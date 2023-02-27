德思齊加拿大國際學校舉辦開放日 體驗精彩多元文化活動及學校導覽

德思齊加拿大國際學校（「德思齊」）將於3月4日（星期六）舉行開放體驗日，歡迎公眾參與由德思齊師生主辦的精彩活動、遊戲及美術展覽等，是次可讓有興趣的家長及學生親身體驗學校的多元文化及友善的學習環境，與德思齊學生及教職員交流，或參加入學簡介會及校園導覽，了解更多學校的學生成就及課程。作為周大福教育集團的重要成員，德思齊致力為4至18歲學生提供「一條龍」式的課程。德思齊是加拿大安大略省教育部的註冊學校，獲授權在港頒發安大略省中學畢業證書（Ontario Secondary School Diploma），學歷獲世界各地大學認可。
創意及創新中心促進STEAM學習及創新教學體驗
德思齊嶄新的創意及創新中心（Creative and Innovation Hub），為所有學生提供備有最新科技裝置的多用途空間，促進STEAM學習及創新教學體驗；另外還有優化的露天運動場，為學生提供多樣化的設施，讓他們可參與各種體育活動，包括籃球、曲棍球、田徑及網球。德思齊的籃球及曲棍球校隊表現尤其出色，經常於校際比賽中贏得獎項。
德思齊加拿大國際學校校監暨周大福教育集團首席營運官區雋表示：「我們熱切期望每一位德思齊學生能夠在全新的教學設施內盡展潛能，實踐德思齊的真正教育理念 ── Dream 、Succeed 、Celebrate！學校重點發展STEAM課程和其他學習資源，裝備學生為應對急速轉變的世界和職場作最好的準備。
畢業生成功晉身世界頂尖大學
德思齊應屆畢業生成績驕人，當中許多成功晉身世界首100名頂尖大學，包括：加拿大的英屬哥倫比亞大學及多倫多大學、英國倫敦帝國理工學院、愛丁堡大學、里茲大學及曼徹斯特大學、澳洲新南威爾士大學及昆士蘭大學、新西蘭奧克蘭大學、香港大學、香港科技大學、香港中文大學及香港城市大學。
豐富多元的體驗式學習活動
在每年的體驗式學習週，DSC 學生都會走出課室體驗社會。在2022年，全體學生均致力推廣海洋保育和保護環境的重要信息。數百名DSC中學生到訪全港六個泳灘進行清潔，有些同學更潛入深海並成功清除了達20公斤的魚絲、塑膠垃圾及玻璃樽等雜物。
DSC 學生在去年亦為不同的慈善機構舉辦籌款活動，例如在Call To Earth Day收集並出售舊衣服，並將所有收入捐贈給環保慈善組織 Redress。DSC 學生還積極參與Operational Santa Claus行動的規劃和執行，令該計劃非常成功，同時為他們帶來了難能可貴的學習經驗，讓學生有機會與不同年級的同學進行協作並達到籌款目標。
德思齊加拿大國際學校舉辦開放體驗日詳情如下：
日期：2023年3月4日（星期六）
地址：太古城太豐路5 – 7號
地點：上午9時15分至中午12時
內容：
上午9時15分至中午12時：入學資訊講座
上午10時15分至上午11時30分：課堂示範及活動
上午10時15分至中午12時：遊戲攤位（適合兩歲至18歲學生的活動和遊戲）
德思齊全年均接受入學申請，如家長及學生想了解更多德思齊的課程和收生程序，請致電：3658 0400聯絡入學部或電郵至：[email protected]