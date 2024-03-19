復活節2024｜海洋公園水上樂園必玩「採採彩蛋」！全日低至$88

今個復活節，海洋公園水上樂園邀請大小探險家化身「獵蛋奇兵」，與家人及好友齊齊玩轉「水上樂園—採採彩蛋」，享受激浪無限的探索之旅！即日起至2024年5月19日，只需於活動現場登記便可領取「採蛋選手袋」*，在水上樂園不同角落尋找彩蛋。成功收集到指定顔色及數量的彩蛋，即可獲贈神秘獎賞。
獵蛋奇兵各就各位！前往各打卡點影相+採蛋
由步進「珊瑚大堂」那一刻起，色彩繽紛的復活蛋已經隱藏在水上樂園各處等你發掘。激浪前，獵蛋奇兵記得先在4米高的復活蛋限定巨型扭蛋機前留影！今次水上樂園「打卡點」不少，其中必數「威威與好友」裝飾，請擺盡各種俏皮Pose，與變身成期間限定復活蛋造型的七位吉祥物一同合照！
之後來到「漂流探秘」或「德仔小天地及三角洲」，你將體驗被多個色彩繽紛彩蛋包圍的漂流之旅，一邊打卡，一邊享受在水中尋找彩蛋的樂趣。一眾獵蛋奇兵一定要不時留意四周的復活蛋造型裝飾就會有機會發現彩蛋，不少彩蛋更被收藏在「樂韻玫瑰園」及室内外的草坪隱蔽位置，等待你「收入囊中」。一邊體驗刺激好玩的水上活動，一邊做機智醒目的獵蛋奇兵，探索一個屬於你的水上樂園美好回憶！
快來搶購港幣$88或$168門票！
由即日起至2024年3月31日，香港居民可專享成人港幣$168，小童及學生港幣$88之水上樂園門票優惠，以至抵價錢入園大玩特玩。
*「採蛋選手袋」數量有限，先到先得。每位選手每天只限參加一次，每次只能換領獎品乙份。
更多詳情，請瀏覽水上樂園官方網站或社交媒體平台。