復活節2025｜如心酒店集團復活節合集 早鳥優惠68折起！自助餐/蛋糕/彩蛋活動

今個復活節，如心酒店集團旗下一眾餐廳及甜點品牌將推出一系列復活節活動，包括復活節自助餐、主題蛋糕、西餐、復活節彩蛋活動等，最適合在復活節假期和小朋友一齊歡度佳節，指定日期前購買最多可享高達68折早鳥優惠，下文即睇詳情！
黃竹坑 I-O-N 豐盛自助餐早鳥優惠7折
黃竹坑 I-O-N 推出豐盛自助餐，提供東南亞招牌美饌及節日限定美食，精選菜式包括蒜蓉粉絲蒸帶子、三葱爆炒鮑魚仔、娘惹蕉葉烤魔鬼魚等等，全部香口惹味！另外自助餐亦提供多款復活節主題特色菜式，包括經典頭盤魔鬼蛋，以奶油及濃郁餡料製成，口感豐富。而傳統紅蘿蔔蛋糕濕潤香濃，融入五香味道，並以絲滑奶油芝士糖霜覆蓋，更添層次。還有金黃色的十字麵包布丁以及兔子杯子蛋糕，香甜之餘滿載歡樂氣氛。黃竹坑I-O-N特別安排了復活節彩蛋活動，邀請賓客參與敲開朱古力復活蛋的環節，小朋友一定玩得盡興！
凡於 4 月 13 日或之前，透過 Nina Boutique 網上商店預訂，可享 7 折早鳥優惠。
黃竹坑 I-O-N
地址：香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店 P3 樓
電話：+852 3968 8833 /+852 6793 4223(WhatsApp)
觀塘I-O-N 早鳥優惠7折
觀塘I-O-N在復活節期間，為大家帶來特式半自助餐，美食包括一系列復活節特色主菜以及繽紛的醒胃前菜、新鮮刺身以及健康沙律吧，非常豐富！主菜可自選鮮嫩多汁的愛麗絲燒春雞塗上蜂蜜芥末醬，配以香脆煙肉和濃郁的芝士汁，並伴隨酥炸蘑菇；令人垂涎的德州風味豬肉戰斧搭配燒烤醬與肉桂蘋果蜜餞，鹹甜滋味；烤但馬和牛西冷牛扒搭配烤龍蝦，柔嫩多汁的和牛與濃香鮮美的龍蝦令人一試難忘。 餐廳更特別準備了一個 Kids Corner，放滿各式糖果、復活節朱古力蛋和哈根達斯雪糕，很有心思！
觀塘I-O-N
地址：觀塘創業街38號 九龍東如心酒店 2 樓
電話：+852 3968 8222 /+852 6508 0975(WhatsApp)
Café Circles 曼妙滋味復活節自助餐
Café Circles 在4 月 18 日至 21 日亦有復活節自助餐，菜式包括香烤羊腿、香烤火雞、魔鬼蛋及十字包等特色菜式，甜品方面則有復活節紅蘿蔔蛋糕和彩虹雷明頓蛋糕等，為節日增添甜美色彩。 除了豐富的美食體驗外，餐廳更安排了扭氣球及手部彩繪等活動，為賓客締造難忘的節日回憶。凡於 4 月 13 日或之前透過 Nina Boutique 網上商店預訂，可享 68 折早鳥優惠。
Café Circles
地址：荃灣楊屋道 8 號 荃灣西如心酒店 9 樓
電話：+852 2280 2868 /+852 5970 0551(WhatsApp)
Nina Patisserie甜蜜繽紛復活節系列
時尚甜點品牌 Nina Patisserie 推出甜蜜繽紛復活節系列，帶來不同趣味造型的蛋糕、糕點和曲奇。萌趣復活兔是一款可愛小兔造型的慕斯蛋糕，俏皮的設計使其成為復活節餐桌上完美的可愛甜心。芳香甘醇的鐵觀音慕絲蛋糕，搭配酸甜可口的黑莓果醬，為味蕾帶來層次分明的衝擊。奇趣荷包蛋滿足嗜甜者的兩大願望：濃郁朱古力與復活蛋的驚喜結合。先享用以幼滑白朱古力及香濃柚子「煎」製而成的荷包蛋，細味之後，更可品嘗底層的牛奶慕絲朱古力蛋糕。這道甜品巧妙融合創意與美味，增添濃厚的童趣和繽紛色彩。
凡於 3 月 31 日或之前，透過 Nina Boutique 網上商店預訂，原個蛋糕及繽紛復活節組合可享早鳥優惠。