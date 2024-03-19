復活節2024｜海洋公園水上樂園必玩「採採彩蛋」！全日低至$88

今個復活節，海洋公園水上樂園邀請大小探險家化身「獵蛋奇兵」，與家人及好友齊齊玩轉「水上樂園—採採彩蛋」，享受激浪無限的探索之旅！即日起至2024年5月19日，只需於活動現場登記便可領取「採蛋選手袋」*，在水上樂園不同角落尋找彩蛋。成功收集到指定顔色及數量的彩蛋，即可獲贈神秘獎賞。

獵蛋奇兵各就各位！前往各打卡點影相 + 採蛋

由步進「珊瑚大堂」那一刻起，色彩繽紛的復活蛋已經隱藏在水上樂園各處等你發掘。激浪前，獵蛋奇兵記得先在4米高的復活蛋限定巨型扭蛋機前留影！今次水上樂園「打卡點」不少，其中必數「威威與好友」裝飾，請擺盡各種俏皮Pose，與變身成期間限定復活蛋造型的七位吉祥物一同合照！