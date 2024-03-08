復活節2024｜西九巨型泡泡藝術裝置/200隻Care Bears登陸K11 Art Mall/Kiztopia 8,000呎彈床 (持續更新)

復活節好去處2024｜本月下旬便是復活節，到時有4日連假！今次為大家介紹一系列復活節好去處及活動，包括西九巨型泡泡藝術裝置《抱泡瞬間》、K11 Art Mall 的Care Bears多巴胺調色盤限定店、荷里活廣場 x Kiztopia 8,000呎全新5大節日主題彈床，以及愉景灣沙灘掘復活蛋活動等，無論是想打卡，還是與小朋友放電，都可以度過一個充實的復活節假期!！ 復活節好去處 2024 ｜西九巨型泡泡藝術裝置《抱泡瞬間》 澳洲藝術團隊Atelier Sisu以「肥皂泡」裝置著稱，團隊今次帶來大型藝術裝置《抱泡瞬間》，讓大家隨意穿梭於泡泡中打卡。這個得獎人氣作品曾在悉尼及新加坡等40多個地區展出，今次在「西九家FUN藝術節」舉行期間在海濱草坪展出，更因應西九海濱戶外環境，特別設計名為《巨泡泡》的全新部分，令人更加期待。耀眼泡泡的外貌隨日照轉變，融入香港維多利亞港的醉人景色，配合燈光和聲音效果，於不同時段構成萬變景象。 日期及時間：2024年3月22日至4月7日 開放時間：星期一至五(下午2時至晚上10時)、星期六、日及公眾假期(上午11時至晚上10時) 場地：西九文化區藝術公園海濱草坪東面

復活節好去處 2024 ｜ K11 Art Mall Care Bears 多巴胺調色盤限定店 重現 200 隻 Care Bears 毛公仔打卡牆 Care Bears多巴胺調色盤期間限定店登陸K11 Art Mall，有別以往童趣形象，今次融合Care Bears繽紛色彩與多巴胺色系，鮮艷與高飽和度的亮色配色加上Care Bears獨特的可愛魔法力，激發多巴胺快樂荷爾蒙。 期間限定店有4大打卡熱點，包括由200隻9吋Care Bears小熊組成的壯觀毛公仔牆Plush wall；以及特別為新朋友而設、介紹Care Bears小熊個性的故事角落等。場內將發售超過80款限量Care Bears週邊，除了有全新設計的Baby Hugs Bear及 Baby Tugs Bear擁抱造型設計地毯、Care Bears Cousin主題記事簿外，還有熱賣的USB樹脂夜燈及大頭Care Bears多用途包包，Cheer Bear 和Grumpy Bear造型的陶瓷香薰爐更是全港首度曝光。 kkplus Care Bears 多巴胺調色盤期間限定店 日期：2024年3月15日至4月15日 營業時間：中午12時至晚上9時（星期一至四）、上午11時至晚上10時（星期五至日、公眾假期與公眾假期前夕） 地點：九龍尖沙咀河內道18號 K11 Art Mall 地下中庭

復活節好去處 2024 ｜愉景灣沙灘掘復活蛋 愉景灣將於3 月29至30日舉行「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華 2024」，讓3至10歲的小朋友掘出埋藏於沙灘中的彩色復活蛋，贏取大會準備的逾46,000份精美奬品及精選特別大獎，奬品總值更超過一百萬港元！ 持有效「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」獵蛋通行證的小朋友，可免費參與今年加設於愉景廣場舉行的「愉景廣場充氣樂園」及「愉景北黃金寶單車樂園」。充氣樂園提供多個充氣城堡和遊戲攤位，讓小朋友們盡情玩樂；而愉景北商場將打造成緊張刺激的「愉景北黃金 寶單車樂園」，由享譽國際的場地單車世界冠軍黃金寶先生主持，讓小朋友體驗平衡車的樂趣和電競單車的挑戰。 愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華 2024 日期：3月29日至30日 時間：中午12時至下午5時05分 (另分有不同組別及報到時間) 報名日期：2023年2月28日 早上10時起（先到先得，額滿即止） 地點：大白灣沙灘、愉景廣場及愉景北商場