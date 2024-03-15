復活節2024｜MCL戲院x《功夫熊貓4》打造觀影新體驗 親子必去電影嘉年華2合1「龍戰士訓練營」

由環球影業、夢工場動畫呈獻、深受全球觀眾喜愛的千萬票房動畫系列《功夫熊貓4》，將於復活節重出江湖，載譽回歸大銀幕！洲立影藝有限公司（MCL戲院，下稱「MCL」）將與環球影業驚喜聯乘，趁復活節假期首天，於3月29日（星期五）推出《功夫熊貓4》「龍戰士訓練營特別場」，將電影及嘉年華二合一。屆時，觀影之餘，更可以讓大人及小朋友親身參與多項遊戲項目，一試成為「龍戰士」歷險旅程！MCL及環球影業準備了多份電影相關的精美禮品及活動證書，讓參與活動的一家大小滿載而歸，創造更多復活節假期回憶！
「龍戰士訓練營特別場」強勢登陸MCL德福戲院
電影中，人見人愛、功夫了得的熊貓阿寶，作為龍戰士一直守護「太平谷」，今集《功夫熊貓4》中，阿寶更肩負另一重要任務，就是要踏上新的歷險，尋找龍戰士傳人。為了篩選龍戰士候選人，3月29日（星期五）當天，MCL德福戲院將會搖身一變成為《功夫熊貓4》龍戰士訓練營的營地。屆時入場觀眾除了可以觀賞到電影《功夫熊貓4》中阿寶的精彩冒險，MCL更會於活動當日早上10:00至晚上8:00期間提供多個遊戲攤位，訓練各位擁有成為龍戰士的條件！
票價不變 睇戲玩Game仲送電影限定特典
為歡度親子假期，是次MCL《功夫熊貓4》龍戰士訓練營特別場戲票票價將不作額外收費！成人票價為$100(MCL會員可享9折優惠)，而小童／學生票價更低至$45。另外亦設有早場成人票價$60。而且購買3月29日之《功夫熊貓4》龍戰士訓練營特別場戲票一張，可於觀映當日，憑實體戲票到指定櫃枱電影限定角色面具乙份及「龍戰士訓練營」英雄帖(遊戲券) 乙張。數量有限，滿座即止。客人完成指定訓練項目後，返回指定櫃枱出示已完成之英雄帖，更可獲贈出師證書及實力提升練功譜乙份。
「阿寶」親臨德福同大家一齊打卡《功夫熊貓4》電影場景
「龍戰士訓練營特別場」當日，MCL及環球影業更加邀請主角「阿寶」蒞臨德福戲院。各位準龍戰士有機會親自向大師取經，領略功夫真諦，還可一起合照打卡！而《功夫熊貓4》上映的期間，MCL德福戲院將設置角色人物企牌、天仙智慧蟠桃樹和大鼓等多個打卡位，讓各位準龍戰士親身體驗《功夫熊貓》系列中的經典場景。
其中一個重要打卡位，是電影中其中一個重要場景。各位準龍戰士今次可以在MCL德福戲院的天仙智慧蟠桃樹打卡位，影靚相之餘，親身體驗阿寶在樹下超越自我、不斷成長的旅程。場地亦設有多款《功夫熊貓4》系列中的主要角色人物企牌打卡位，如龍戰士阿寶等。各位可以站在角色人物企牌前，不論是年長的年輕的龍戰士，都可以與自己最喜愛的角色合影，仿佛置身於功夫熊貓的世界。
另外，MCL德福大堂將設置一個巨型堂鼓打卡位。各位準龍戰士可以在這個場景中演奏大鼓，感受到《功夫熊貓4》中武術的力量和節奏，並與電影中的角色一同享受功夫的魅力。無論是年長的還是年輕的龍戰士，讓我們一起進入《功夫熊貓4》的世界，開展一場別開生面的冒險之旅！
《功夫熊貓4》龍戰士訓練營詳情：
日期：2024年3月29日（星期五）
地點：MCL德福戲院
電影版本：粵語版及英語版
票價：成人$100（MCL會員$90）｜小童／學生 $45｜早場成人$60
龍戰士訓練營開放時間：早上10:00至晚上8:00
龍戰士訓練營入場資格：購買3月29日之「《功夫熊貓4》龍戰士訓練營特別場」戲票一張
預售時間：2024年3月14日正午12：00起陸續放售