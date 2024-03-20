復活節2024｜新城市廣場Play Park「尋金」大行動獻上節日氣氛 「尋金」過三關+半價藝術工作坊

復活節長假期四連放，即使沒有出遊計劃，打算留港充電，新城市廣場也能為一班大小朋友送 上繽紛歡樂假期，讓大家沉浸於開心快樂、緊張刺激的復活節 氣氛當中！為配合節日慶祝，新城市廣場「Play Park」由3月29日至4月7日舉行的復活節「尋金」大行動，活動包括「尋金過3關任務」及「玩轉復活節工作坊」，讓一眾大人及小朋友 共享節日樂趣，留下難忘的假期回憶！

復活行動第一彈：「尋金」過 3 關任務 勇闖三關贏復活禮遇

新城市廣場「Play Park」推出期間限定刺激「尋金」過三關，帶來與別不同的尋金體驗！活動推廣期內，憑場內任何即日電子消費單即可參加尋金過3關遊戲攤位，分別挑戰3大「尋金」任務：「尋找金礦起源」、「掘金車大行動」及「終極奪金一擊」。完成三項挑戰即可獲得不同神秘小禮物，把朱古力復活 蛋、歡樂天地遊戲代幣及「Play Park」商戶現金券等通通贏到 手上，繼續在「Play Park」享受沉浸式玩樂體驗。