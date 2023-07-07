德國寶超薄智能變頻抽油煙機 革命性3cm機身 「智」勁「智」薄 打造廚房美學

每次煮飯煮到整個廚房甚至全屋油煙？衫褲鞋襪一陣難嗅油煙味？是時候Upgrade廚房！德國寶全新超薄智能變頻抽油煙機（RDS-Series），革命性至薄機身，厚度只有約3cm，僅與兩元硬幣相約，極之時尚慳位；配備強勁變頻摩打，25級變頻風速任君選擇，剛柔並重；2,800+*超強抽力瞬間抽走油煙，更特設Gesture Control手勢操控功能及自動電熱除油功能，真正「智」勁「智」薄，打造廚房新美學。
「Ultra Slim」設計 市場上至纖薄
德國寶超薄智能變頻抽油煙機RDS革命性採用「Ultra Slim」極致纖薄設計，機身厚度只有約 3 厘米，僅與兩元硬幣相約，為市場上至纖薄、至慳位的煙導式抽油煙機，與廚櫃完美結合。相比傳統厚重的抽油煙機，RDS不但能節省更多空間，用盡廚房每分每吋，配合其黑色玻璃面板設計及藍色指示燈，外型更簡約、時尚、大氣，極盡型格，是現代廚房設計的不二之選。
2,800+轉超強抽力 時刻保持廚房清新舒適
傳統抽油煙機大多只有高、中、低三個檔位選擇，經常出現「高不成低不就」的情況。RDS雖然機身纖薄，卻擁有強勁抽力。提供24級變頻風速，另加「Turbo Boost」超頻模式，共25級變頻風速選擇，全方位滿足所有烹調需求；1級只有約850轉極致寧靜，「Turbo Boost」超頻模式2,800+轉超強抽力配合特強3D環吸技術，將分散的抽力合而為一，大幅增加抽油煙的範圍，更強、更快、更廣地將外散四周的油煙吸入機內，達至全方位抽油煙效果。
Gesture Control手勢操控 自動開機抽油煙
廚房油煙防不勝防，當油煙噴湧而出時，只需簡單揮手 Gesture Control，德國寶超薄智能變頻抽油煙機的紅外線感應系統便會自動開機抽走油煙，亦可透過揮手控制抽油煙機的風速，全程無需觸碰控制面板，烹調過程中就算雙手沾油亦不怕弄污機身，極之方便。
一鍵自動電熱除油清潔
當使用抽油煙機一段時間後，油污會積聚在機體內，久而久之影響抽油煙機的抽油力，每隔一段時間就要拆開機體進行清潔。而德國寶超薄智能變頻抽油煙機則配備自動電熱除油功能，簡單一按除油鍵，摩打會自動加熱10分鐘以溶解機體內的油污，然後啟動抽風功能將油污全數排走，永遠保持抽油煙機乾淨衛生；相比一般抽油煙機，省卻頻繁拆、洗、裝的複雜程序，清潔極簡單輕鬆，一鍵潔淨如新！