必備家電 | Electrolux變頻雙門雪櫃無懼三大困擾 保持食材「鮮」氣十足

在寸金尺土的家居空間裏，選購雪櫃時考慮機身尺寸和容量大小已是基本要求，不少人還會考慮內籠設計、是否配備智能技術、能否慳電等不同因素。面對各種多元需求，各大品牌推陳出新，就如Electrolux伊萊克斯最近推出的UltimateTaste系列變頻雙門雪櫃，採用了超窄身設計，機身僅闊543毫米，還設有各種智能技術，確保食材「鮮」氣十足，無懼以下常見困擾。 困擾1：用不完的新鮮食材除了塞滿冰格，就別無他法？ 有時侯多買了新鮮肉類和海鮮，放進雪櫃不到幾天便可能開始變色變味，放上冰格又擔心影響營養和肉質，而且煮食前更要花時間解凍。有見及此，Electrolux伊萊克斯在冷藏室專設「TasteSeal-2°C密封保鮮室」，其密封式設計可以減少溫度的變化，使溫度保持在-2°C，讓肉類和海鮮無需急凍下，也能以最佳狀態保存長達足足7天。不但有效鎖住食物內的營養和保持水分含量達90%，還可以保持食物軟嫩多汁、顏色明亮、味道鮮美。加上內置的保鮮不銹鋼托盤，食材不需額外保鮮包裝，直接放在托盤上即可。托盤還可以拆除方便清洗，保持衛生。

困擾2：雪櫃濕度或溫度不足，食材不足幾天便「走樣」？ 除了肉類和海鮮，蔬果當然也要妥善儲存，以防止營養流失。UltimateTaste變頻雪櫃亦設「TasteLockAuto自動控濕蔬果室」，自動調控保鮮格內的濕度，以HDPE軟膜自動釋放多餘的水分，以維持最適合的濕度，讓水果和蔬菜等食材保持新鮮長達7天，防止食材變質，持久鎖住營養；另外亦有配備簡單「TasteLock」功能的型號，讓用家自行調較濕度。

然而不只濕度，雪櫃的溫度同樣非常重要，溫度過高或不均衡的情況下，會大大影響保鮮效果。UltimateTaste變頻雪櫃配備的EvenTemp®均衡温度系統，便能有效減少溫度波幅，讓冷空氣均勻散佈每個角落，每層層架保持著一致的溫度，延長食物的保鮮期。 困擾3：雪櫃出現異味、耗電量大等情況？ 相信不少家庭的雪櫃存放大量食物，積出異味後或會放置檸檬、橙皮、茶葉等用作辟味。而UltimateTaste變頻雪櫃則可以免卻此煩惱，其「TasteGuard 防菌淨味系統」利用碳過濾器，可減少93.5%引致異味的細菌滋生，同時避免強烈氣味影響其他食物的味道，讓雪櫃時刻保持清新潔淨。 另外因每天24小時運作，雪櫃的耗電量自然亦是眾多家電中數一數二。除了留意能源效益標籤，內裡的部件也與耗電量息息相關。Electrolux伊萊克斯採用全新升級「NutriFresh™ 變頻壓縮機」，能有效減少 37%的能源消耗，不只能節省用電，還能進一步穩定溫度變化，運作時更寧靜和安心，更提供10年保養。

Electrolux UltimateTaste系列變頻雙門雪櫃除了以上賣點，還有下置式和上置式供選擇，適合不同家庭所需。立刻了解更多。