德福購物節4.4開鑼 低至3折入手名牌美妝及運動用品/LANEIGE面霜買一送一/OGAWA按摩椅半價

復活節及五一黃金週將至，德福廣場將舉辦「德福購物節2025」，由4月4日至5月5日期間，集結75個國際品牌，提供逾200項優惠，部分商品低至3折，涵蓋時尚、美妝、運動等類別。顧客消費滿指定金額，更可透過MTR Mobile換取高達價值HK$2,400的電子優惠券，並獲「必獎扭蛋機」抽獎券一張，有機會抽中3萬港元時裝禮券或iPhone 16 Pro Max等獎品。即睇詳請。

德福購物節 2025

「德福購物節2025」期間，場內75個精選人氣商戶將會推出低至3折的獨家優惠及折扣，產品種類涵蓋時尚服飾、美妝護膚、運動用品及餐飲美食等多個範疇。人氣商戶包括Lancôme、雪花秀、TONYMOLY、Kiehl's、Clarks、Samsonite、STACCATO、Columbia、NIKE、SKECHERS、Ogawa、無印良品、Beans Bakery、Häagen-Dazs、Terrace in Seaside等，均以超筍價提供熱賣商品。

星級推介包括Clarks全單滿 HK$2,000即減HK$450；戶外用品方面，Columbia防水行山鞋快閃優惠HK $1288，Nike多款運動鞋更享半價折扣。美妝產品同樣超值，雪花秀煥活套裝半價、LANCÔME「小黑瓶」套裝6折、OGAWA眼部按摩器更低至3折。

4月28日至5月5日期間更推出限時快閃優惠，包括LANEIGE爆水面霜買一送一、時間廊鐵達時腕錶5折、Natural Home冷氣被35折等驚喜折扣。