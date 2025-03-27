復活節2025｜如心酒店集團復活節合集 早鳥優惠68折起！自助餐/蛋糕/彩蛋活動

今個復活節，如心酒店集團旗下一眾餐廳及甜點品牌將推出一系列復活節活動，包括復活節自助餐、主題蛋糕、西餐、復活節彩蛋活動等，最適合在復活節假期和小朋友一齊歡度佳節，指定日期前購買最多可享高達68折早鳥優惠，下文即睇詳情！

黃竹坑 I-O-N 豐盛自助餐早鳥優惠7折

黃竹坑 I-O-N 推出豐盛自助餐，提供東南亞招牌美饌及節日限定美食，精選菜式包括蒜蓉粉絲蒸帶子、三葱爆炒鮑魚仔、娘惹蕉葉烤魔鬼魚等等，全部香口惹味！另外自助餐亦提供多款復活節主題特色菜式，包括經典頭盤魔鬼蛋，以奶油及濃郁餡料製成，口感豐富。而傳統紅蘿蔔蛋糕濕潤香濃，融入五香味道，並以絲滑奶油芝士糖霜覆蓋，更添層次。還有金黃色的十字麵包布丁以及兔子杯子蛋糕，香甜之餘滿載歡樂氣氛。黃竹坑I-O-N特別安排了復活節彩蛋活動，邀請賓客參與敲開朱古力復活蛋的環節，小朋友一定玩得盡興！

凡於 4 月 13 日或之前，透過 Nina Boutique 網上商店預訂，可享 7 折早鳥優惠。

黃竹坑 I-O-N

地址：香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店 P3 樓

電話：+852 3968 8833 /+852 6793 4223(WhatsApp)