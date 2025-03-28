復活節2025｜一覽全港商場復活節活動/打卡位 人氣動漫/迪士尼（持續更新）

復活節將至，不少人已經開始準備節日大計。不少商場已經準備豐富的活動及打卡位，部分更聯乘迪士尼或人氣動漫，不妨將行商場放入假日計劃之中！

復活節 2025 ｜置地廣場 Lauren Tsai 首個藝術裝置展覽 置地廣場由即日起至4月7日與國際藝術家Lauren Tsai合作，她以經典奇幻故事為靈感，將商場中庭變身為奇幻微型世界。訪客將化身成巨人參觀微型世界。裝置以蘋果樹為中心，象徵連結及成長，蘋果樹周遭的小屋擺放Lauren Tsai的各種作品。現場更會展售Lauren Tsai的原創藝術作品及其畫作。

復活節 2025 ｜葵芳新都會廣場 × 3 大日本人氣動漫 新都會廣場由4月3月至5月5日攜手日本知名模型品牌 MegaHouse，重現人氣動漫《排球少年!!》、《ONE PIECE》、《火影忍者》的經典場景。全場角色更以Q版形象登場，擺出「仰望對視」招牌姿勢，粉絲不妨與角色近距離合照。活動設限定店，發售全港獨家「莫奇.D.路飛」25週年特別版及「火影忍喵」和《機動戰士高達》「Mega Cat」等產品。

復活節 2025 ｜荃灣廣場 迪士尼限定店 / 夾公仔嘉年華 荃灣廣場將於4月4日至5月11日在商場中庭設大型山系主題的迪士尼限定店，迪士尼粉絲除了可與唐老鴨、米奇及鋼牙與大鼻主題打卡位合照，更可選購超過150款山系新品出售，當中不少商品屬迪士尼主題，最適合迪士尼粉絲。在4月4日至4月27日期間，商場舉辦「夾公仔嘉年華」，全港夾公仔高手不妨互相切磋，贏走多款巨型公仔。

復活節 2025 ｜黃埔天地 乒乓挑戰賽 黃埔天地將舉辦「黄埔乓Fun挑戰賽」，全港小學乒乓健將即日起可報名參加，爭奪冠軍寶座及HKD1,000獎金。商場另於4月12日至27日的周末及公眾假期，特設公眾乒乓球試玩及復活節必不可少的兔子互動打卡裝置。