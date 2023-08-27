心連心大行動x騰訊基金會聯合主辦香港「99公益日」 舉辦「心連心一起做好事」嘉年華 推廣公益文化宣揚互助力量

今年9月，騰訊公益慈善基金會（「騰訊基金會」）再度將「99公益日」帶到香港，以「心連心一起做好事」為主題，與「心連心大行動」聯合主辦香港「99公益日」。2023年9月1日至10日期間，將有超過20間社福機構參與計劃，在網上和全港不同地區舉行超過十項慈善活動。而2023年8月31日，大會將於九龍灣啟業運動場舉行「一塊走」啟步禮及慈善市集嘉年華。

「一塊走」慈善捐步捐款活動

想無時無刻在日常生活中身體力行為慈善出一分力？騰訊獨家研發的捐步平台「一塊走」就能滿足你的願望！騰訊特意研發創新有趣的捐步平台「一塊走」，用家每行滿6000步，騰訊基金會便會將你的力量化成1港元的捐助額給受惠機構，鼓勵全民參與運動公益！用家還可以在「一塊走」的虛擬世界裡看到朋友的步數記錄，與朋友在程式中進行步數對決，一邊運動，一邊看看誰能籌得更多善款！

與此同時，騰訊亦希望將來能夠吸引更多公益團體透過「一塊走」捐步平台，進行捐款及募款活動，令大眾能身體力行支持公益，同時公益團體可以彼此互相扶持，扶助不同階層的弱勢社群。

今年「99公益日」，騰訊基金聯同香港慈善機構「全城街馬」舉辦「一塊走」慈善捐步捐款活動，為迎合香港主題，「一塊走」將以香港文藝地標作為版圖，並以「99公益日」啟步禮地點的啟業運動場作為起點，途徑廟街、美利樓、鵝頸橋、車公廟等香港著名景點，最後以歷史悠久的大埔林村許願樹作為終點站，畫出一朵巨型慈善小紅花！當用家步行滿6,000步，騰訊基金會便會捐出1港元予「全城街馬」，支持傷健共融發展。