復活節2025｜大灣區旅遊優惠合集 5折滑雪/長隆主題樂園/溫泉套票低至3折

復活節假期將至，想避開假期人潮又玩得盡興，大灣區多個熱門景點推出限時港澳居民優惠，由滑雪場、主題樂園到養生溫泉，套票折扣低至3折！更有多個親子套餐，即睇復活節大灣區玩樂合集！

港澳居民 5 折｜廣州熱雪奇蹟 廣州熱雪奇蹟推出超值半價親子套票，原價¥596，現推出港澳居民專享優惠，1大1小2小時娛雪體驗只需¥318，比原價平近一半！即日起至4月27日適用，復活節假期(4月18-21日)同享優惠。 立即購票：請按此

5 折｜廣州融創樂園 廣州融創樂園推出限時優惠套票。「歡樂套票+夢回嶺南普通席」三人票，原價¥474，現特惠價¥228，低至5折，優惠持續至4月30日，復活節期間亦可使用。另提供親子年卡優惠，1大1小原價¥976，現價¥588，購卡後一年內有效，CP值超高。 立即購票：請按此

7 折｜長隆歡樂世界 廣州長隆歡樂世界現正推出港澳及海外遊客專屬優惠，雙人門票享7折優惠，原價¥547現僅需¥383，平均每人¥192。此優惠有效期至6月29日，復活節期間即玩盡刺激遊樂設施。同步加推廣州長隆國際大馬戲普通座雙人票7折優惠，原價¥763現價¥485，特別適合一家大小前往觀賞。 立即購票：請按此

7 折｜珠海長隆海洋王國 港人週末港車北上玩樂必到！珠海長隆海洋王國復活節推出7折一日雙人票，專為港澳及海外遊客而設，原價¥978，現時¥657，7折探索海洋世界。使用期至6月29日，復活節假期輕鬆安排。另有《長隆秀》普通座雙人票，只售¥529，同樣7折。 立即購票：請按此

低至 3 折｜南昆山溫德姆溫泉水樂園度假區 惠州南昆山溫德姆溫泉水樂園度假區現推出限時優惠，雙人溫泉區及懸空泳池套票享75折優惠，原價¥316，現僅需¥238。三人同行優惠更抵，原價¥804的套票現特價¥238，相當於3折。使用期至4月10日，復活節一於與親友共度放鬆時光。 立即購票：請按此

7 折｜從化碧水灣溫泉 廣州從化碧水灣溫泉度假村現推出春季限時優惠，平日成人門票可享7折優惠，原價¥199，現僅需¥139，周末門票則享8折優惠價¥159。同時推出「溫泉門票+4選1項目」超值套票，平日套票¥159，周末套票¥179，享受溫泉之餘還能體驗其他特色項目。此優惠活動將持續至4月30日。 立即購票：請按此