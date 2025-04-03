德福購物節4.4開鑼 低至3折入手名牌美妝及運動用品/LANEIGE面霜買一送一/OGAWA按摩椅半價

復活節及五一黃金週將至，德福廣場將舉辦「德福購物節2025」，由4月4日至5月5日期間，集結75個國際品牌，提供逾200項優惠，部分商品低至3折，涵蓋時尚、美妝、運動等類別。顧客消費滿指定金額，更可透過MTR Mobile換取高達價值HK$2,400的電子優惠券，並獲「必獎扭蛋機」抽獎券一張，有機會抽中3萬港元時裝禮券或iPhone 16 Pro Max等獎品。即睇詳請。
德福購物節2025
「德福購物節2025」期間，場內75個精選人氣商戶將會推出低至3折的獨家優惠及折扣，產品種類涵蓋時尚服飾、美妝護膚、運動用品及餐飲美食等多個範疇。人氣商戶包括Lancôme、雪花秀、TONYMOLY、Kiehl's、Clarks、Samsonite、STACCATO、Columbia、NIKE、SKECHERS、Ogawa、無印良品、Beans Bakery、Häagen-Dazs、Terrace in Seaside等，均以超筍價提供熱賣商品。
星級推介包括Clarks全單滿 HK$2,000即減HK$450；戶外用品方面，Columbia防水行山鞋快閃優惠HK $1288，Nike多款運動鞋更享半價折扣。美妝產品同樣超值，雪花秀煥活套裝半價、LANCÔME「小黑瓶」套裝6折、OGAWA眼部按摩器更低至3折。
4月28日至5月5日期間更推出限時快閃優惠，包括LANEIGE爆水面霜買一送一、時間廊鐵達時腕錶5折、Natural Home冷氣被35折等驚喜折扣。
巨型幸運扭蛋機大抽獎
此外，消費滿指定金額最多可賺HK$2,400，更可參加100%中獎的「必獎扭蛋機」，共超過5,000份電子/旅遊/娛樂獎品。
每逢星期四至日及公眾假期， MTR Mobile登記用戶於德福廣場指定商戶（超級市場及服務類別除外）以電子貨幣同日累積消費滿HK$1,200，即可參加「Shopping有『德』賞」，換領HK$300德福廣場電子優惠券，最多可賺取高達HK$2,400德福廣場電子優惠券，多買多賞！
活動期間每個指定階段消費累積滿HK$3,500或以上，可獲「必獎扭蛋機」電子扭蛋抽獎券乙張，有機會贏取價值3萬元的德福廣場電子禮券、價值HK$20,000的永安旅遊電子現金券或iPhone 16 Pro Max等豐富禮品。這個五一黃金週，不妨到德福廣場享受購物樂趣，把握優惠時機！
雙重泊車優惠
逢星期六、星期日及公眾假期，即日單一電子消費滿HK$200或以上即可享4小時免費泊車優惠。配合平日的「After 6 · 夜泊賞」泊車禮遇，於晚上6時後於德福廣場的指定停車場泊車，並以電子消費滿HK$200或出示兩張即日德福廣場MCL戲院電影戲票，即可享泊車優惠多達4小時。