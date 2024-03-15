復活節2024｜MCL戲院x《功夫熊貓4》打造觀影新體驗 親子必去電影嘉年華2合1「龍戰士訓練營」

由環球影業、夢工場動畫呈獻、深受全球觀眾喜愛的千萬票房動畫系列《功夫熊貓4》，將於復活節重出江湖，載譽回歸大銀幕！洲立影藝有限公司（MCL戲院，下稱「MCL」）將與環球影業驚喜聯乘，趁復活節假期首天，於3月29日（星期五）推出《功夫熊貓4》「龍戰士訓練營特別場」，將電影及嘉年華二合一。屆時，觀影之餘，更可以讓大人及小朋友親身參與多項遊戲項目，一試成為「龍戰士」歷險旅程！MCL及環球影業準備了多份電影相關的精美禮品及活動證書，讓參與活動的一家大小滿載而歸，創造更多復活節假期回憶！

「龍戰士訓練營特別場」強勢登陸 MCL 德福戲院

電影中，人見人愛、功夫了得的熊貓阿寶，作為龍戰士一直守護「太平谷」，今集《功夫熊貓4》中，阿寶更肩負另一重要任務，就是要踏上新的歷險，尋找龍戰士傳人。為了篩選龍戰士候選人，3月29日（星期五）當天，MCL德福戲院將會搖身一變成為《功夫熊貓4》龍戰士訓練營的營地。屆時入場觀眾除了可以觀賞到電影《功夫熊貓4》中阿寶的精彩冒險，MCL更會於活動當日早上10:00至晚上8:00期間提供多個遊戲攤位，訓練各位擁有成為龍戰士的條件！

票價不變 睇戲玩 Game 仲送電影限定特典

為歡度親子假期，是次MCL《功夫熊貓4》龍戰士訓練營特別場戲票票價將不作額外收費！成人票價為$100(MCL會員可享9折優惠)，而小童／學生票價更低至$45。另外亦設有早場成人票價$60。而且購買3月29日之《功夫熊貓4》龍戰士訓練營特別場戲票一張，可於觀映當日，憑實體戲票到指定櫃枱電影限定角色面具乙份及「龍戰士訓練營」英雄帖(遊戲券) 乙張。數量有限，滿座即止。客人完成指定訓練項目後，返回指定櫃枱出示已完成之英雄帖，更可獲贈出師證書及實力提升練功譜乙份。