德國寶全新「智」勁空清風扇 Chill涼夏日 淨化全屋悶熱空氣

疫情過後，大家的防疫意識均有所提高，適逢炎夏買風扇，當然要揀風力夠強夠涼爽之餘，又有空氣淨化功能的款式，一機完美取代風扇+空氣清新機，慳位慳到盡！德國寶全新WiFi智能UVC等離子空氣淨化風扇（BEF-353DC-SC），配備HEPA 14醫療級濾網、UVC殺菌燈以及等離子淨化系統，過濾99.995%*污染物兼殺菌99.9%^，同時高效除甲醛；更設空氣質素監察系統，實時檢測室內PM2.5濃度並自動調節風速以加強淨化效果；革命性支援WiFi連接手機APP遙距控制，隨時隨地一鍵掃走悶熱兼淨化全屋空氣，保持家居環境清涼舒適。

德國寶全新WiFi智能UVC等離子空氣淨化風扇革命性支援WiFi連接，操作簡單易用，無論身處何地皆可透過德國寶Smart Control APP遙距控制空清風扇的所有功能。

APP 智能操控 罷脫遙控器限制 使用傳統的遙控器操作，必須將遙控器對準產品的紅外線收發器。德國寶WiFi智能UVC等離子空氣淨化風扇革命性支援WiFi連接，操作簡單易用，無論身處何地皆可透過德國寶Smart Control APP遙距控制空清風扇的所有功能，無需再走近按鍵，或使用遙控器點對點操作，甚至可以在途中預先開風扇促進室內空氣流通同時淨化空氣兼除異味，回到家中即可享受空氣清新的舒適環境；亦可因應天氣轉變，隨時使用德國寶Smart Control APP調校空清風扇的風速，全天候為毛孩或長者締造最舒適環境；更可隨時隨地遙距關機，不用再擔心忘記關機，減省不必要的電力浪費。

風扇跟機配備的醫療級HEPA 14濾網特別採用雙層設計，由初效濾網及HEPA濾網層所組成，能捕捉PM2.5懸浮微粒，並高效過濾99.995%空氣中的病毒細菌等污染物。

醫療級HEPA 14濾網 過濾99.995%懸浮微粒 德國寶WiFi智能UVC等離子空氣淨化風扇跟機配備的醫療級HEPA 14濾網特別採用雙層設計，由初效濾網及HEPA濾網層所組成，能捕捉PM2.5懸浮微粒，並高效過濾99.995%空氣中的病毒細菌等污染物，將室內有害物質一「網」打盡，相比其他級數較低的HEPA濾網，過濾效果更強。此HEPA 14濾網採用全新專利技術製造，特設高效活性納米塗層，能有效吸附空氣中的甲醛，並與之產生化學反應達至徹底去除的效果，相比一般活性炭濾網，真正做到無異味、無污染、除甲醛的效果，尤其適合新居入伙、或新裝修的家居使用。