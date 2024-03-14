復活節2024｜Care Bears尖沙咀期間限定店！200隻熊仔打卡牆/見面會/限量版週邊/即影即有自拍亭

尖沙咀好去處｜kkplus 200隻Care Bears打卡牆 多巴胺調色盤期間限定店登陸K11 Art Mall

尖沙咀好去處｜Care Bears粉絲留意！Care Bears 2024年再次回歸，由kkplus呈獻Care Bears多巴胺調色盤期間限定店，夥伴過百隻Care Bears於登陸K11 Art Mall，有別以往童趣形象，今次融合Care Bears繽紛色彩與多巴胺色系，鮮艷與高飽和度的亮色配色加上Care Bears獨特的可愛魔法力，帶來突出個性製造愉快心情的視覺小旅行！期間限定店有售多款限量版Care Bears週邊及4大打卡位，當中會有200隻Care Bears的打卡牆，喜歡Care Bears的你千萬不要錯過！

Care Bears四大打卡位！ 200隻熊仔 打卡牆 今次kkplus召集Care Bears以繽紛多巴胺色系，在期間限定店帶來4個引發快樂的打卡熱點：重現詢問度極高，由200隻9吋 Care Bears小熊組成的壯觀毛公仔牆Plush wall；特別為新朋友而設，介紹Care Bears小熊個性的故事角落；極Jumbo Size高達150cm，肚子頂著生日小蛋糕Birthday Bear迎接每位訪客；搜羅多巴胺繽紛色系小傢具打造多巴胺睡房，與Care Bears體驗韓式自拍。

齊集詢問度極高限量版Care Bears週邊 場內將發售超過80款限量Care Bears週邊，除了有全新設計的Baby Hugs Bear及 Baby Tugs Bear擁抱造型設計地毯、Care Bears Cousin主題記事簿外、還有熱賣的USB樹脂夜燈及大頭Care Bears多用途包包、以及一系列Care Bears毛公仔等單品。當中Cheer Bear 和Grumpy Bear造型的陶瓷香薰爐更是全港首度曝光，可於會場搶先預訂，乘著Care Bears的快樂活力與你迎接復活節！

Care Bears 見面會＋ 即影即有自拍亭＋ 消費送 專屬磁石盲盒 活動期間將舉辦Cheer Bear和Grumpy Bear Meet and Greet見面會，在指定時間親身與Care Bears見面一起同步快樂！在會場內消費滿指定金額，即可獲贈Care Bears專屬磁石盲盒，一共9款設計分享9種色彩快樂力量。場內特設即影即有自拍亭，設計多款Care Bears可愛相框和圖案貼紙，與好友拍下屬於你們的歡快時光！