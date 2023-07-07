德國寶超薄智能變頻抽油煙機 革命性3cm機身 「智」勁「智」薄 打造廚房美學

每次煮飯煮到整個廚房甚至全屋油煙？衫褲鞋襪一陣難嗅油煙味？是時候Upgrade廚房！德國寶全新超薄智能變頻抽油煙機（RDS-Series），革命性至薄機身，厚度只有約3cm，僅與兩元硬幣相約，極之時尚慳位；配備強勁變頻摩打，25級變頻風速任君選擇，剛柔並重；2,800+*超強抽力瞬間抽走油煙，更特設Gesture Control手勢操控功能及自動電熱除油功能，真正「智」勁「智」薄，打造廚房新美學。

「 Ultra Slim 」設計 市場上至纖薄

德國寶超薄智能變頻抽油煙機RDS革命性採用「Ultra Slim」極致纖薄設計，機身厚度只有約 3 厘米，僅與兩元硬幣相約，為市場上至纖薄、至慳位的煙導式抽油煙機，與廚櫃完美結合。相比傳統厚重的抽油煙機，RDS不但能節省更多空間，用盡廚房每分每吋，配合其黑色玻璃面板設計及藍色指示燈，外型更簡約、時尚、大氣，極盡型格，是現代廚房設計的不二之選。

2,800+ 轉超強抽力 時刻保持廚房清新舒適

傳統抽油煙機大多只有高、中、低三個檔位選擇，經常出現「高不成低不就」的情況。RDS雖然機身纖薄，卻擁有強勁抽力。提供24級變頻風速，另加「Turbo Boost」超頻模式，共25級變頻風速選擇，全方位滿足所有烹調需求；1級只有約850轉極致寧靜，「Turbo Boost」超頻模式2,800+轉超強抽力配合特強3D環吸技術，將分散的抽力合而為一，大幅增加抽油煙的範圍，更強、更快、更廣地將外散四周的油煙吸入機內，達至全方位抽油煙效果。