648元，以及週末及公眾假期每位港幣368元/每兩位港幣688元，包括半島系列精選名茶如格雷伯爵茶及大吉嶺茶等，或配以精選咖啡，額外可以港幣160元加配鮮榨果汁或Ruinart指定香檳一杯/港幣210元兩杯。