復活節4天限定！東京咖啡節首度來港登陸西九文化區 新世代精神領袖Chill Guy登場 / 過百間國際知名特色咖啡店

本年度最受矚目的咖啡文化盛事—東京咖啡節首度來港，COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL@WestK 將於4月18日至21日在西九文化區藝術公園舉行，是香港首個以咖啡為主題的大型戶外咖啡節嘉年華！一連4天的復活節假期，包括國際知名、風味獨特的精品咖啡品牌，與及一系列風格多元的互動工作坊，逾 100 個攤檔均等，多個生活品味元素將與咖啡帶來不同的碰撞，例如音樂、藝術、健康、美酒佳餚和社交等，展現咖啡與生活品味的獨特結合。主辦方聯同全球爆紅的新世代精神領袖「Chill Guy」，首次於香港戶外登場！以「Chill Beyond Circle」為主題，宣揚「I’m Just a Chill Guy 」的自在生活態度，打破固有界限，帶來一場前所未有的咖啡節，是次活動跟著 Chill Guy 學懂慢活自在、享受身心放鬆的一刻。

即日起至 3 月 31 日門票早鳥價由 $180 起（價值：$350 起）

的東京咖啡節（Tokyo Coffee Festival），攜同10多間日本人氣咖啡品牌參與是次香港咖啡節。日本咖啡文化享譽全球，職人精神、極致品質與創新風格並存，無論是手沖技藝、精品烘焙，還是獨特風味調配，都展現出對咖啡的極致追求。多間知名日本咖啡品牌更是首次登陸香港，帶來最地道的日式咖啡體驗，現場更可與咖啡師近距離交流，感受來自日本的匠心與熱情，咖啡迷絕對不能錯過！

日本品牌包括（按 A-Z 英文字母順序排列，排名不分先後）：

ABOUT US COFFEE

由日本咖啡鑑定士所監製及調整，是一杯有關所有人「US（我們）」都是主角的咖啡

ACIDCOFFEE

猶如一間實驗室的咖啡店，是一間專門提供手沖的咖啡店。手沖咖啡是以紅酒杯盛載，助滿足嗅覺及增強高級感

COFFEE BASE Co., Ltd.

人氣隱世咖啡店，其獨特之處在於專注於精選咖啡，提供季節性和稀有的咖啡豆，十分注重藝術氛圍

Days Coffee Roaster

不刻意彰顯咖啡豆的個性，而是在製作基底和烘焙過程中讓咖啡豆的個性自然流露，希望做出讓人喝一口還想再喝一口的咖啡

FILTER SUPPLY

位於福岡的咖啡店，憑著自家烘焙的單品豆，以手沖的萃取方式，專注於咖啡的品質與態度，重視「透過咖啡提供美好的時光」而出名

Haiz Coffee

ヘイズコーヒー

是一家專注於哥倫比亞咖啡的生豆進口商和咖啡店。秉持著「Being for the Culture」的理念，我們每年有一半的時間待在產地，不斷思考如何超越進口商或咖啡店的框架，為我們所處的文化帶來新的可能性與選擇

IRONCOFFEE

是一間看似冰冷、卻很親切溫暖的咖啡店，專注於咖啡的風味表現，提供著更優異品質

LATTE ART MANIA TOKYO

被譽為東京最紅咖啡店—由拿下四次咖啡拉花大獎的馬場健太主理，是一杯可以飲的藝術品

Lonich,

以提供 omakase creative course 而名，店內提供都是優秀精品咖啡，為你帶來精品咖啡在風味上的無限潛能，更能感受到同一款咖啡在不同調配處理下的變化

PostCoffee

自 2020 年起，PostCoffee 透過優質咖啡改變生活方式。擁有深厚的咖啡文化，齊集超過 4,000 家精品咖啡烘焙商，將他們的極致拼配與單品咖啡帶到全球。透過我們的平台，咖啡愛好者能輕鬆連結世界各地，更提供國際配送及批發選項，讓您親身體驗日本咖啡的卓越風味！

PHILOCOFFEA

由世界盃沖煮大賽中首次獲得世界冠軍的亞洲人—粕谷哲主理的咖啡店

Q.O.L. COFFEE

顧名思義十分注重品質，店內嚴選世界各地的特級咖啡豆，確保每杯咖啡的高品質，希望透過咖啡豐富大家的生活

Shinkiro Coffee

蜃気楼珈琲集団

是一間每天更換店主的共享咖啡店，現時有 100 名以上的獨立咖啡師所屬旗下，是一個作為挑戰、失敗、成長的場所

THE COFFEESHOP

提供極致的咖啡體驗，嚴格挑選出最優質的生豆，最大限度地發揮咖啡豆的風味和味道的烘焙

X coffee GINZAエックスコーヒー

置身名店林立的銀座，走灰黑調時尚風格，與 kielo coffee 同隸屬精品咖啡 After Three 株式会社