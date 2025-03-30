復活節2025｜8度海逸酒店復活節住宿餐飲低至半價！$204起歎海鮮自助餐/自助餐連住宿+工作坊套票優惠

一連四日復活節假期，不少港人都選擇旅遊或staycation，8度海逸酒店推出全新復活節優惠，最適合與家人或摯愛共享美好時光，即睇詳請。

8度海逸酒店全新復活節套票優惠，於酒店網站預訂即可享一連串復活節限定優惠，以優惠價錢入住高級客房一晚、雙人自助午餐或自助晚餐連同行一位小童(5歲以下)免費用餐及復活節曲奇班(一位成人及一位小童)，更可於室外游泳池暢游，一次過盡情歎食住玩體驗。另外自助午餐及自助晚餐時段，更可免費參加不同的復活節節慶活動，包括：小丑氣球連魔術及趣味臉繪，投入復活節歡樂的節日氣氛。自助午餐連住宿及復活節曲奇班只需$1,238起；而自助晚餐連住宿及復活節曲奇班只需$1,538起，非常抵住！

復活節自助餐半價優惠

8度餐廳於2025年4月18日至21日期間呈獻「復活節滿FUN盛典」餐飲優惠。於eShop預訂可享限定優惠，包括：海鮮自助晚餐及海鮮自助午餐可享高達半價優惠；下午茶更可享買一送一優惠及歡樂復活兔蛋糕可享85折優惠。

自助餐高達半價，自助午餐折後只需$204起；自助晚餐只需$289起，即可盡情歎入口鮮甜的即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口，以及任食海蝦及海螺，當中更有潮汕浸花甲、泰式涼拌鮮魷、芝麻沙薑手撕雞及德國香腸沙律等多國美食，必食現場即製專櫃，包括煎鴨肝伴黑松露汁及鮮甜生滾龍蝦湯，一系列熱葷絕不能錯過，日式清酒慢煮原隻鮑魚、紅酒燴牛舌、燒牛肉及燒羊扒。

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歡樂復活兔蛋糕85折

以復活節為主題的歡樂復活兔蛋糕亦閃亮登場！折後只需HK$278.8即可預訂歡樂復活兔蛋糕(原價$328)，為復活節增添歡樂色彩！可愛的兔子造型打動人心，蛋糕融合芝士及香草的濃郁滋味，為您與家人帶來完美的甜蜜體驗，盡情投入歡樂氣氛之中，共同慶祝復活節。復活兔蛋糕4月1日至21日限定供應。

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