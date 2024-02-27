復活節2024｜復活節好去處推介！愉景灣沙灘掘復活蛋 親子活動必去！

復活節將至，一連四日的復活節假期打算如何運用？今次推介這個一年一度人氣親子復活節活動「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華 2024」給大家，活動將於愉景灣大白灣沙灘舉行。一眾小朋友可以化身成為獵蛋奇兵，掘出埋藏於沙灘中的復活蛋，贏取多份精美奬品。奬品總值更超過一百萬港元，定必讓小朋友滿載而歸，即睇內文詳情！

一年一度香港標誌性人氣親子復活節活動「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華 2024」將於復活節假期期間 2024 年 3 月 29 至 30 日（星期五至六）暨愉景灣大白灣沙灘舉行，讓一眾 3 至 10 歲的小朋友成為獵蛋奇兵，掘出埋藏於沙灘中的彩色復活蛋，贏取大會準備了的逾 46,000 份精美奬品及精選特別大獎，奬品總值超過一百萬港元，定必讓小朋友滿載而歸。

持有效「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」獵蛋通行證的小朋友，可免費參與今年加設於愉景廣場舉行的「愉景廣場充氣樂園」及「愉景北黃金寶單車樂園」。充氣樂園提供多個充氣城堡和遊戲攤位，讓小朋友們盡情玩樂。而愉景北商場將打造成緊張刺激的「愉景北黃金 寶單車樂園」，由享譽國際的場地單車世界冠軍黃金寶先生主持，讓小朋友體驗平衡車的樂趣和電競單車的挑戰。

KKday 將於 2 月 28 日早上 10 時獨家公開接受報名「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」獵蛋通行證，一眾家長絕對不能錯過！