復活節2025｜本地親子好去處 一日遊體驗低至42折/製作鹹蛋/追蹤中華白海豚/參觀地質公園

復活節本地親子好去處 一日遊體驗低至42折/製作鹹蛋/追蹤中華白海豚/參觀地質公園

復活節假將至，是時候計劃行程，帶全家總動員齊齊出動，不少室內遊樂場都推出限定活動及折扣優惠，另外更有多個戶外行程及體驗讓孩子親近大自然，課餘展開教育之旅，即睇詳請！

低至8折｜香港 JOYPOLIS SPORTS 香港JOYPOLIS SPORTS門票現正熱賣！日本超人氣室內運動樂園登陸香港，為首間香港分店，佔地30,000呎，設忍者道場、未來運動館等刺激設施，首個「超音鼠競技場」亦在此設立，適合親子同樂。KKday限時優惠低至77折，立即預約體驗超過20種精彩玩樂主題設施！ 低至8折｜JP 超動感全票(含入場券+120分鐘遊樂設施暢玩+防滑襪1 對)(1位成人及1位小童(4至11歲) 優惠價：HK$550/1大1小起 ，平均HK$275/位(原價HK$690/組起)，幼童(0 至3歲)免費 低至77折｜JP 超動感全票(含入場券+120分鐘遊樂設施暢玩) 優惠價：成人HK$278/位起，小童(4至11歲) HK$226/位起，幼童(0至3 歲)免費(原價成人HK$360/位起，小童(4至11歲) HK$300/位起) 體驗日期：2025年 4月 11日至30日 可選場次：10:30 - 12:30, 13:00 - 15:00, 15:45 - 17:45, 18:30 - 20:30 立即預約：請按此

柏寧酒店自助餐組合低至58折｜Super Sports Park SUPER SPORTS PARK為全港最大室內運動遊樂場，超過50,000呎，打造出集運動與玩樂於一體的室內遊樂場。適合全家大小一同前來，從刺激的滑板場到懷舊的滾軸溜冰場，從彈跳不停的彈床區到挑戰體能的攀石牆，多元設施讓每位參加者都能盡情揮灑汗水。 獨家58折｜香港柏寧酒店PLAYT「魚子醬周末自助午餐」+2人Super Sports Park 門票連指定飲品一杯 優惠價：HK$999/1大1小，平均HK$499.5/位(原價HK$1,709/組)（已包括原價加一服務費） 獨家6折｜香港柏寧酒店PLAYT「海鮮周末自助晚餐」+2人Super Sports Park 門票連指定飲品一杯 優惠價：HK$1,221/1大1小，平均HK$610.5/位(原價HK$2,039/組)（已包括原價加一服務費） 體驗日期: 2025年 4月 13日至5月31日(逢星期五至日及公眾假期) 可選場次：10:00 - 13:00，13:30 - 17:30，18:00 - 21:00 立即預約：請按此

中華白海豚+鹹蛋工作坊｜大澳一日遊 趁著復活節假期，不妨帶孩子到大澳，體驗親手製作鹹蛋的樂趣，學習地道古法技藝。更可親親大自然，乘小艇追蹤中華白海豚，出海近距離觀察這種珍貴的海洋生物。 精選行程： 大澳蝦醬工場 - 傳統的蝦醬製作工廠，體驗道地的海鮮風味。

乘小艇追蹤中華白海豚 - 近距離觀察珍貴的中華白海豚。

咸蛋工作坊 - 探索鹹蛋製作過程，品嚐獨特的風味，體驗傳統技巧。

紅樹林生態 - 參觀紅樹林生態系統，觀察豐富的動植物。

鹽田遺址 - 探索鹽業的傳統與文化遺產。 優惠價：成人HK$135/位，小童(3至11歲)HK$125/位 出發日期：4月13、18至21、26至27日 立即預約：請按此