復活節2024｜西九巨型泡泡藝術裝置/200隻Care Bears登陸K11 Art Mall/Kiztopia 8,000呎彈床 (持續更新)

復活節好去處2024｜本月下旬便是復活節，到時有4日連假！今次為大家介紹一系列復活節好去處及活動，包括西九巨型泡泡藝術裝置《抱泡瞬間》、K11 Art Mall 的Care Bears多巴胺調色盤限定店、荷里活廣場 x Kiztopia 8,000呎全新5大節日主題彈床，以及愉景灣沙灘掘復活蛋活動等，無論是想打卡，還是與小朋友放電，都可以度過一個充實的復活節假期!！
復活節好去處2024｜西九巨型泡泡藝術裝置《抱泡瞬間》
澳洲藝術團隊Atelier Sisu以「肥皂泡」裝置著稱，團隊今次帶來大型藝術裝置《抱泡瞬間》，讓大家隨意穿梭於泡泡中打卡。這個得獎人氣作品曾在悉尼及新加坡等40多個地區展出，今次在「西九家FUN藝術節」舉行期間在海濱草坪展出，更因應西九海濱戶外環境，特別設計名為《巨泡泡》的全新部分，令人更加期待。耀眼泡泡的外貌隨日照轉變，融入香港維多利亞港的醉人景色，配合燈光和聲音效果，於不同時段構成萬變景象。
日期及時間：2024年3月22日至4月7日
開放時間：星期一至五(下午2時至晚上10時)、星期六、日及公眾假期(上午11時至晚上10時)
場地：西九文化區藝術公園海濱草坪東面
復活節好去處2024｜K11 Art Mall Care Bears多巴胺調色盤限定店 重現200隻Care Bears毛公仔打卡牆
Care Bears多巴胺調色盤期間限定店登陸K11 Art Mall，有別以往童趣形象，今次融合Care Bears繽紛色彩與多巴胺色系，鮮艷與高飽和度的亮色配色加上Care Bears獨特的可愛魔法力，激發多巴胺快樂荷爾蒙。
期間限定店有4大打卡熱點，包括由200隻9吋Care Bears小熊組成的壯觀毛公仔牆Plush wall；以及特別為新朋友而設、介紹Care Bears小熊個性的故事角落等。場內將發售超過80款限量Care Bears週邊，除了有全新設計的Baby Hugs Bear及 Baby Tugs Bear擁抱造型設計地毯、Care Bears Cousin主題記事簿外，還有熱賣的USB樹脂夜燈及大頭Care Bears多用途包包，Cheer Bear 和Grumpy Bear造型的陶瓷香薰爐更是全港首度曝光。
kkplus Care Bears多巴胺調色盤期間限定店
日期：2024年3月15日至4月15日
營業時間：中午12時至晚上9時（星期一至四）、上午11時至晚上10時（星期五至日、公眾假期與公眾假期前夕）
地點：九龍尖沙咀河內道18號 K11 Art Mall 地下中庭
復活節好去處2024｜荷里活廣場 x Kiztopia 8,000呎全新5大節日主題彈床
荷里活廣場與新加坡親子遊樂品牌Kiztopia再度合作，舉行「Jumptopia Easter Fiesta復活節彈跳嘉年華」，嘉年華佔地約8,000呎，特設5個全新以復活節為主題的巨型充氣彈床：最吸睛的是6.5米高「Drago’s Adventure Easter Egg復活蛋大冒險」超巨型彈跳城堡，小朋友們可在滑梯來回飛馳，還可尋找藏在城堡內的復活蛋。「Honey’s Easter Pool 復活節波波池」帶來直徑3米的波波池，更附有巨型攀爬牆挑戰小朋友的身手和膽量；遊樂區更有「Jumptopia激鬥擂台」，小朋友需運用「巨型充氣捧」將對手擊倒跌落擂台才算勝出；而「Easter Egg爭霸戰：復活節特技競賽」則考驗各位小朋友的體力和毅力；還有「Bell Bell Whack-a-Mole 扑傻瓜」考驗反應及專注力。
另外，備受小朋友歡迎的Kiztopia Friends將於活動期間的逢周六、日及公眾假期，不定時現身遊樂區跟各位大小朋友見面。另外，復活節假期 (3月29日至4月1日) 特別舉辦的「尋找復活彩蛋」有獎遊戲，每節遊戲均有復活彩蛋藏於遊樂區內，成功找出即可獲贈小禮物。
荷里活廣場「Jumptopia Easter Fiesta復活節彈跳嘉年華」
活期：2024年3月28日至4月21日（共25天）
地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場
Kumamon Run 2024 HK 4月舉行 熊本熊選手包/早鳥禮物詳情
復活節2024｜AIRSIDE辦Anchorball怪獸樂園 經典角色巨大化/香港獨家產品
復活節好去處2024｜愉景灣沙灘掘復活蛋
愉景灣將於3 月29至30日舉行「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華 2024」，讓3至10歲的小朋友掘出埋藏於沙灘中的彩色復活蛋，贏取大會準備的逾46,000份精美奬品及精選特別大獎，奬品總值更超過一百萬港元！
持有效「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」獵蛋通行證的小朋友，可免費參與今年加設於愉景廣場舉行的「愉景廣場充氣樂園」及「愉景北黃金寶單車樂園」。充氣樂園提供多個充氣城堡和遊戲攤位，讓小朋友們盡情玩樂；而愉景北商場將打造成緊張刺激的「愉景北黃金 寶單車樂園」，由享譽國際的場地單車世界冠軍黃金寶先生主持，讓小朋友體驗平衡車的樂趣和電競單車的挑戰。
愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華 2024
日期：3月29日至30日
時間：中午12時至下午5時05分 (另分有不同組別及報到時間)
報名日期：2023年2月28日 早上10時起（先到先得，額滿即止）
地點：大白灣沙灘、愉景廣場及愉景北商場
復活節好去處2024｜置富 Malls x 助六の日常花園打卡位
置富Malls將於3月20日起至6月16日聯乘Instagram擁有超逾42萬個追蹤、日本插畫《助六の日常》主角小倉鼠助六，舉行「置富 Malls x 助六の日常花園綠野悠」，於置富Malls旗下2大商場設置打卡場景：馬鞍山廣場助六の日常向日葵花園，助六愉快地在葵花花海中玩盡各種遊樂設施，邀請大家來自己的小窩家居開心打卡；而在紅磡置富都會助六の日常小清新日式庭園，助六坐在喫茶庭園悠閒品嘗美食，同樣以呆萌得意的姿態和大家度過溫暖春天！
置富Malls同時準備了3款春日野餐外遊禮品，由3月下旬起，每月推出限定禮品換領，包括限定版「春日野餐雙用保溫袋」、「伴你出行長雨傘」及「暖心陶瓷碗連蓋套裝」。