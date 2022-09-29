微涼天氣最適合的香調！2022秋季香水推介：TOM FORD、嬌蘭、Aesop木質調 MFK紐約氣息 (持續更新)

踏入10月，在逐漸清涼的天氣下，相信不少女生都準備好換上秋裝，戴著口罩的日子，大家都多花心思在身上的香氣之上，今次介紹多款入秋香水，除了神秘沉穩的木調之外，亦有馥郁清新的花香，在微涼的天氣展現不一樣的氣質。

孔劉穿上深色西裝演繹ENIGMATIC WOODS系列。

Tom Ford Beauty Enigmatic Woods 系列 TOM FORD BEAUTY的新任亞太區品牌形象大使孔劉，為TOM FORD BEAUTY演繹魅惑誘人的ENIGMATIC WOODS系列，系列受神秘異國木材啟發，運用古老珍貴木材，散發木質芳香，包括SANTAL BLUSH、BOIS MAROCAIN及ÉBÈNE FUMÉ，以現代奢華呈獻極緻心靈享受。半透明的Private Blend瓶，以精湛的工藝雕刻而成，加上桃花心木標籤和瓶蓋包裝，為梳妝枱更添格調。

TOM FORD BEAUTY ÉBÈNE FUMÉ $1,545/30ml、$2,320/50ml、$2,885/100ml 2022 秋季香水推介｜ TOM FORD BEAUTY ÉBÈNE FUMÉ 結合秘魯聖木及烏木，釋出令人平靜的香氣，神秘的秘魯聖木香味，令奢華的香氛儀式成為一種身心靈淨化。結合岩薔薇原精的溫暖優雅、黑胡椒的誘人及烏木加上皮革的深沉氣息，成為治癒誘人的煙燻木質香氣。

2022 秋季香水推介｜ TOM FORD BEAUTY SANDAL BLUSH 檀香木的魅力的感性頌歌，以異國香料如奢華依蘭、溫和肉桂加上多種木材，融合檀香，散發獨有魅力以及令人放鬆的香氣。 TOM FORD BEAUTY SANDAL BLUSH $2,320/50ml

TOM FORD BEAUTY BOIS MAROCAIN $2,320/50ml 2022 秋季香水推介｜ TOM FORD BEAUTY BOIS MAROCAIN 香水以辛辣強勁香味著稱，萃取大量的古老柏樹心材精華，散發一種黑暗攝人的熔融香氣，加上粉紅胡椒及雪松，為香氣多添一絲清新。

嬌蘭 藝術沙龍香氛系列 2 款新作 烏木天生是黑色的，屬於其中一種最神秘的調香物質。嬌蘭藝術沙龍系列慶祝重啟1周年，推出Oud Nude粹烏木香及Cherry Oud醉櫻烏木香2款新作，前者用米裸色表達柔膚般原木，為圓潤柔順的檀香所輕撫；後者則配漆紅色，帶有櫻桃紅色的黑木，以2種獨特色調展示烏木沉香的魅力。

嬌蘭 CHERRY OUD 醉櫻烏木香濃香氛 $2,800/100ml、$4,100/200ml 2022 秋季香水推介｜嬌蘭 CHERRY OUD 醉櫻烏木香濃香氛 品牌最近為藝術沙龍系列加入烏木新成員，表揚烏木沉香香氣的多種色調。醉櫻烏木香氛流露果味花香木質香調，滲出神秘芳韻。辛辣的肉桂和涼快的小豆蔻流露櫻桃香調的濃郁果味。香氛中心盛放的雙重玫瑰花香，以及果味的保加利亞玫瑰精油，令嗅覺色彩更濃郁。

2022 秋季香水推介｜嬌蘭 OUD NUDE 粹烏木香濃香氛 另一款粹烏木香濃香氛，含有的香草酊展示出木質及皮革面貌，放大了烏木的性感。調香師以亮澤和諧的裸色調，打造出散發木質琥珀、溫暖芳辛的香氛。瓶身鏤刻了品牌象徵蜜蜂，瓶蓋頂部飾板更備有多款物料和顏色可供選擇。 嬌蘭 OUD NUDE 粹烏木香濃香氛 $2,800/100ml、$4,100/200ml

2022 秋季香水推介｜ Maison Francis Kurkdjian 724 淡香精 這款淡香精以美國紐約為靈感，調香師Francis Kurkdjian曾於該地生活及工作近5年，啟發他創作這款724(每周7天，每天24小時)香水，香水前調呈現清新、未被定義的城市氛圍，予人乾淨、充滿朝氣的清新感覺。由埃及茉莉花原精、香豌豆花和山梅花組成的花束，散發出輕盈的光芒。後調是由檀香揉合白麝香的香調，展現充滿活力卻溫柔包容的都市精神。

2022 秋季香水推介｜ Aesop 艾底希思香水 香水展現深沉木質、馥郁辛香、漣漪與靜謐。靈感源自納西瑟斯(Narcissus)與仙女愛可的神話故事，帶領人們來到池塘水畔，凝視表面的映射漣漪。前調以氣泡感的苦橙、辛香黑胡椒與細微花香展開，漸漸轉變成樹脂辛香中調，散發乳香、小茴香、雪松氣息，後調則是豐潤奢華的檀香、雪松與充滿綠意及大地氣息的岩蘭草。如同品牌其他香水，這款香水沒有性別界限，散發大膽而沉穩的個性，充滿性感魅力，同時打破傳統常規想像。

Aesop 艾底希思香水 $1,500

2022 秋季香水推介｜ Dior J ’ adore Parfum d ’ eau 香薰 香水配方只有水與花，不含一絲酒精。由以水作基底，令香薰傳統結構中的初、中、基調不復存在，初調不再「散射」而出，取而代之是清新花香撲面而來，和諧氣息的中國玉蘭花與茉莉，迎上醉人玫瑰和清新忍冬的感性氣息融而為一，以清新的翠綠香調，頌歌白色花卉，如絲絨般的柔軟細膩。

Dior J’adore Parfum d’eau 香薰 $1,070/50ml、$1,550/100ml

2022 秋季香水推介｜ Chlo é Atelier des Fleurs 系列 Santalum 調香師Marypierre Julien受祖母從澳洲旅遊後回來時送給她的檀香木扇啟發，調製出天鵝絨般的馥郁香調。這款天然的香氛瀰漫木香調和甜奶香，將檀香木化作感性的標記，捕捉它甜美絲滑、雋永優雅的芳魂。

Chloé Atelier des Fleurs系列Santalum $1,230/50ml

2022 秋季香水推介｜ Giorgio Armani ARMANI/PRIVÉ ROSE MILANO Soie de Nacre 幻沙珍珠香水 香水特別注入瑰麗珍珠貝母閃粉，令它顯得閃爍，如流沙般泛著淡粉紅光澤，充滿仙氣。這款淡香水重新演繹玫瑰芳香，加入檸檬甜美多汁的柑橘香調，突顯大馬士革玫瑰的香氣，時尚廣藿香傳來陣陣大地與苔蘚的清新一面。