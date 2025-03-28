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生活
2025-03-28 14:00:00

復活節2025｜全港商場活動/打卡位一覽 人氣動漫/迪士尼（持續更新）

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復活節2025｜一覽全港商場復活節活動/打卡位 人氣動漫/迪士尼（持續更新）
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復活節將至，不少人已經開始準備節日大計。不少商場已經準備豐富的活動及打卡位，部分更聯乘迪士尼或人氣動漫，不妨將行商場放入假日計劃之中！

復活節不妨將行商場加入假日計劃中！

復活節不妨將行商場加入假日計劃中！

復活節2025｜置地廣場 Lauren Tsai首個藝術裝置展覽

置地廣場由即日起至47日與國際藝術家Lauren Tsai合作，她以經典奇幻故事為靈感，將商場中庭變身為奇幻微型世界。訪客將化身成巨人參觀微型世界。裝置以蘋果樹為中心，象徵連結及成長，蘋果樹周遭的小屋擺放Lauren Tsai的各種作品。現場更會展售Lauren Tsai的原創藝術作品及其畫作。

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LANDMARK X Lauren Tsai LANDMARK X Lauren Tsai LANDMARK X Lauren Tsai 蘋果樹周遭的小屋擺放Lauren Tsai的各種作品。 現場更會發售主題紀念品。

復活節2025｜葵芳新都會廣場 × 3大日本人氣動漫

新都會廣場由43月至55日攜手日本知名模型品牌 MegaHouse，重現人氣動漫《排球少年!!》、《ONE PIECE》、《火影忍者》的經典場景。全場角色更以Q版形象登場，擺出「仰望對視」招牌姿勢，粉絲不妨與角色近距離合照。活動設限定店，發售全港獨家「莫奇.D.路飛」25週年特別版及「火影忍喵」和《機動戰士高達》「Mega Cat」等產品。

新都會廣場 × 日本知名模型品牌MegaHouse 打造全港首個「Mega Kawaii Figure Festival」 火影忍者 - 一樂拉麵 排球少年!! - 頂上對決 ONE PIECE - 海賊船 ONE PIECE - ONE PIECE 黃金の紀念盒 25週年金帽路飛

復活節2025｜荃灣廣場 迪士尼限定店/夾公仔嘉年華

荃灣廣場將於44日至511日在商場中庭設大型山系主題的迪士尼限定店，迪士尼粉絲除了可與唐老鴨、米奇及鋼牙與大鼻主題打卡位合照，更可選購超過150款山系新品出售，當中不少商品屬迪士尼主題，最適合迪士尼粉絲。在44日至427日期間，商場舉辦「夾公仔嘉年華」，全港夾公仔高手不妨互相切磋，贏走多款巨型公仔。

Disney 限定店 Disney 限定店 Disney 限定店 夾公仔嘉年華 鋼牙與大鼻袋 唐老鴨20吋行李箱

復活節2025｜黃埔天地 乒乓挑戰賽

黃埔天地將舉辦「黄埔乓Fun挑戰賽」，全港小學乒乓健將即日起可報名參加，爭奪冠軍寶座及HKD1,000獎金。商場另於412日至27日的周末及公眾假期，特設公眾乒乓球試玩及復活節必不可少的兔子互動打卡裝置。

黃埔天地舉辦「黃埔乓Fun挑戰賽」 復活萌兔藝術裝置 「躍動乒乓」互動打卡位

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