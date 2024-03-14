復活節2024｜Care Bears尖沙咀期間限定店！毛公仔打卡牆/見面會/限量版週邊/即影即有自拍亭

尖沙咀好去處｜Care Bears粉絲留意！Care Bears 2024年再次回歸，由kkplus呈獻Care Bears多巴胺調色盤期間限定店，夥伴過百隻Care Bears於登陸K11 Art Mall，有別以往童趣形象，今次融合Care Bears繽紛色彩與多巴胺色系，鮮艷與高飽和度的亮色配色加上Care Bears獨特的可愛魔法力，帶來突出個性製造愉快心情的視覺小旅行！期間限定店有售多款限量版Care Bears週邊及4大打卡位，當中會有Care Bears的毛公仔打卡牆，喜歡Care Bears的你千萬不要錯過！

Care Bears 打造 4 大打卡位 ！ 小熊毛公仔牆/Care Bears睡房 今次kkplus召集Care Bears以繽紛多巴胺色系，在期間限定店帶來4個引發快樂的打卡熱點：重現詢問度極高的 Care Bears小熊毛公仔牆；特別為新朋友而設，介紹Care Bears小熊個性的故事角落；極Jumbo Size高達150cm，肚子頂著生日小蛋糕Birthday Bear迎接每位訪客；搜羅多巴胺繽紛色系小傢具打造多巴胺睡房，與Care Bears體驗韓式自拍。

齊集詢問度極高限量版Care Bears週邊 場內發售超過80款限量Care Bears週邊，除了有全新設計的Baby Hugs Bear及 Baby Tugs Bear擁抱造型設計地毯、Care Bears Cousin主題記事簿外、還有熱賣的USB樹脂夜燈及大頭Care Bears多用途包包、以及一系列Care Bears毛公仔等單品。當中Cheer Bear 和Grumpy Bear造型的陶瓷香薰爐更是全港首度曝光，可於會場搶先預訂，乘著Care Bears的快樂活力與你迎接復活節！

Care Bears 見面會＋ 即影即有自拍亭＋ 消費送 專屬磁石盲盒 活動期間將舉辦Cheer Bear 和Grumpy Bear Meet and Greet見面會，在指定時間親身與Care Bears見面一起同步快樂！在期間限定店內消費滿$250，即可獲贈Care Bears專屬磁石盲盒，一共9款設計分享9種色彩快樂力量。場內特設即影即有自拍亭，設計多款Care Bears可愛相框和圖案貼紙，在場內消費滿$500，更可獲得即影即有拍照體驗一次，與好友拍下屬於你們的歡快時光！