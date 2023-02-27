德思齊加拿大國際學校舉辦開放日 體驗精彩多元文化活動及學校導覽

在德思齊Call To Earth Day活動之中，學生籌組了首個由學生營運的期間限定「機會商店」，鼓勵大家轉售及重用舊衣物，並將所有收益捐贈了環保慈善組織Redress。

德思齊加拿大國際學校（「德思齊」）將於3月4日（星期六）舉行開放體驗日，歡迎公眾參與由德思齊師生主辦的精彩活動、遊戲及美術展覽等，是次可讓有興趣的家長及學生親身體驗學校的多元文化及友善的學習環境，與德思齊學生及教職員交流，或參加入學簡介會及校園導覽，了解更多學校的學生成就及課程。作為周大福教育集團的重要成員，德思齊致力為4至18歲學生提供「一條龍」式的課程。德思齊是加拿大安大略省教育部的註冊學校，獲授權在港頒發安大略省中學畢業證書（Ontario Secondary School Diploma），學歷獲世界各地大學認可。

創意及創新中心促進 STEAM 學習及創新教學體驗

德思齊嶄新的創意及創新中心（Creative and Innovation Hub），為所有學生提供備有最新科技裝置的多用途空間，促進STEAM學習及創新教學體驗；另外還有優化的露天運動場，為學生提供多樣化的設施，讓他們可參與各種體育活動，包括籃球、曲棍球、田徑及網球。德思齊的籃球及曲棍球校隊表現尤其出色，經常於校際比賽中贏得獎項。

德思齊加拿大國際學校校監暨周大福教育集團首席營運官區雋表示：「我們熱切期望每一位德思齊學生能夠在全新的教學設施內盡展潛能，實踐德思齊的真正教育理念 ── Dream 、Succeed 、Celebrate！學校重點發展STEAM課程和其他學習資源，裝備學生為應對急速轉變的世界和職場作最好的準備。