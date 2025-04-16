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2025-04-16 11:00:00

復活節2025｜本地親子好去處 一日遊體驗低至42折/製作鹹蛋/追蹤中華白海豚/參觀地質公園

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復活節本地親子好去處 一日遊體驗低至42折/製作鹹蛋/追蹤中華白海豚/參觀地質公園

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復活節假將至，是時候計劃行程，帶全家總動員齊齊出動，不少室內遊樂場都推出限定活動及折扣優惠，另外更有多個戶外行程及體驗讓孩子親近大自然，課餘展開教育之旅，即睇詳請！

低至8折｜香港 JOYPOLIS SPORTS

香港JOYPOLIS SPORTS門票現正熱賣！日本超人氣室內運動樂園登陸香港，為首間香港分店，佔地30,000呎，設忍者道場、未來運動館等刺激設施，首個「超音鼠競技場」亦在此設立，適合親子同樂。KKday限時優惠低至77折，立即預約體驗超過20種精彩玩樂主題設施！

低至8折｜JP 超動感全票(含入場券+120分鐘遊樂設施暢玩+防滑襪1 )(1位成人及1位小童(411)

優惠價：HK$550/11小起 ，平均HK$275/(原價HK$690/組起)，幼童(0 3)免費

低至77折｜JP 超動感全票(含入場券+120分鐘遊樂設施暢玩)

優惠價：成人HK$278/位起，小童(411) HK$226/位起，幼童(03 )免費(原價成人HK$360/位起，小童(411) HK$300/位起)

體驗日期：2025 4 11日至30

可選場次：10:30 - 12:30, 13:00 - 15:00, 15:45 - 17:45, 18:30 - 20:30

立即預約：請按此

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柏寧酒店自助餐組合低至58折｜Super Sports Park

SUPER SPORTS PARK為全港最大室內運動遊樂場，超過50,000呎，打造出集運動與玩樂於一體的室內遊樂場。適合全家大小一同前來，從刺激的滑板場到懷舊的滾軸溜冰場，從彈跳不停的彈床區到挑戰體能的攀石牆，多元設施讓每位參加者都能盡情揮灑汗水。

獨家58折｜香港柏寧酒店PLAYT「魚子醬周末自助午餐」+2Super Sports Park 門票連指定飲品一杯

優惠價：HK$999/11小，平均HK$499.5/(原價HK$1,709/)（已包括原價加一服務費）

獨家6折｜香港柏寧酒店PLAYT「海鮮周末自助晚餐」+2Super Sports Park 門票連指定飲品一杯

優惠價：HK$1,221/11小，平均HK$610.5/(原價HK$2,039/)（已包括原價加一服務費）

體驗日期: 2025 4 13日至531(逢星期五至日及公眾假期)

可選場次：10:00 - 13:0013:30 - 17:3018:00 - 21:00

立即預約：請按此

東平洲一日遊｜浮潛體驗．東平洲世界地質公園

全新推出「東平洲一日遊」，將帶領參加者參觀地質公園景點龍落水及斬頸洲的獨特地貌。行程更包括東平州浮潛體驗活動，觀賞過百種珊瑚伴生魚類及超過200種海洋無脊椎動物。參觀完畢，更會於東平州享用特色午餐。

世界地質公園東平洲深度行+浮潛體驗活動一天遊優惠價：HK$295/

出發日期：2025418212627

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包酒店早餐42折｜春日合家歡樂親子遊

親子遊低至42折，包含多個參觀行程及包酒店自助早餐，行程更會參觀超過百年歷史的薄鳧林牧場以及全新「東岸板道」等香港打卡位。

春日合家歡樂親子遊優惠價：大小同價 HK$238/位（原價HK$568/位）

出發日期：：2025413192027

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中華白海豚+鹹蛋工作坊｜大澳一日遊

趁著復活節假期，不妨帶孩子到大澳，體驗親手製作鹹蛋的樂趣，學習地道古法技藝。更可親親大自然，乘小艇追蹤中華白海豚，出海近距離觀察這種珍貴的海洋生物。

精選行程：

  • 大澳蝦醬工場 - 傳統的蝦醬製作工廠，體驗道地的海鮮風味。
  • 乘小艇追蹤中華白海豚 - 近距離觀察珍貴的中華白海豚。
  • 咸蛋工作坊 - 探索鹹蛋製作過程，品嚐獨特的風味，體驗傳統技巧。
  • 紅樹林生態 - 參觀紅樹林生態系統，觀察豐富的動植物。
  • 鹽田遺址 - 探索鹽業的傳統與文化遺產。

優惠價：成人HK$135/位，小童(311)HK$125/

出發日期：41318212627

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